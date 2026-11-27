El 27 de noviembre se celebra el Black Friday, una jornada en la que aerolíneas, agencias y hoteles ofrecen promociones para viajar por Colombia y el exterior. Foto: Getty Images

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El Black Friday se ha convertido en una oportunidad para quienes buscan organizar sus próximas vacaciones y encontrar alternativas para viajar con un presupuesto más ajustado. Este viernes 27 de noviembre, aerolíneas, agencias de viajes y cadenas hoteleras tendrán promociones en tiquetes nacionales e internacionales, paquetes turísticos, alojamientos y otros servicios relacionados con los viajes.

Las ofertas no se limitan a la jornada del viernes. Algunas compañías extendieron sus campañas durante varios días e incluso hasta diciembre, con descuentos para quienes quieran anticipar sus vacaciones de fin de año o comenzar a organizar sus viajes de 2027.

Vuelos nacionales e internacionales

Entre las aerolíneas que participan está Latam Airlines Colombia, que ofrece descuentos de hasta el 63 % en tiquetes a destinos nacionales e internacionales. La campaña estará disponible hasta el 27 de noviembre y contempla tarifas por trayecto desde COP 71.810 para volar entre Medellín y Cali, desde COP 98.600 en la ruta Bogotá-San Andrés y desde COP 79.460 entre Cali y Medellín.

Para quienes buscan viajar al exterior, hay opciones desde USD 169 entre Bogotá y Quito, USD 200 entre Bogotá y Caracas y USD 302 entre Medellín y São Paulo, con conexión en Bogotá. La promoción también incluye descuentos en cabina Premium Latam y productos de Latam Travel.

Por su parte, Clic tendrá descuentos de hasta el 30 % en tiquetes para viajar por Colombia. La promoción estará disponible del 27 al 29 de noviembre para vuelos seleccionados, con fechas de viaje entre el 20 de enero y el 18 de marzo de 2027.

La oferta contempla rutas desde Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga hacia diferentes destinos del país, entre ellos Nuquí, Quibdó, Tumaco, Pasto, Florencia, Manizales, San José del Guaviare y Yopal.

Iberia también se suma a la temporada con vuelos de ida y vuelta desde Bogotá hacia España y otros destinos europeos. Los tiquetes a Madrid están disponibles desde COP 2.542.708, a Barcelona desde COP 2.629.753, a París desde COP 2.770.932 y a Roma desde COP 2.818.102.

Las ofertas estarán disponibles para volar entre el 11 de enero y el 10 de junio de 2027. Los socios de Iberia Club tienen acceso anticipado a las promociones y, a partir del miércoles, podrán acceder los demás clientes del programa.

Paquetes turísticos y hoteles

Las agencias de viajes también prepararon descuentos para quienes prefieren organizar sus vacaciones con varios servicios incluidos.

Viajes Falabella tendrá promociones de hasta el 75 % en productos seleccionados, entre ellos paquetes turísticos, circuitos, actividades, alojamientos y vuelos en más de 100 destinos nacionales e internacionales. La campaña estará vigente hasta el 29 de noviembre e incluye circuitos 2×1, descuentos de hasta el 75 % en hoteles y paquetes internacionales desde COP 2.904.500.

La compañía también anunció descuentos adicionales de hasta COP 2 millones en paquetes al Caribe, así como alternativas de financiación sin intereses con la tarjeta CMR del Banco Falabella, bajo determinadas condiciones.

Despegar, por su parte, ofrecerá vuelos nacionales desde COP 50.000 pagando a través de Nequi durante el Black Friday. La plataforma también tendrá descuentos de hasta el 75 % en hoteles seleccionados, promociones 2×1 en alojamientos nacionales e internacionales y ofertas de cinco noches por el precio de cuatro en hoteles de Panamá y destinos del Caribe.

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Para los viajes internacionales habrá cupones de hasta COP 3 millones de descuento y opciones de financiación de hasta seis cuotas sin intereses con bancos aliados. Además, entre el 23 y el 29 de noviembre, la compañía realizará una hora loca diaria, de 9:00 p. m. a 10:00 p. m., con destinos sorpresa, descuentos y vuelos 2×1 para los primeros participantes.

En el sector hotelero, Hilton presenta The Hilton Sale, una campaña que estará disponible hasta el 22 de diciembre. En Colombia participan hoteles como Hilton Cartagena, Hilton Bogotá y Hilton Bogotá Corferias, con descuentos de hasta el 30 % para miembros de Hilton Honors y del 25 % para quienes no pertenecen al programa, según el establecimiento.

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Hilton Bogotá Corferias. Foto: Cortesía Hilton Bogotá Corferias

La cadena también incluye otras propiedades en Santa Marta y Barranquilla. Las estadías podrán disfrutarse hasta el 31 de octubre de 2027, de acuerdo con las condiciones de cada etapa de la promoción.

Minor Hotels se suma con descuentos de hasta el 45 % en una selección de hoteles internacionales. Entre los destinos incluidos están Róterdam, Lima, Ámsterdam, San Sebastián, Milán, Lisboa y Florencia. La venta general estará disponible hasta el 30 de noviembre, con descuentos de hasta el 30 % para todos los clientes y de hasta el 40 % para miembros de Minor DISCOVERY.

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Booking.com también tendrá promociones hasta el 2 de diciembre, con descuentos de hasta el 40 % en alojamientos alrededor del mundo, hasta el 25 % en alquiler de vehículos, hasta el 20 % en atracciones turísticas y un 15 % en traslados al aeropuerto. Las fechas de estadía para los alojamientos se extienden hasta el 31 de diciembre de 2027.

Asistencia al viajero y cruceros

Quienes están organizando sus desplazamientos también pueden encontrar beneficios en servicios complementarios. Assist Card tendrá descuentos de hasta el 45 % en productos de asistencia al viajero, tanto para viajes por días como para planes anuales de múltiples desplazamientos. La campaña de Black Friday estará vigente del 27 al 30 de noviembre y contempla coberturas desde USD 150.000 hasta USD 3 millones.

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La promoción incluye, además, descuentos en servicios de aliados: 35 % en eSIM internacional, 10 % en maletas Samsonite y 15 % en alquiler de vehículos con Hertz en Estados Unidos.

Royal Caribbean también anunció ofertas para la temporada de Black Friday y Cyber Week, disponibles hasta el 6 de diciembre. Entre los beneficios se encuentran descuentos de hasta USD 1.000 en tarifas de cruceros seleccionados, tarifas gratuitas para el tercer y cuarto pasajero que compartan camarote y crédito a bordo desde USD 150 para determinadas salidas.

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Tenga presente que las promociones tienen condiciones particulares según la compañía, el destino, las fechas de viaje y la disponibilidad. Por eso, antes de comprar, es importante revisar las restricciones, los periodos habilitados para viajar y los servicios incluidos en cada tarifa.

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