¿Busca planes latinos en Nueva York? Recomendaciones imperdibles

NYC & Company, la organización oficial de marketing y promoción turística de la ciudad de Nueva York, invita a visitantes y neoyorquinos a participar de una variada lista de actividades para conmemorar el Mes Nacional de la Herencia Hispana, destacando auténticas experiencias latinas en los cinco distritos.

Del 15 de septiembre al 15 de octubre, quienes participen tendrán la oportunidad de experimentar teatro, conciertos, jazz latino, exposiciones de arte, desfiles y muchas más actividades que permitirán sumergirse en la cultura hispana sin salir de la ciudad.

“Más de una cuarta parte de la población de la ciudad de Nueva York es latina y el Mes Nacional de la Herencia Hispana es una oportunidad importante para celebrar las notables contribuciones que la cultura y la herencia latina aportan a los cinco distritos de la ciudad de Nueva York”, expresó Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company.

Y agregó: “Hay innumerables formas de celebrar, a través de las instituciones artísticas y culturales, la gastronomía y la vida nocturna, recorridos a pie y sitios históricos, moda y compras, festivales y desfiles, no solo en septiembre y octubre, sino durante todo el año. Nuestra fuente de contenido, ‘The Latino Experience in NYC’ o su equivalente en español ‘La experiencia latina en Nueva York’, en nycgo.com, es la guía definitiva para ayudar a planificar celebraciones y recorridos”.

El Mes Nacional de la Herencia Hispana es una celebración anual a través de la cual el gobierno de los Estados Unidos reconoce las contribuciones de la comunidad hispana al desarrollo de la cultura norteamericana. Esta trascendental ocasión coincide con el aniversario del descubrimiento de América, así como con la celebración de la declaración de independencia en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Chile y México.

Como parte de su compromiso con la celebración de la diversidad en la ciudad más vibrante del planeta, NYC & Company ha curado 28 eventos programados del 15 de septiembre al 15 de octubre. Los eventos son organizados por instituciones culturales y organizaciones comunitarias con el propósito de celebrar la diversidad, el folclore, la gastronomía y la cultura.

Los siguientes eventos se llevarán a cabo en los cinco distritos y están sujetos a cambios, por lo que se recomienda consultar cada actividad antes de asistir:

1. ¡El Grito Mexicano on the Hudson, Mexican Night on a Yacht! (Manhattan)

Jueves 15 de septiembre de 2022 a las 9:00 p.m., en el Muelle 36, 299 South St.

Celebre el Día de la Independencia de México en un lujoso yate de tres pisos lleno de diversión, disfrutando de una gran noche mexicana con música en vivo, mariachis y gastronomía típica.

2. Celebración de la música española (Manhattan)

Primer Concierto de Gala del Teatro Real de Madrid en Nueva York.

Jueves 15 de septiembre de 2022 a las 8:30 p.m., en el Auditorio Stern / Carnegie Hall Perelman Stage - Calle 57 y Séptima Avenida.

El Teatro Real de Madrid (Royal Opera of Madrid) debuta en el Carnegie Hall tras ser aclamado como Mejor Compañía de Ópera en el 2021 por los International Opera Awards. Esta actuación celebra la influencia de gran alcance del repertorio español, así como el 40o aniversario del acuerdo de ciudades hermanas entre Madrid y Nueva York.

3. Latinos Run Hispanic Heritage Month Run 2022

15 de septiembre al 17 de octubre de 2022. Carrera virtual.

La inscripción de este año abrió el 1° de agosto. Una vez que esté registrado, puede completar estos eventos según su propio horario entre el 15 de septiembre y el 17 de octubre de 2022. Publique sus fotos de la carrera virtual y etiquete a @LatinosRun y #LatinosRun.

4. NY Arte Agave Festival – Tequila & Mezcal (Manhattan)

Viernes 16 de septiembre de 2022 de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., en The Bowery Hotel, 335 Bowery.

El Arte Agave es una celebración única de finos licores de agave + artes + entretenimiento, donde puede aprender a crear cócteles inspirados en el agave y degustar más de 100 variedades de licores de agave.

5. Repertorio Español Theater (Manhattan)

El Quijote:

Sábado 17 de septiembre de 2022 a las 8:00 p.m.

Domingo 18 de septiembre de 2022 a las 3:00 p.m.

