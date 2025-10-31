Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Turismo

¿Sueña con casarse en un crucero Disney? Haunted Mansion Parlor lo hace realidad

Disney presenta un salón inspirado en sus icónicas mansiones embrujadas, ideal para bodas y renovaciones de votos a bordo del nuevo barco Disney Destiny que zarpará en 2026.

María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
31 de octubre de 2025 - 01:10 p. m.
¿Sueña con casarse en un crucero Disney? Haunted Mansion Parlor lo hace realidad
Foto: Disney’s Fairy Tale Weddings & - Cortesía Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las parejas que buscan un escenario fuera de lo común para celebrar su amor ahora podrán hacerlo en un entorno donde la magia y lo sobrenatural se entrelazan. Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons presentó Haunted Mansion Parlor, un nuevo espacio temático ideal para bodas y renovaciones de votos, que estará disponible exclusivamente a bordo del Disney Destiny, el nuevo barco de Disney Cruise Line que zarpará por primera vez el 14 de mayo de 2026 desde Fort Lauderdale.

Inspirado en las icónicas mansiones embrujadas de los parques de Disney, Haunted Mansion Parlor recrea el ambiente de un elegante salón de primera clase con un toque misterioso. En su interior, los visitantes encontrarán retratos que revelan los secretos de un capitán fantasma y su prometida, así como apariciones de los legendarios “hitchhiking ghosts”, quienes se materializan en un espejo adornado, listos para ser testigos de los votos eternos de los recién casados.

Vínculos relacionados

Crucero por el río Magdalena: AmaMelodía inicia operaciones y fortalece el turismo
Disney lanza oferta especial: promoción para latinoamericanos en sus cuatro parques
¿Quiere conocer Alaska? Ahora podrá hacerlo en un crucero de Royal Caribbean

El espacio, de atmósfera íntima, puede albergar hasta 25 invitados, incluyendo a la pareja. El paquete de bodas incluye oficiante, arreglos florales, pastel y un brindis con champaña en otro rincón especial del crucero.

Además de la ceremonia, los asistentes podrán disfrutar de toda la experiencia de Disney Cruise Line: gastronomía temática, espectáculos, actividades familiares y el característico servicio de excelencia que distingue a la compañía. Diseñados para todas las edades, los barcos de Disney ofrecen un entorno mágico y acogedor, ideal para celebrar una boda de destino o una renovación de votos junto a familiares y amigos.

Con este nuevo espacio, Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons amplía su catálogo de más de 100 lugares románticos en todo el mundo, que incluyen los parques y resorts de Disney en California y Florida, el paradisíaco Aulani, A Disney Resort & Spa en Hawái, Disney Castaway Cay en las Bahamas y los siete barcos de la flota de Disney Cruise Line.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons

Casarse en Disney

Matrimonio en Disney

Disney Cruise Line

Disney Destiny

Cruceros Disney

Turismo por el mundo

AbiertoEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.