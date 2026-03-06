¿Necesita un “reseteo”? Costa Rica propone viajes de bienestar en plena naturaleza

Costa Rica propone un modelo de viaje centrado en el bienestar y el equilibrio integral. Foto: Cortesía Instituto Costarricense de Turismo

En un contexto donde cada vez más viajeros buscan experiencias que les permitan desconectarse del estrés cotidiano, Costa Rica apuesta por un modelo turístico centrado en el bienestar, la reconexión personal y el equilibrio entre cuerpo, mente y naturaleza. La propuesta combina prácticas ancestrales, paisajes naturales y una filosofía de vida conocida como “pura vida”, que promueve un estilo de viaje transformador.

La iniciativa fue presentada durante la Vitrina Turística de Anato, donde el país centroamericano destacó su oferta de bienestar basada en experiencias como meditación guiada, terapias de sonido, caminatas conscientes y rituales inspirados en tradiciones indígenas, todo enmarcado en entornos naturales que favorecen la restauración física, mental y emocional.

Según un estudio de mercado realizado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en varios países de América Latina, el interés por este tipo de experiencias va en aumento. Más del 69 % de los viajeros afirma disfrutar especialmente de actividades al aire libre, mientras que el 77 % de los colombianos asegura que elige su destino motivado por los paisajes naturales, una tendencia que refleja la búsqueda de descanso, desconexión y equilibrio personal.

“Costa Rica no está vendiendo vacaciones, está ofreciendo experiencias que ayudan a las personas a sentirse mejor. Nuestras prácticas de bienestar, como la meditación en la naturaleza o las terapias de sound healing, se apoyan en un entorno natural único que favorece la restauración física y emocional”, explica Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del ICT.

Naturaleza y bienestar como pilares del viaje

Con más del 26 % de su territorio bajo protección ambiental, Costa Rica ha consolidado una oferta turística donde la naturaleza es el eje de las experiencias. En este entorno se desarrollan actividades como yoga al aire libre, baños de bosque, terapias de sonido y caminatas conscientes que buscan estimular los sentidos y promover la conexión con el entorno.

Entre las experiencias destacadas se encuentran las sesiones de yoga rodeadas de biodiversidad en el Bosque Nuboso de Monteverde y los espacios de meditación frente al océano en Playa Uvita, en el Pacífico Sur, donde el sonido natural de las olas se convierte en parte de la terapia de relajación.

A estas propuestas se suman aguas termales de origen volcánico con propiedades minerales, ceremonias de cacao heredadas de tradiciones indígenas y retiros de bienestar que invitan a los viajeros a pasar varios días dedicados al descanso, la desintoxicación y la reconexión personal.

De acuerdo con Rodríguez, esta oferta forma parte de un concepto denominado “wellness pura vida”, que integra aventura, relajación y hábitos saludables. “El visitante llega, se descarga del estrés y puede reencontrarse consigo mismo. En muchos casos, ese proceso implica un verdadero reseteo personal”, señala.

Colombia, un mercado estratégico

Colombia se ha consolidado como uno de los mercados más importantes para el turismo costarricense en Suramérica. Datos del Instituto Costarricense de Turismo y de la Dirección General de Migración y Extranjería muestran un flujo constante de visitantes colombianos, con un crecimiento sostenido en los últimos años.

Solo en enero de 2026, la llegada de viajeros colombianos registró un incremento del 17,8 % frente al mismo mes del año anterior, una cifra que refleja el creciente interés por destinos que combinan naturaleza, bienestar y sostenibilidad.

“Colombia conecta profundamente con nuestra visión. El viajero colombiano quiere desconectarse del estrés, reconectarse consigo mismo y regresar renovado. Costa Rica ofrece precisamente ese tipo de experiencia”, afirma Rodríguez.

Además del turismo de bienestar, el país también busca fortalecer otros segmentos como el turismo corporativo, la aventura, las lunas de miel y las bodas destino, apoyado en su diversidad geográfica, que incluye volcanes, selvas tropicales y dos costas.

Un modelo turístico con visión a largo plazo

El enfoque de bienestar forma parte de una estrategia de desarrollo turístico que Costa Rica ha construido durante más de cuatro décadas. El modelo se basa en la sostenibilidad, la conservación ambiental y la cooperación entre el sector público y privado.

Actualmente, el país trabaja incluso en la medición de su capacidad de carga turística con el objetivo de definir cuántos visitantes puede recibir sin afectar la experiencia del viajero ni el equilibrio ambiental.

“El objetivo no es crecer sin control, sino garantizar que quienes visiten Costa Rica tengan una experiencia auténtica y de calidad”, concluye Rodríguez.

En un escenario global donde los destinos compiten por atraer turistas, Costa Rica apuesta por una narrativa distinta: un turismo que no solo se mide en cifras de llegada, sino en bienestar, equilibrio y calidad de vida para quienes lo ofrecen y lo experimentan.