138 E. 27th St. (entre Lexington y Third Avenue)

Obra original de Miguel de Cervantes, dirigida por Jorge Alí Triana, adaptada por Santiago García. Una adaptación de la novela épica Don Quijote de Miguel de Cervantes e interpretada en español con subtítulos en inglés. El aclamado director colombiano, Jorge Alí Triana, presenta esta aventurera adaptación de la obra maestra de Cervantes que describe las desventuras de Don Quijote y su leal escudero, Sancho Panza. Recomendada para todas las audiencias. Accesible para sillas de ruedas.

6. Rhythm Seeds - Semillas del Ritmo (Staten Island)

Celebre el Mes de la Herencia Hispana en el Greenbelt Nature Center

Sábado 17 de septiembre de 2022 de 1:00 p.m. a 2:00 p.m., en el Centro Natural Greenbelt, 700 Rockland Ave., Staten Island.

El artista y músico José Ocasio compartirá un video corto, “Semillas del Ritmo”, junto con actuaciones musicales, incluyendo tambores y fondos relacionados, que se llevarán a cabo en la terraza (si el clima lo permite). Puede disfrutar de refrescos ligeros. El proyecto está financiado en parte por una subvención de Staten Island Arts con fondos públicos del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York.

7. Eddie Palmieri toca jazz latino en el Lehman Center (El Bronx)

Sábado 17 de septiembre de 2022 a las 8:00 p.m., en Lehman Center en Jerome Park, El Bronx.

Eddie Palmieri, la leyenda puertorriqueña de la salsa y el jazz latino, ganador de 10 premios Grammy, sigue entreteniendo al público de todo el mundo con el sonido del jazz latino a sus 85 años.

8. Carnaval de la Cultura Latina (Queens)

Domingo 18 de septiembre de 2022, en 40-27 97th St., 1er piso, Corona.

El Carnaval de la Cultura Latina tiene como objetivo promover las artes, la música, la danza y la buena comida de los países latinoamericanos, así como brindar un día de diversión para toda la familia. Este evento se ha llevado a cabo durante los últimos 15 años en Junction Boulevard en Corona, Queens, durante la primera semana de la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

9. Daddy Yankee (Manhattan)

La Última Vuelta (The Last Round), Tour mundial

Martes 20 de septiembre de 2022 a las 8:00 p.m., en Madison Square Garden, 4 Penn Plaza.

“El Cangri”, el cantante puertorriqueño que llevó la música de reggaetón a todo el mundo con “Gasolina” en 2004 y “Despacito” en 2017, trae su reggaetón y Latin Trap con “La Ultima Vuelta Tour Mundial” al Madison Square Garden.

10. Los Yankees de Nueva York celebran el Mes de la Herencia Hispana (El Bronx)

Del martes 20 de septiembre al domingo 25 de septiembre de 2022, en Yankee Stadium, 1 E. 161st St., el Bronx.

Únase a los Yankees de Nueva York al tiempo que celebra el Mes de la Herencia Hispana, asistiendo a juegos selectos durante la temporada 2022. Los fanáticos que compren a través de la oferta recibirán una gorra especial de los New York Yankees con la bandera de su elección. Cada boleto del evento especial también incluye un hot dog grande y la primera bebida (una cerveza nacional de 12 oz para mayores de 21 años con una identificación válida; también un producto Pepsi o agua embotellada de Poland Spring).

Tenga en cuenta que se debe comprar un boleto del evento especial para poder acceder a esta oferta exclusiva.

11. XI Festival de Cine de la República Dominicana Nueva York 2022 (Manhattan)

Del 21 al 26 de septiembre de 2022, en Washington Heights.

El Festival de Cine Dominicano Nueva York 2022 es una muestra de películas realizadas en la República Dominicana y por la diáspora dominicana. El festival generalmente se lleva a cabo en Washington Heights en Manhattan.

12. Affordable Art Fair NYC (Manhattan)

Del 22 al 25 de septiembre de 2022, en el Pabellón Metropolitano, 125 W. 18th St.

El evento Affordable Art Fair se llevará a cabo en el Metropolitan Pavilion en Chelsea, donde un ambiente inspirador y amigable lo atrapará mientras explora miles de pinturas, esculturas, fotografías y grabados contemporáneos originales, exhibidos por una gran cantidad de expositores locales, nacionales e internacionales.

