¿Planeando un viaje a Nueva York? Así puede disfrutar Queens como un neoyorquino

NYC & Company, la organización oficial de promoción turística de la ciudad de Nueva York, invita a “Conocer Queens como un neoyorquino”, como parte de la iniciativa Get Local NYC.

“Queens posee el récord mundial del Libro Guinness como el área urbana con mayor diversidad étnica del mundo, con al menos 138 idiomas hablados”, comentó el presidente y director ejecutivo de NYC & Company, Fred Dixon.

Y agregó: “Para los visitantes, es un gran lugar para experimentar la diversidad de la ciudad de Nueva York, incluida la cocina auténtica de culturas de todo el mundo. También es un gran lugar para ver jugar a las leyendas del tenis en el U.S. Open, viajar en el tiempo a la Feria Mundial de 1964 o disfrutar de un día de playa en Rockaway. Ya sea que desee visitar la casa del gran jazzista Louis Armstrong, ver arte contemporáneo en el MoMA PS1 o disfrutar de una noche en un bar o una cervecería, Queens es el mejor destino”.

Cómo llegar y trasladarse

Aviones, transbordadores, autobuses y trenes: hay muchas maneras de llegar. La línea de metro N° 7 es una de las mejores maneras de experimentar Queens. Tome el tren desde Times Square, Fifth Avenue o Grand Central hasta Court Square para visitar el MoMA PS1 en Long Island City. Bájese en la parada Jackson Heights-Roosevelt Avenue del tren 7 para explorar un bullicioso vecindario repleto de restaurantes y negocios latinoamericanos y asiáticos. Para los juegos de los Mets o el U.S. Open, tome el 7 hasta Mets-Willets Point, y para la comida asiática, las compras y la historia de la ciudad de Nueva York, quédese en el tren hasta la última parada en Flushing. Las líneas N y W dan servicio a Astoria, el tren A va a Rockaway y las líneas M, R y F lo llevan a Forest Hills y Jamaica.

Los visitantes que vuelen a la ciudad de Nueva York aterrizarán en los aeropuertos LaGuardia o John F. Kennedy en Queens. Los taxis, los viajes compartidos y los autobuses expresos están disponibles desde y hacia los aeropuertos. Por $USD5, el AirTrain lleva a los pasajeros desde la estación Howard Beach-JFK de la línea A hasta el aeropuerto JFK. Para el transporte público hacia y desde LaGuardia, tome el autobús Q70 LaGuardia Link desde las estaciones de Jackson Heights o Woodside en la línea de metro N° 7.

¿Dónde dormir?

Más de 100 hoteles están ubicados en Queens, desde marcas importantes como Hilton, Hyatt, IHG y Marriott, hasta hoteles boutique como Collective Paper Factory y Boro Hotel en Long Island City o Rockaway Hotel + Spa, anunciado como una escapada urbana a la playa. El Renaissance New York Flushing Hotel at Tangram acaba de abrir.

Varios hoteles están ubicados a una distancia de entre 1,6 y 3,2 kilómetros de los aeropuertos, incluido el Aeropuerto Hyatt Regency JFK en Resorts World New York City. Uno de los hoteles más populares de la ciudad se encuentra en el aeropuerto Kennedy: el TWA Hotel, ubicado en el emblemático centro de vuelo diseñado por Eero Saarinen. Los huéspedes pueden incluso ver los aviones despegar desde la piscina de la azotea del TWA Hotel.

¿Qué hacer?

Queens tiene 91 vecindarios, más que cualquier otro distrito. Con 282 kilómetros cuadrados, también es el más grande de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. Estos son algunos puntos destacados y atracciones.

Long Island City

El ferry a Long Island City deja a los pasajeros en Gantry Plaza State Park, un oasis frente al mar de 4,8 hectáreas con jardines y vistas impresionantes de Manhattan al otro lado del río. El parque lleva el nombre de sus pórticos industriales restaurados. Estas estructuras se construyeron hace 100 años en el paseo marítimo para cargar y descargar carros flotantes y barcazas. El parque también conserva un hito local querido: un enorme letrero rojo de Pepsi-Cola, que alguna vez adornó una planta embotelladora.

