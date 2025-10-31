¿Sueña con casarse en un crucero Disney? Haunted Mansion Parlor lo hace realidad

Foto: Disney’s Fairy Tale Weddings & - Cortesía Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons

Las parejas que buscan un escenario fuera de lo común para celebrar su amor ahora podrán hacerlo en un entorno donde la magia y lo sobrenatural se entrelazan. Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons presentó Haunted Mansion Parlor, un nuevo espacio temático ideal para bodas y renovaciones de votos, que estará disponible exclusivamente a bordo del Disney Destiny, el nuevo barco de Disney Cruise Line que zarpará por primera vez el 14 de mayo de 2026 desde Fort Lauderdale.

Inspirado en las icónicas mansiones embrujadas de los parques de Disney, Haunted Mansion Parlor recrea el ambiente de un elegante salón de primera clase con un toque misterioso. En su interior, los visitantes encontrarán retratos que revelan los secretos de un capitán fantasma y su prometida, así como apariciones de los legendarios “hitchhiking ghosts”, quienes se materializan en un espejo adornado, listos para ser testigos de los votos eternos de los recién casados.

El espacio, de atmósfera íntima, puede albergar hasta 25 invitados, incluyendo a la pareja. El paquete de bodas incluye oficiante, arreglos florales, pastel y un brindis con champaña en otro rincón especial del crucero.

Además de la ceremonia, los asistentes podrán disfrutar de toda la experiencia de Disney Cruise Line: gastronomía temática, espectáculos, actividades familiares y el característico servicio de excelencia que distingue a la compañía. Diseñados para todas las edades, los barcos de Disney ofrecen un entorno mágico y acogedor, ideal para celebrar una boda de destino o una renovación de votos junto a familiares y amigos.

Con este nuevo espacio, Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons amplía su catálogo de más de 100 lugares románticos en todo el mundo, que incluyen los parques y resorts de Disney en California y Florida, el paradisíaco Aulani, A Disney Resort & Spa en Hawái, Disney Castaway Cay en las Bahamas y los siete barcos de la flota de Disney Cruise Line.