Con obras de arte contemporáneas de más de 400 artistas establecidos y estrellas en ascenso, habrá algo para todos los gustos, ya sea que compre arte por primera vez o sea un coleccionista experimentado.

13. Recetas y Técnicas de Cocina Puertorriqueñas (Manhattan)

Sábado 24 de septiembre de 2022 de 12:00 p.m., a 1:30 p.m., en el Mercado de Essex - Essex Cuisine.

Celebre el Mes de la Herencia Hispana aprendiendo a preparar el plato nacional de Puerto Rico, el arroz con gandules, así como el pernil y la yuca con mojo de ajo y cebollas, que son platos tradicionales de la isla. La Cocina de Loisaida es una serie mensual de clases de cocina en persona presentadas por The Loisaida Center y el Essex Market, donde la chef Maria Bido comparte auténticas recetas y técnicas de cocina puertorriqueñas, utilizando ingredientes del Essex Market.

14. Ballet Hispánico (Manhattan)

Domingo 2 de octubre de 2022 de 12:00 p.m., a 4:00 p.m., en West 89th Street entre las avenidas Amsterdam y Columbus.

Se trata de una alegre celebración donde podrá disfrutar de la danza, la música, el arte, la comida y la cultura latina, todo a la vez. La fiesta del barrio tiene lugar fuera de la sede del Ballet Hispánico en el corazón del Upper West Side. Las festividades incluyen presentaciones en vivo de la compañía profesional y Pa’lante Fellows, clases de baile gratuitas, música en vivo y comida de vendedores locales.

15. Repertorio Español (Manhattan)

La Breve Y Maravillosa Vida De Oscar Wao

Sábado 8 de octubre de 2022 a las 8:00 p.m., en 138 E. 27th St. (entre Lexington y Third Avenue).

Inspirada en la novela de Junot Díaz. Adaptada y dirigida por Marco Antonio Rodríguez.

La breve y maravillosa vida de Oscar Wao explora la infinita capacidad humana para perseverar y arriesgarlo todo en nombre del amor. Realizado en español con subtítulos en inglés. Recomendado para el público adulto. Accesibles para sillas de ruedas.

16. 27º Desfile Anual del Día de Panamá (Brooklyn)

Sábado 8 de octubre de 2022 al mediodía, en President Street y Classon Avenue, Brooklyn, Nueva York.

El Desfile Panameño celebra y honra a líderes, educadores, artistas y celebridades que han dejado una huella cultural en los Estados Unidos. Este desfile, que honra la cultura y el folclore de Panamá, es el evento más grande que se realiza fuera del país de origen.

17. Repertorio Español (Manhattan)

Eva Luna:

Domingo 9 de octubre de 2022 a las 3:00 p.m.

Sábado 15 de octubre de 2022 a las 8:00 p.m.

138 E. 27th St. (entre Lexington y Third Avenue).

Obra inspirada en la novela de Isabel Allende, dirigida por Estefanía Fadul. La novela de Isabel Allende es reimaginada para el escenario por la dramaturga ganadora del OBIE, Caridad Svich. Esta obra cuenta la historia sobre la madurez de Eva Luna, una mujer nacida en la pobreza que se levanta por el mundo para encontrar su voz como narradora de historia. Hablada en español con subtítulos en inglés. Accesible para sillas de ruedas.

18. 56º Desfile del Día de la Hispanidad 2022 (Manhattan)

Domingo 9 de octubre de 2022, en la Quinta Avenida, desde la Calle 44 hasta la Calle 77.

El 56º Desfile del Día de la Hispanidad reúne a todas las naciones latinas e hispanas en un desfile que recorre el corazón de Manhattan, pasando por lugares icónicos como Rockefeller Plaza, Central Park y la Catedral de San Patricio. Este año contará con procesiones de un total de 21 países. Los participantes tocarán música folclórica y exhibirán tradiciones frente a una audiencia de más de un millón de espectadores.

19. Columbus Day (Manhattan)

Lunes 10 de octubre de 2022 de 11:30 a.m., a 3:00 p.m., en la Quinta Avenida y Calle 44.