El MoMA PS1 es una de las instituciones de arte contemporáneo más grandes del país y una filial del Museo de Arte Moderno de Manhattan. Está ubicado a menos de 1,6 kilómetros de Gantry Park y a solo unas cuadras de la estación de metro Court Square (líneas 7, E, M o G). Además de las exposiciones, MoMA PS1 alberga actuaciones y conciertos y tiene un restaurante griego en el lugar.

Para tomar una copa en Long Island City, pruebe el popular bar de cócteles artesanales Dutch Kills. Para cerveza, visite Big aLICe Brewing, Fifth Hammer Brewing o la taberna y jardín cervecero ICONYC. Long Island City también se ha convertido en un centro de comida y cultura asiática. Las opciones gastronómicas incluyen Hupo, un lugar calificado por la Guía Michelin para la cocina de Szechuan; Möge Tee o MTea LIC para té de burbujas y dulces; Cyclo para comida reconfortante vietnamita; Tuk Tuk para el estilo tailandés; Sapps para comida japonesa; Yumpling para empanadillas y otros platos taiwaneses; y Koufuku Mart para provisiones y comestibles.

Los amantes de las zapatillas querrán visitar Extra Butter, una tienda de ropa y calzado de propiedad asiática. Los fanáticos de los cómics pueden visitar Royal Collectibles. Y aquí hay un destino único: Underpenny Plane and Cast Iron Museum, un escaparate de artefactos del siglo XIX que incluye alcancías ornamentadas, campanas de hierro fundido, aviones de madera y juguetes de caballos y carruajes. Algunos están a la venta y otros solo en exhibición.

Culture Lab LIC es un centro de arte y cultura que presenta arte local, nacional e internacional de todos los géneros, mientras apoya a artistas de Nueva York y otras organizaciones sin fines de lucro al proporcionar espacio, recursos y un sentido de comunidad. Brinda soporte directo a grupos e individuos que marcan una diferencia positiva en la comunidad y se dedica a defender la equidad, la diversidad y la inclusión en todas las plataformas.

Astoria

Astoria es conocido por la auténtica comida griega, con lugares populares como Stamatis Restaurant, Telly’s Taverna, Taverna Kyclades y Agnanti. Sin embargo, el vecindario también alberga tres lugares de arte únicos.

El Museo de la Imagen en Movimiento está dedicado a la historia del cine, la televisión y los medios digitales. Su colección incluye equipos de cine antiguos, disfraces y accesorios de películas y espectáculos famosos, videojuegos y otras actividades interactivas, y exhibiciones sobre programas populares como “The Walking Dead”, además de proyecciones y una exhibición continua dedicada al titiritero de los Muppets, Jim Henson. El museo también es un testimonio de la historia cinematográfica del área: está ubicado en un edificio que fue parte de un estudio de cine de la década de 1920, al otro lado de la calle de Kaufman-Astoria Studios, una moderna instalación de producción de cine y televisión cuyos créditos incluyen “Sesame Street”. Para llegar al museo en metro, tome la línea R o M hasta Steinway Street o la N o W hasta 36th Avenue.

Socrates Sculpture Park alberga obras de arte contemporáneas a gran escala e instalaciones multimedia en un parque al aire libre frente al mar cerca de la parada de ferry de Astoria. Al otro lado de la calle del parque, el Museo Noguchi exhibe el trabajo del artista estadounidense de origen japonés Isamu Noguchi en lo que originalmente fue su casa y estudio. Noguchi era conocido por sus esculturas de piedra modernistas, arquitectura paisajista y por “akari”, que son linternas de papel hechas a mano con formas geométricas. Los icónicos diseños akari de Noguchi, incluida su esfera blanca acanalada ampliamente reproducida, son prácticos y hermosos: se utilizan como pantallas de papel para lámparas y se han convertido en clásicos de la decoración del hogar moderno.

