Buenos Aires conquista Latinoamérica como epicentro cultural y turístico en 2025

Buenos Aires no se recorre, se vive. En cada esquina vibra el eco del tango, el aroma de un buen café, la herencia de su arquitectura y la vitalidad de sus barrios. Esta ciudad, que ha marcado el ritmo cultural de la región, hoy se consolida como uno de los destinos más deseados por los viajeros latinoamericanos, de acuerdo con datos recientes de la plataforma Airbnb.

Durante el primer semestre de 2025, Buenos Aires registró más de 60 millones de búsquedas de alojamientos en Airbnb, lo que representa un crecimiento superior al 20 % en comparación con el mismo periodo de 2024. Este repunte refleja un renovado interés por descubrir una ciudad que combina modernidad y tradición, y que sigue enamorando a quienes la visitan.

Colombia, entre los países que más reservan en Buenos Aires

En el ranking latinoamericano de países con más búsquedas de estancias en la capital argentina, encabezan Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Perú, seguidos por Colombia, México, Ecuador, Paraguay y Bolivia.

En cuanto a número de noches reservadas, destacan Chile, Colombia y Venezuela. Desde el mercado colombiano, las ciudades que más eligen a Buenos Aires son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Montería, lo que confirma una preferencia creciente por la capital argentina como destino cultural, gastronómico y artístico.

Una ciudad que inspira cultura

Los datos de Airbnb muestran además que un alto porcentaje de los alojamientos en Buenos Aires recibieron reseñas con menciones recurrentes a palabras como “cultura”, “arte”, “cafés”, “museos” y “restaurantes cercanos”. Este detalle evidencia que los viajeros buscan experiencias auténticas que conecten con la ciudad, sus espacios y sus negocios locales.

En 2024, la actividad generada por anfitriones y huéspedes a través de la plataforma impulsó más de US $1.100 millones en impacto económico para la Ciudad de Buenos Aires, consolidando al turismo como uno de sus principales motores.

Experiencias en Airbnb: lo que más atrae a los viajeros

El interés por las vivencias locales también crece con fuerza. Solo entre mayo y junio de 2025, los países que más buscaron experiencias en Buenos Aires fueron Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, México y Colombia.

Con una oferta amplia y diversa, la ciudad ofrece desde talleres de arte hasta innovadoras experiencias gastronómicas. Según la plataforma, lo que más atrae a los visitantes —nacionales e internacionales— son las actividades relacionadas con el fútbol, el asado, el mate, la cocina local y, por supuesto, el tango, ícono indiscutible de la identidad porteña.

Buenos Aires, capital vibrante de Latinoamérica

Más allá de ser un destino turístico, Buenos Aires se posiciona como un escenario de exploración cultural, culinaria y creativa para los viajeros de la región. Su capacidad de reinvención, su fuerte identidad y la calidez de su gente la mantienen vigente como una de las capitales más vibrantes y atractivas de Latinoamérica.

