¡A toda velocidad! Universal Studios Hollywood prueba montaña rusa Fast & Furious

¡Los motores rugen en Universal Studios Hollywood! El parque temático ha iniciado las pruebas de su próxima gran atracción, “Fast & Furious: Hollywood Drift”, la primera montaña rusa al aire libre de alta velocidad del complejo, que abrirá sus puertas al público en 2026.

Durante esta fase inicial, el tren —compuesto por cuatro vehículos inspirados en los icónicos autos de la saga cinematográfica— comenzó su primer lanzamiento de prueba. Entre ellos se encuentra el legendario Dodge Charger de 1970 de Dominic Toretto, aunque los vehículos permanecerán ocultos mientras se realizan las evaluaciones técnicas. El resto de los autos se revelará próximamente.

Una experiencia que pone a prueba la adrenalina

“Fast & Furious: Hollywood Drift” promete llevar a los visitantes al corazón del universo cinematográfico de Fast & Furious, con una combinación de tecnología de punta y una inmersión total en la acción.

La montaña rusa contará con una rotación de 360 grados en cada vehículo y recorrerá más de 4,100 pies de pista (aproximadamente 12 campos de fútbol). Su diseño incorpora tecnología de reducción de sonido, lo que permitirá disfrutar de la velocidad sin perturbar otras áreas del parque.

El recorrido se elevará sobre una pista aérea que serpentea a lo largo de diferentes secciones de Universal Studios Hollywood, incluyendo la emblemática escalera mecánica de varios niveles que conecta el Upper y Lower Lot.

Inspirada en el garaje de la familia Toretto

Ubicada en el Upper Lot, la atracción contará con una ambientación tipo garaje, donde los visitantes formarán fila antes de subirse a uno de los autos inspirados en los vehículos más famosos de la franquicia. Cada detalle está diseñado para recrear la atmósfera de las películas, desde el sonido de los motores hasta la estética urbana del taller.

Un nuevo hito para Universal Studios Hollywood

Con esta incorporación, Universal Studios Hollywood amplía su catálogo de atracciones de clase mundial, sumando “Fast & Furious: Hollywood Drift” a experiencias icónicas como SUPER NINTENDO WORLD™, The Wizarding World of Harry Potter™, Jurassic World—The Ride, y The Secret Life of Pets: Off the Leash, entre otras.

La nueva atracción se desarrolla gracias a la amplia experiencia de Universal Destinations & Experiences en el diseño de montañas rusas contemporáneas en sus parques temáticos alrededor del mundo.

Una franquicia que sigue acelerando

La saga Fast & Furious, de Universal Pictures, es una de las más exitosas en la historia del cine, con 11 películas que han recaudado más de 7 mil millones de dólares en taquilla global. La franquicia ha trascendido la pantalla con videojuegos, juguetes, una serie animada y el spin-off “Hobbs & Shaw”. Su más reciente entrega, Fast X, se estrenó en mayo de 2023.