Otros lugares que vale la pena visitar en Astoria incluyen el Bohemian Hall & Beer Garden, el restaurante de África occidental Nneji y su tienda de regalos asociada Ibari, la sala de espectáculos y club de comedia Q.E.D., la discoteca Amadeus, el exclusivo bar The Last Word, y Icon Astoria, un bar gay con DJ y shows de drag.

Sunnyside, Jackson Heights y East Elmhurst

Una de las primeras paradas cuando el tren 7 se dirige a Queens es la estación 40th Street-Lowery Street de Sunnyside. Los destinos cercanos para destacar incluyen Nita’s European Bakery, Alewife Brewing y Thalia Spanish Theatre, que brinda presentaciones en vivo en inglés y español.

Dos tercios de los residentes de Jackson Heights nacieron en el extranjero y han convertido el vecindario en un paraíso culinario con cafés, restaurantes y puestos en las aceras que sirven comida de todo el mundo. Jackson Heights también alberga una de las comunidades LGBTQ+ más grandes de la ciudad. Para llegar aquí, bájese en la parada Jackson Heights-Roosevelt Avenue del tren 7.

Los restaurantes latinoamericanos incluyen la cafetería, panadería y restaurante La Gran Uruguaya, el Restaurante Urubamba (peruano), El Palacio de los Cholados (de golosinas congeladas), la Arepa Lady (empanadas venezolanas rellenas hechas de harina de maíz) y Mariscos El Submarino (pruebe el cóctel de camarones con rodajas de palta en una salsa roja espesa y fría). O también puede recorrer el sector debajo de las vías del tren elevadas y probar lo que ofrecen los vendedores ambulantes.

Jackson Heights también tiene un grupo de restaurantes tibetanos y nepalíes (Lhasa Fast Food, Mustang Thakali Kitchen, Himalayan Yak y Phayul), junto con una comunidad vibrante conocida como Little India con eje en la calle 74 entre las avenidas Roosevelt y 37. Los restaurantes indios incluyen Jackson Diner, Delhi Heights y Dosa Delight. Las tiendas incluyen India Sari Palace, Patel Brothers (un mercado de especias y comestibles), Butala Emporium (de artículos religiosos) y numerosas joyerías.

Hay un sinfín de cocina mundial para elegir, incluido un lugar popular del Medio Oriente en El Toum, comida tailandesa en Sompong Thai o Arunee, y comida japonesa en Tomo. Y el menú ecléctico en el restaurante Queensboro, que presenta platos de todo el mundo. La plaza peatonal en 37th Road entre las calles 73 y 74 se llama apropiadamente Diversity Plaza (Plaza de la Diversidad).

Para aquellos que buscan panqueques o hamburguesas, Jackson Heights posee un querido restaurante estadounidense llamado Jax Inn. Y hay comida francesa en el centro comercial Jackson Heights (que en realidad se encuentra en el vecindario cercano de East Elmhurst), en el popular Bistro Eloise y Cannelle Patisserie. Otro favorito de East Elmhurst es Cassidy’s Ale House.

Los bares y clubes gay en Jackson Heights incluyen Friends Tavern, Hombres Lounge, y los clubes latinos gay True Colors y New Club Evolution. Queens Pride House, un centro cultural y comunitario LGBTQ+, está ubicado en Jackson Heights, y el vecindario también alberga el evento anual Queens Pride Parade.

Jackson Heights también tiene un distrito histórico, que conserva edificios de apartamentos con jardines de estilo tudor, románico y renacentista. Un letrero único en el distrito histórico honra a Alfred Mosher Butts, quien inventó el Scrabble allí en 1938. El letrero de la calle en la esquina de la calle 81 y la avenida 35 está diseñado para parecerse a un juego de fichas de Scrabble, con un valor numérico que se muestra para cada letra en la palabra “Avenida” y la “th” en “35th” (el letrero vale 14 puntos de Scrabble).