El Columbus Day se celebra el segundo lunes de octubre, y este 2022 la festividad se realizará el 10 de octubre, en torno a la fecha en que Cristóbal Colón pisó por primera vez América. Cada año, la ciudad de Nueva York celebra este día con un gran desfile en el que participan 35.000 personas, además de bandas de música, infantes de marina y carrozas. El evento atrae a cerca de un millón de personas y otro millón lo ve por televisión. El desfile comienza en la Quinta Avenida y la Calle 44 y se dirige hacia el norte hasta la Quinta Avenida y la Calle 72.

20. Repertorio Español (Manhattan)

Filomena Marturano: Un Matrimonio A La Caribeña

14 de octubre de 2022 a las 8:00 p.m., en 138 E. 27th St. (entre Lexington y Third Avenue).

Dirigida por Leyma López. La adaptación cubana de López de la famosa comedia romántica italiana de Eduardo De Filippo, Filomena Marturano, es la historia del comerciante Domingo y su novia Filomena. En un tiempo, Filomena era una prostituta. Tiene tres hijos que no saben que ella es su madre. Recomendado para público adulto. Hablado en español con subtítulos en inglés. Accesible para sillas de ruedas.

21. El Museo y Biblioteca de la Sociedad Hispánica (Manhattan)

Viajeros americanos: un recorrido en acuarelas por España, Portugal y México. Con las obras contemporáneas de Timothy J. Clark

Del 17 de junio al 16 de octubre de 2022 de jueves a domingo de 12:00 p.m., a 6:00 p.m.

Broadway entre las calles 155 y 156, Nueva York

Entrada gratis. Todos los visitantes mayores de 2 años deben usar una mascarilla.

Se lleva a cabo todos los sábados a la 1:00 p.m., hasta el 15 de octubre. El espacio es limitado. Se requiere RSVP. La exposición actual comparte un recurso de las colecciones del Departamento de Museos de la Hispanic Society, la gran colección de acuarelas de artistas estadounidenses pintadas en España, Portugal y América Latina.

23. InsideOut Tours

Tour virtual de la herencia latina de Nueva York (Manhattan)

Experimente y disfrute el vecindario vibrante y único donde comenzó la “revolución del mambo”, donde la poesía ‘Spanglish’ ganó reconocimiento mundial y donde las historias de las personas son narradas y descritas a través de pinturas en las paredes. Explore y aprenda sobre los tesoros culturales del East Harlem actual en este recorrido por El Barrio, guiado a través de 100 años de historia latina local.

24. Explore El Museo del Barrio (Manhattan)

Jueves a domingo de 11:00 a.m., a 5:00 p.m., en 1230 Quinta Avenida (en la calle 104).

El Museo del Barrio es un museo dedicado al arte latinoamericano ubicado en East Harlem, Nueva York. Esta área, también conocida como El Barrio, se extiende desde East 96th Street hasta East 125th Street y desde Fifth Avenue hasta East River.

El Museo es una visita obligada para aquellos que quieran apreciar la cultura latina desde una perspectiva diferente, en el corazón del Spanish Harlem. La colección permanente del museo comprende más de 8.000 piezas que abarcan 800 años de arte caribeño y latinoamericano, incluidos artefactos precolombinos, artesanías, esculturas, dibujos, fotografías, documentales y videos.

25. Classic Harbor Line

Classic Harbor Line ofrece su primer recorrido arquitectónico en español por Manhattan.

Salidas a las 2:45 p.m., desde el Muelle 62 en Chelsea Piers para disfrutar de una navegación.

El contenido del recorrido incluye a una serie de arquitectos, constructores, ingenieros y artistas latinoamericanos y españoles que han contribuido en la formación del horizonte de la ciudad de Nueva York, además de todos los detalles de la arquitectura de la firma AIANY Around Manhattan.

Está dirigida por el guía miembro, y aliado del Instituto Americano de Arquitectura, Doug Fox, quien ha estudiado el idioma español y la cultura de los países de habla hispana durante más de tres décadas. Este recorrido de casi tres horas ofrecerá créditos de educación continua (AIA CES 1.5 a 2.5 LU HSW) a los estudiantes de arquitectura.

26. Filarmónica de Nueva York

Centro Lincoln para las Artes Escénicas (Manhattan)

La temporada 2022-23 de la Filarmónica de Nueva York inaugura su renovada sede, el David Geffen Hall, con unos 150 conciertos. La temporada comienza el 7 de octubre con un “Concierto de gratitud” dirigido por Jaap Van Zweden, para una audiencia compuesta por trabajadores de la construcción y de emergencias médicas que participaron en la renovación de la sala. A finales del mes se continuará con dos galas y un fin de semana de puertas abiertas.

