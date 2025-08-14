¿Qué tan sostenibles son los viajes de los colombianos?

Para los colombianos, es clave que el gasto realizado durante el viaje beneficie a la comunidad local. Foto: Getty Images

Viajar ya no es solo cuestión de conocer nuevos destinos, sino de hacerlo con responsabilidad. Así lo confirma la más reciente investigación global de Booking.com sobre sostenibilidad, que revela que el 83 % de los viajeros colombianos quiere explorar el mundo de forma más consciente, procurando tener un impacto positivo en las comunidades que visitan.

“El turismo sostenible ya no es una moda pasajera, sino una conducta interiorizada”, afirma Luiz Cegato, gerente de comunicaciones para América Latina de Booking.com. “Vemos que ocho de cada diez viajeros colombianos buscan dejar una huella positiva en las comunidades que visitan, lo que demuestra que la sostenibilidad ha pasado a ser parte integral de su manera de viajar”.

Sostenibilidad social como motor de viaje

El estudio revela que ocho de cada diez encuestados reconocen el efecto directo de sus decisiones turísticas en las economías locales, y el 69 % admite que sus viajes también repercuten en el entorno natural y social. Para muchos, este compromiso empieza incluso antes de empacar. “Seis de cada diez viajeros nos dicen que la sostenibilidad influye desde el momento en que comienzan a planificar su viaje. No es un paso final, es el punto de partida”, enfatiza Cegato.

El informe muestra que, para los colombianos, viajar de forma sostenible implica mucho más que reducir residuos o reciclar. El 74 % considera clave que el dinero gastado durante el viaje llegue directamente a la comunidad local, y el 78 % valora experiencias auténticas que reflejen la cultura del lugar. “Estas actividades culturales fortalecen la economía local, protegen las tradiciones y generan un impacto positivo en las comunidades”, explica.

En el último año, más de la mitad de los viajeros compró en tiendas pequeñas o independientes, recicló, utilizó botellas reutilizables o se interesó por aprender sobre la cultura e historia del destino; el 41 % participó en actividades locales auténticas y el 32 % eligió destinos menos populares para evitar el turismo masivo.

Conciencia ambiental en ascenso

El compromiso ambiental también se refleja en las decisiones de viaje:

El 59 % evita actividades que afecten la fauna y flora.

El 57 % busca reducir residuos plásticos.

El 53 % procura disminuir el consumo de energía y el 40 % el de agua.

El 45 % prefiere viajar fuera de temporada alta para reducir la presión turística.

“El viajero colombiano entiende que su impacto no se limita a lo social: también está cada vez más preocupado por el medio ambiente”, comenta Cegato y agrega: “Muchos prefieren evitar lugares saturados o actividades que pongan en riesgo la fauna y la flora, y eso es un gran paso hacia un turismo más equilibrado”. Además, el 75 % de los viajeros quiere dejar los lugares en mejores condiciones de como los encontró, y el 68 % asegura tomar decisiones más sostenibles que hace un año.

Retos y oportunidades

Pese a la tendencia positiva, persisten desafíos: el 41 % afirma que no hay suficientes opciones para viajar de forma sostenible, y el 37 % las percibe como costosas o difíciles de encontrar.

“La oferta sigue siendo el gran reto. Muchos quieren viajar de manera responsable, pero se encuentran con pocas opciones o precios altos. La clave está en que la industria y los destinos acompañen esta intención con infraestructura, educación y visibilidad para las alternativas sostenibles”, señala Cegato.

El estudio también apunta a soluciones: el 74 % de los encuestados desea poder filtrar opciones sostenibles —desde el alojamiento hasta las actividades— en sus próximas planificaciones. “En Booking.com damos visibilidad a alojamientos con certificaciones de sostenibilidad y facilitamos su búsqueda mediante filtros. Además, capacitamos a nuestros socios para que avancen hacia prácticas responsables”, agrega.

Colombia, con potencial de liderazgo

Cegato comenta que el país está en una posición privilegiada: “En Colombia, dentro de nuestra plataforma, solo 45 propiedades tienen certificaciones de sostenibilidad frente a más de 40.000 en el mundo. Esto demuestra que hay un espacio enorme para crecer y consolidarnos como un referente regional”.

La conclusión del informe es clara: los viajeros colombianos no solo quieren conocer el mundo, también quieren cuidarlo. “El turismo consciente fortalece las economías locales, protege las tradiciones y, sobre todo, deja un legado positivo. Ese es el viaje que realmente vale la pena”, finaliza Cegato.