Corona

Tome el tren 7 hasta la estación Mets-Willets Point para llegar a Flushing Meadows Corona Park, el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King y Citi Field, donde los Mets juegan béisbol. El estadio de tenis no solo es un lugar increíble para ver estrellas en ascenso y leyendas mundialmente famosas durante el U.S. Open, sino que también es un gran lugar para comer. El Food Village en el lugar ofrece una amplia variedad de excelentes opciones, desde poke bowls y curry hasta sándwiches de pastrami kosher y barbacoa.

La Feria Mundial se inauguró en Flushing Meadows Corona Park en 1964 y muchos puntos de referencia e instituciones de Queens ubicados en el parque y sus alrededores están conectados a la feria. Dos cohetes de la NASA de 30 metros de altura se encuentran frente al Salón de la Ciencia de Nueva York, un museo que se inauguró poco después de la Exposición Universal. Unisphere, una esfera de acero de 12 pisos que se construyó para la feria, se ha convertido en un ícono de Queens y la ciudad de Nueva York. La esfera ha aparecido en películas como “Spider-Man: Homecoming”, “Men in Black” y “Iron Man 2″.

El Museo de Queens se encuentra en un edificio que data de la Exposición Universal de 1939. Su exhibición más famosa, el “Panorama de la Ciudad de Nueva York”, es un modelo a escala de la ciudad que debutó en la feria del ‘64. El Panorama, actualizado en 1992, incluye modelos de todos los edificios construidos antes de ese año (casi 900.000 en total), junto con cada calle, parque y puente, en una escala de 1 a 1.200. La isla de Manhattan mide 21 metros de largo y el Empire State Building mide 38 centímetros de alto.

Flushing Meadows Park también alberga un zoológico, un carrusel antiguo y Playground for All Children, uno de los primeros parques infantiles al aire libre diseñado para acomodar a niños con discapacidades. Ciertos sábados por la noche en primavera, verano y otoño, el parque alberga el Mercado Nocturno de Queens, con vendedores que ofrecen comida casera de todo el mundo. El Jardín Botánico de Queens también está cerca.

Otros tesoros de Corona incluyen el Lemon Ice King of Corona, que vende helados italianos desde hace más de 75 años (y se muestra en la serie de televisión “King of Queens”) y la Casa Louis Armstrong, una casa museo histórica donde el gran jazzista Louis Armstrong y su esposa vivieron desde 1943 hasta su muerte en 1971.

Flushing

La última parada del tren 7 es Main Street, Flushing. En 1657, los residentes de Flushing enviaron una carta exigiendo la libertad de religión a Peter Stuyvesant, gobernador de la colonia holandesa que finalmente se convirtió en la ciudad de Nueva York. Es una nota al pie histórica apropiada sobre el Queens contemporáneo, hogar de cientos de prósperas iglesias, mezquitas, sinagogas y templos que reflejan su diversidad. Flushing Freedom Mile marca 21 sitios conectados con la historia del vecindario, incluida Bowne House donde, en 1662, John Bowne invitó a los cuáqueros a reunirse desafiando una orden del gobernador Stuyvesant, y Macedonia A.M.E. Church, un sitio en el ferrocarril subterráneo que albergaba a los afroamericanos que huían de la esclavitud.

Hoy, Flushing es un vecindario predominantemente asiático-estadounidense. A solo unos pasos de la parada de metro de Flushing se encuentra el New World Mall, famoso por su patio de comidas con comida tailandesa, vietnamita, china, coreana, japonesa y uigur. En otro lugar del vecindario, puede echar un vistazo a Ten Ren Tea & Ginseng, la panadería Fay Da, Tian Jin Dumpling House, Flushing Ice Cream Factory, San Soo Kap San (barbacoa coreana) y Ganesh Temple Canteen, una cafetería vegetariana del sur de Asia en un templo hindú. Visite Anime Castle para novelas gráficas, juguetes y otros productos de anime, y eche un vistazo a Alumni of New York, una boutique de zapatillas de deporte de alta gama, hip-hop y ropa urbana fundada por los coreano-estadounidenses Gene Han y Jaeki Cho.

