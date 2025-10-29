Buenos Aires, el arte de vivir entre la nostalgia y la pasión

Entre enero y mayo de 2025, 36.228 visitantes colombianos viajaron a Argentina. Foto: Cortesía Visit Argentina

Buenos Aires es la suma de muchas cosas. Es la unión entre buenas experiencias, calles, colores y cultura por todas partes y la nada despreciable distinción de gozar de los mejores vinos y carnes y del mundo. Esta ciudad aún camina al son del tango, mezclado con un espíritu de ciudad añeja, algo perdida en el tiempo, pero con todo el encanto natural que tienen los grandes destinos.

Para nadie es un secreto lo que significa el turismo para el mundo de hoy. Tantos días aciagos de pandemia hicieron que millones de personas valoraran cada segundo vivido y decidieran, en cuanta oportunidad exista, salir a recorrer el mundo. Según el informe del World Travel & Tourism Council (WTTC), el sector de viajes y turismo le dejó unos USD 62.800 millones al PIB de Argentina en 2024, cifra que revela una oferta tan variada, que hace de este país y su capital un destino global.

Todos tienen un ideal diferente de lo que es Buenos Aires. Para algunos la música, para otros el fútbol, y para muchos el vino, la carne y los paisajes, pero el crecimiento como destino ha sido tanto, que el turismo de negocios sigue ganando espacio; prueba de esto es que la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA por sus siglas en inglés) ubicó a Buenos Aires en el primer lugar de América en el turismo de reuniones en 2023. Eso ha servido para que ofertas como el Recoleta Grand Buenos Aires a Tribute Portfolio sean hoy una realidad y pasen a ser una gran opción de alojamiento, no solo por atracciones, sino por la ubicación privilegiada en Recoleta, uno de los barrios porteños más icónicos, y por llevar la marca Marriott.

Con un 80 % de las obras completadas, el proyecto tendrá su inauguración definitiva en marzo de 2026. Cada una de las 142 habitaciones ha sido intervenida en detalle por dos interioristas locales que integraron murales, arte local y materiales nobles. El hotel tendrá nuevos equipamientos homologados por Marriott, como un moderno gimnasio, spa y piscina ubicados en el décimo piso, además de ser el primer hotel de Buenos Aires en ofrecer tratamientos de crioterapia.

La ubicación resulta ideal porque a menos de diez minutos a pie está Ateneo Grand Splendid, la librería más grande de Suramérica, reconocida por el diario británico The Guardian como la segunda mejor del mundo. Además, paradas en el Cementerio de Recoleta, famoso no solo por ser lugar de descanso de grandes personalidades, sino por su particular valor arquitectónico, y el Museo de Bellas Artes, hacen de esta zona una de las mejores para recorrer la ciudad.

Si de caminar se trata, San Telmo, el barrio más antiguo de Buenos Aires, es un infaltable. Pasar por su mercado, la Plaza Dorrego, además de sus calles empedradas, es el complemento perfecto a todo el arte urbano, los salones de anticuarios y el famoso Paseo de la Historieta, donde hay que ver las estatuas de Inodoro Pereyra, creación de Roberto Fontanarrosa, y por supuesto la mundialmente famosa Mafalda, de Quino. Este recorrido se puede complementar muy bien con una clase de fileteado, un arte caligráfico que surgió como decoración en la ornametación de las carrozas que eran jaladas por caballos. Sus colores y tipografía, que comenzó con las iniciales de los dueños, que eran migrantes italianos, decoraron por años los frentes de casas viejas. La decoración pasó a los colectivos que hacían los recorridos en la ciudad. Y desde los años 80 este arte pasó a tapas, pisos, publicidad y comenzó a asociarse al tango. Hoy sirve para decorar vajillas, zapatos, cascos de polo, logos y hasta negocios argentinos en el exterior.

Buenos Aires desde la gastronomía

La capital argentina debe estar en el radar de los amantes del buen comer. La experiencia de comer carne acá es de otro nivel. Lugares como Happening Costanera, ubicado en Costanera Norte, cuenta con un menú fácil de entender, una selección de platos fuertes que reúnen la mejor variedad de carnes; eso sí, quizás el más recomendable es la tira de asado o bife de chorizo, cortes de la parrilla argentina, tan clásicos como el lugar, que existe desde los años 60, cuya parrilla es fiel representante de los tradicionales carritos de costanera, puestos callejeros que fueron alejándose del Río de La Plata, cuyas ardientes parrillas alimentaron a los viejos porteños por años.

Sin lugar a dudas, la gastronomía de esta ciudad brinda una oferta internacional, donde la herencia italiana es más que evidente, y local, donde los vinos juegan un rol protagónico. Y es que estando en Buenos Aires se conoce Argentina.

Las charlas alrededor del vino, así no se sea tan conocedor, acercan regiones como Mendoza, Córdoba y Salta, donde cada una brilla por sus uvas y viñedos. Siendo un comensal en Buenos Aires sí que se cumple eso de que el vino acompaña una buena cena y acerca a grandes personas. En Casa Cavia, Palermo Chico, el asado de tira es exquisito y tiene una cava donde vale la pena disfrutar el Malbec (cepa insignia de Argentina), la Bonarda y los vinos blancos Torronté riojano y Chenin Blanc, variedades insignias de estas tierras.

Como muchos destinos, una correcta planeación económica de seguro hará de esta experiencia en el sur del continente uno de los mejores viajes. Quizá lo menos positivo de todo esto para los viajeros colombianos es la reciente política económica de Argentina, que ha provocado una apreciación significativa del peso argentino. Como resultado, el tipo de cambio ya no es tan favorable para los turistas colombianos como hace un par de años, pero esto no ha sido impedimento para la llegada de nuestros compatriotas. De acuerdo con cifras del Observatorio Turístico y la Secretaría de Turismo porteña, en los primeros meses de 2025, entre enero y mayo, viajaron 36.228 visitantes colombianos.

El fútbol es capítulo aparte, y sin duda se queda corto. Un recorrido por estadios míticos como los de River Plate y Boca Juniors, ante la imposibilidad de conseguir boletas en días de partido, sirven para entender y vivir la singular pasión del argentino por el fútbol. Messi y Maradona decoran la ciudad en murales y una de cada tantas conversaciones termina en la pelota, en que fueron campeones del mundo y en que la vida es más fácil y feliz cuando se vive alrededor de un balón.

Buenos Aires puede ser muchas ciudades, depende del tipo de viajero. Ya sea por su cultura, el tango, la gastronomía, el tan amado fútbol o lo que sea, como ciudad es icónica, imperdible y mágica. Hay viajes que son para hacer propios lugares extraños y para que siempre llevemos algo de esta ciudad con nosotros. Salud por Buenos Aires.