27. Kids In Motion at the Lieutenant John H. Martinson Playground (Staten Island)

15 de septiembre al 7 de octubre de 2022 de 10:00 a.m., a 6:00 p.m., en Double Nickel Playground / PS 55, Koch Boulevard y Preston Avenue, Staten Island.

Este patio de recreo totalmente accesible ofrece una excelente vista, dos niveles de áreas de juego para niños pequeños y mayores y un anfiteatro que se puede usar como salón de clases al aire libre. Kids in Motion es un programa gratuito para que los niños disfruten de actividades al aire libre: deportes organizados, juegos, ejercicio físico, juegos de mesa, juegos acuáticos y mucho más. No es necesario registrarse.

El programa puede cancelarse debido a cambios climáticos u otras situaciones que se presenten. Tenga en cuenta que los tutores deben acompañar a los niños participantes en este programa. Kids in Motion no es un programa de cuidado de niños y NYC Parks no se hace responsable del bienestar de los asistentes.

28. InsideOut Tours (Manhattan)

Recorrido a pie por Wall Street y el World Trade Center

Lunes, miércoles y viernes: duración: 2,5 horas (2,4 km)

Hora de salida: 1:30 p.m.

Disponible en español el 19 de septiembre.

Descubra las raíces financieras y políticas de Wall Street, desde el nacimiento del sistema financiero estadounidense, bajo los holandeses y británicos, hasta el surgimiento del poder financiero y político de los Estados Unidos. Se requiere reservar.

29. Patinaje en la pista del Rockefeller Center (Manhattan)

Hasta el 31 de octubre de 2022

De lunes a miércoles de 10:00 a.m., a 10:00 p.m.; jueves y viernes de 10:00 a.m., a medianoche; sábados de 8:00 a.m., a medianoche; domingos de 8:00 a.m., a 10:00 p.m., en One Rockefeller Plaza.

Las familias pueden disfrutar del Roller Boogie Palace de Flipper, el lugar más novedoso para patinar en la ciudad de Nueva York, ahora en The Rink. La famosa pista de patinaje sobre ruedas, de propiedad y operación familiar, ha llegado al Rockefeller Center trayendo consigo la magia de la década de 1970.

Dónde comer

Además de todas las atracciones y eventos para disfrutar durante el Mes de la Herencia Hispana de este año, no olvide experimentar y disfrutar del carnaval de sabores que tienen para ofrecer los restaurantes latinoamericanos en los cinco distritos.

Algunas recomendaciones son: Caridad Williamsbridge (El Bronx), Cafe Colonial (El Bronx), Santo Brúklin (Brooklyn), Puerto Viejo (Brooklyn), La Palapa Tacos Gotham (Manhattan), La Pulperia (Manhattan), Sofrito on the Hudson (Manhattan), Hoja Santa Restaurant (Queens), Guantanamera Restaurant (Manhattan & Queens), Maizal (Staten Island) y Sofia’s Taqueria – Amboy (Staten Island).

Dónde dormir

Durante el Mes de la Herencia Hispana, la Ciudad de Nueva York ofrece hoteles de origen hispano como una opción para quienes decidan quedarse más tiempo y así poder disfrutar de las atracciones y festividades de la ciudad. Algunos destacados:

Innside by Melia New York NoMad

132 W. 27th St., Nueva York

Este moderno hotel se encuentra en Chelsea, cerca de la estación Penn y a tan solo 10 minutos a pie del Madison Square Garden y del Empire State Building. Algunas de las modernas habitaciones tienen vista a la ciudad. Las suites ofrecen salas de estar y una fabulosa vista al Empire State Building. Las suites mejoradas poseen terrazas amuebladas. Innside by Melia cuenta con un sofisticado restaurante y un bar italianos.

NH Collection New York Madison Avenue

22 E. 38th St., Nueva York

Cerca de la Grand Central Terminal, este hotel se encuentra a 8 minutos a pie del Empire State Building y a 13 minutos de Times Square. Las habitaciones cuentan con wifi gratis y televisión de pantalla plana. Las habitaciones mejoradas suman vistas al Empire State Building. Las suites ofrecen áreas de descanso con sofás cama.