Para un día de bienestar al estilo coreano visite Spa Castle, ubicado a unos 3,2 kilómetros de Flushing en el vecindario College Point de Queens. Es un spa de cinco pisos y 9.200 metros cuadrados con saunas, piscinas, gimnasio, masajes, exfoliantes y más.

Rockaway, Parque Jacob Riis y Refugio de Vida Silvestre de Jamaica Bay

Cuando los neoyorquinos quieren alejarse de todo sin salir de la ciudad, a menudo se dirigen a Rockaway. Esta península en el Océano Atlántico tiene 8,8 kilómetros de largo, pero solo unas pocas cuadras de ancho. Es famosa por sus grandes olas, los surfistas y el ambiente de pueblo pequeño.

Rockaway fue duramente golpeado por la tormenta Sandy en 2012, pero el malecón del océano ha sido reconstruido y sus playas atraen a millones de visitantes cada año. Las áreas de surf designadas están ubicadas en las calles Beach 68-71, Beach 87-91 y Beach 110-111. Es divertido ver a los surfistas atrapar olas y los recién llegados pueden tomar lecciones. Los vendedores sirven excelente comida en áreas de concesión en la playa y en las calles laterales del vecindario. Los lugares populares para cenar incluyen el Bungalow Bar, Uma’s y Rockaway Beach Surf Club.

Para llegar allí, tome el tren A o un ferry. El viaje de una hora en barco desde Wall Street en Manhattan cuesta solo 2,75 dólares (el precio aumentará a 4 dólares a partir del 12 de septiembre) y pueden observarse vistas espectaculares del Bajo Manhattan, Coney Island e incluso una manada ocasional de delfines retozando en aguas abiertas. El barco también recoge pasajeros en Brooklyn. El ferry atraca en el lado de la bahía de la península de Rockaway y desde allí hay un corto paseo por la calle 108 hasta las playas del océano. El servicio de ferry termina temprano en la noche, por lo que debe prestar atención al horario para regresar.

El estacionamiento en la calle en Rockaway es limitado durante la temporada de playa, pero hay un gran estacionamiento pago en Jacob Riis Park en el lado sureste de la península. Riis es parte del Área Recreativa Nacional Gateway, por lo que no tiene la sensación de vecindario o las calles locales que se encuentran en otros lugares de Rockaway, pero tiene una hermosa playa y fantásticos vendedores de comida. También se puede llegar a Riis en un autobús gratuito desde la parada del ferry de Rockaway, o mediante el autobús Q35 o Q53 hasta el autobús Q22.

El Refugio de Vida Silvestre de Jamaica Bay también es parte del Área Recreativa Nacional Gateway. Está ubicado en una isla conectada por puentes a la sección de Howard Beach de Queens por un lado y a Rockaway por el otro. Se han avistado más de 300 especies de aves en el refugio. Hay senderos para caminatas, actividades dirigidas por guardaparques y estanques para embarcaciones con remo a mano. Para llegar en transporte público, tome el autobús Q53 hasta Cross Bay Boulevard-Wildlife Refuge o tome la línea A hasta Broad Channel.

Los visitantes de Riis, Rockaway y el refugio de vida silvestre también pueden aprovechar los carriles para bicicletas y los senderos de usos múltiples para ciclistas, patinadores y peatones. Busque las rutas roja y verde en el mapa del National Park Service Jamaica Bay Greenway o considere hacer todo o parte de un circuito de bicicleta de casi 29 kilómetros alrededor del área que incluye una sección adyacente de Brooklyn.

Rego Park y Forest Hills

Unos 50.000 judíos bújaros de Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán se han asentado en Queens en las últimas décadas, principalmente en Rego Park y partes de Forest Hills. Eso llevó a un nuevo apodo para el área: Queensistán. También ha dado lugar a restaurantes de renombre como Shashlichnaya y la panadería Rokhat Kosher. En otras partes de Rego Park, Knish Nosh es famoso por sus knishes. La panadería húngara de Andre está al otro lado de la calle. Los trenes M y R se detienen en 63rd Drive en Rego Park.

