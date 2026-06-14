Buceo con tiburones, “bungee” y ciclismo extremo: así se vive la aventura en Los Cabos

Los Cabos es reconocido por ser uno de los destinos turísticos más exclusivos y polifacéticos del mundo. Foto: Miguel Cruz

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Los Cabos, uno de los destinos turísticos más reconocidos de México, está fortaleciendo su posicionamiento como escenario de aventura y deportes extremos para el mercado latinoamericano. Más allá de sus playas exclusivas, hoteles de lujo y experiencias gastronómicas de alto nivel, este rincón de la península de Baja California Sur se ha convertido en un punto de encuentro para viajeros que buscan emociones intensas en entornos naturales únicos.

La transformación del destino está respaldada por un crecimiento sostenido del turismo durante la última década. Los Cabos ha incrementado la llegada de visitantes en un 129 %, alcanzando cerca de 3,77 millones de turistas anuales, impulsados principalmente por la búsqueda de experiencias auténticas y actividades de aventura.

Su principal fortaleza radica en una geografía excepcional donde convergen mar, desierto y montaña, creando un escenario ideal para la práctica de disciplinas que combinan adrenalina, naturaleza y alto rendimiento.

Un referente para el deporte internacional

La creciente relevancia de Los Cabos en el segmento deportivo también se refleja en su calendario de competencias de talla mundial. Eventos como el Ironman 70.3 reúnen cada año a más de 1.500 atletas provenientes de 45 países, generando un impacto económico superior a los 130 millones de pesos para la región.

Estas competencias han contribuido a consolidar la imagen del destino como un centro de entrenamiento y competición para deportistas profesionales, así como un atractivo para aficionados que desean desafiar sus propios límites.

El mar como escenario de aventura

Las aguas del Mar de Cortés ofrecen algunas de las experiencias más impactantes para los amantes de los deportes acuáticos.

Entre ellas destaca el surf en zonas emblemáticas como Costa Azul y Playa Cerritos, reconocidas por sus condiciones ideales para surfistas de diferentes niveles.

A esta oferta se suma el eFoil, una de las actividades más innovadoras del destino. Gracias a una tabla eléctrica equipada con hidroala, los participantes pueden desplazarse literalmente sobre el agua, generando una sensación de vuelo sobre el mar.

Sin embargo, una de las experiencias más extremas se encuentra bajo la superficie. El Parque Nacional Cabo Pulmo, considerado uno de los ecosistemas marinos más importantes de la región, ofrece inmersiones profundas y de corriente donde los buzos pueden encontrarse con enormes cardúmenes de jureles, mantarrayas gigantes, tiburones toro e incluso bancos de tiburones martillo.

Desafiando la gravedad en el desierto

La topografía de Los Cabos también permite desarrollar actividades aéreas diseñadas para los viajeros más aventureros.

El salto en bungee desde cañones rodeados de formaciones rocosas milenarias se ha convertido en una de las experiencias más demandantes para quienes buscan poner a prueba su valentía.

A ello se suman circuitos de tirolesas de alta velocidad que atraviesan profundos cañones y permiten observar desde las alturas la biodiversidad de la región.

Otra de las actividades más populares es el parasailing, que combina velocidad y altura para ofrecer vistas panorámicas privilegiadas del litoral de la península.

Montaña, velocidad y resistencia

En tierra firme, los desafíos continúan entre senderos desérticos y terrenos escarpados.

Las rutas de ciclismo de montaña atraviesan antiguos cauces de ríos y caminos de alta exigencia física que culminan frente a espectaculares acantilados con vista al océano Pacífico.

Para quienes prefieren la potencia de los motores, las excursiones en vehículos ATV permiten recorrer la geografía agreste de la región mientras se combinan velocidad, destreza y paisajes de gran impacto visual.

El catálogo se complementa con experiencias de rápel vertical en paredes rocosas, una actividad que exige concentración, técnica y resistencia física.

Opciones para todos los perfiles de viajeros

Uno de los aspectos más destacados de la oferta de aventura en Los Cabos es su versatilidad. Los viajeros pueden acceder a recorridos guiados, parques de aventura y actividades individuales desde aproximadamente 20 dólares por persona.

En el otro extremo de la oferta se encuentran las experiencias premium, que incluyen expediciones privadas, alquiler de yates de lujo y equipamiento especializado para exploración náutica, con costos que pueden superar los 4.900 dólares por jornada para grupos exclusivos.

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