Justo al este de Rego Park, Forest Hills ostenta cultura pop. Los fanáticos de Spider-Man pueden recordar que Peter Parker vivía en Forest Hills. Los Beatles tocaron en el Forest Hills Stadium en 1964. El estadio todavía presenta un programa completo de eventos con próximos conciertos de artistas como Sheryl Crow y más. Los miembros de la legendaria banda de punk rock The Ramones se conocieron en Forest Hills High School. Se puede ver un mural que representa a la banda en Thorneycroft Ramp entre 66th Road y 66th Avenue cerca de 99th Street.

Ridgewood

Gottscheer Hall ha estado sirviendo comida y cerveza alemanas en Ridgewood durante casi un siglo, pero los negocios más nuevos en el vecindario reflejan su creciente comunidad latina, incluidas Pupusas Ridgewood (tortillas rellenas salvadoreñas), Cachapas y Mas (comida callejera venezolana), los restaurantes de propiedad dominicana Café Moca, Listo El Chimi y Chiquita’s, Súper Pollo (pollo rostizado ecuatoriano), Las Chilangas (mexicana), y Tequila Time, un bar y restaurante dirigido por mujeres. Las pequeñas empresas en el área incluyen Stay Forever (regalos, accesorios y joyas) y la tienda de discos Deep Cuts. Tome el tren M hasta Forest Avenue o el L hasta Myrtle-Wyckoff (Myrtle-Wyckoff en realidad está en Brooklyn, pero hay una corta distancia desde allí hasta Ridgewood).

Richmond Hill

Little Guyana, uno de los muchos enclaves étnicos en Queens, está ubicado en Richmond Hill y Ozone Park. El vecindario también alberga a muchos neoyorquinos con raíces en Trinidad y otras partes del Caribe. Little Guyana Bake Shop, Trini Delite Roti Shop, TrinCiti Roti Shop, Bakewell Bakery & Restaurant, Shivram’s Bakery y Sybil’s se encuentran entre muchos restaurantes ubicados a lo largo de Liberty Avenue y Lefferts Boulevard. Las tiendas que venden saris reflejan la herencia india que tienen muchas familias guyanesas y de Trinidad. Tome el tren A hasta la parada de Lefferts Boulevard.

Jamaica y St. Albanes

Los restaurantes, tiendas y lugares culturales propiedad de afroamericanos en el área de Jamaica de Queens hablan también de la identidad del vecindario. La comida caribeña está en el menú de The Door, Genesis Restaurant, Bebe Fritay y Jamaican Flavors. Si prefiere no consumir carne, puede visitar DeeGee’s Vegan 360. Pruebe el menú Soul Sundays en Burgers Tacos Wings & Seafood. Por la noche visite Vibes, un salón con buena comida y música. Eche un vistazo a Rotten Apple Wear para obtener artículos con temática del distrito de Queens, y VP Records, una tienda de discos que es también sede de un sello discográfico de reggae y soca.

Empápese de historia en el Museo King Manor y el Parque Rufus King, llamado así por un defensor contra la esclavitud y firmante de la Constitución de los Estados Unidos. Visite Roy Wilkins Park, que lleva el nombre de un activista de los derechos civiles y alberga eventos como el Jamaica Jerk Festival. Wilkins Park es también el hogar de Black Spectrum Theatre Company.

Jamaica también tiene una importante comunidad de Bangladesh. Admire las joyas, los saris y las prendas salwar kameez que se exhiben en Riwaz, y visite restaurantes como Ghoroa y Dhaka Sweets.

En el vecindario cercano de St. Albans, dé un paseo por el hermoso distrito histórico de Addisleigh Park, conocido por sus casas Tudor y neocoloniales de principios del siglo XX. Muchos afroamericanos famosos vivieron aquí alguna vez, entre ellos, Ella Fitzgerald.

