¿Busca un destino para fin de año? Conozca porqué Universal Orlando es una gran opción

"The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort

Universal Orlando Resort invita a los visitantes a liberar su lado festivo con la celebración navideña en todo el destino. Los viajeros pueden experimentar una mezcla de alegría y travesura que cobran vida desde clásicos navideños hasta experiencias inspiradas en íconos de la cultura pop, creando una atmósfera alegre y especial a partir del viernes 17 de noviembre y todos los días hasta el domingo 31 de diciembre.

Desde el espectáculo de “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade; encontrarse cara a cara con el gruñón verde favorito de todos, el Grinch, durante Grinchmas; hasta admirar las carrozas navideñas y los globos gigantes durante el desfile Navideño de Universal con Macy’s... hay infinitas oportunidades para que los visitantes disfruten esta temporada de fin de año en este complejo turístico que es una fábrica de sueños, sonrisas, adrenalina y fantasía.

Magia nocturna

La magia navideña llena The Wizarding World of Harry Potter mientras las calles de Diagon Alley y Hogsmeade se transforman en un maravilloso paisaje mágico navideño repleto de decoración, luces, guirnaldas y más con temas festivos. El espectáculo nocturno, “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle,” regresa a Hogsmeade en Universal Islands of Adventure trayendo a la vida un impresionante espectáculo de proyección que resalta los momentos y espíritu navideños inspirado en los queridos personajes e historias de las películas de “Harry Potter”.

El Frog Choir, compuesto por estudiantes de Hogwarts y sus ranas gigantes que croan, también regresa a Hogsmeade con una actuación especial con temática navideña, además los visitantes pueden disfrutar de la música de la sensación de canto más popular del mundo mágico, Celestina Warbeck and the Banshees, en Diagon Alley.

Desfile Navideño de Universal con Macys en Universal Studios Florida

Los visitantes se sorprenderán cuando las historias inspiradas en la cultura pop de Despicable Me, de Illumination, y Shrek y Madagascar de DreamWorks Animation llenen las calles de Universal Studios Florida durante el desfile navideño de Universal con Macy’s. Estas queridas películas cobran vida con globos gigantes, coloridas carrozas navideñas y cientos de artistas festivos que se embarcan en un viaje pintoresco que culmina con la aparición especial de Papá Noel y la iluminación del árbol de Navidad de 80 pies.

Grinchmas en Universal Islands of Adventure

Otra opción es divertirse con espíritu de Grinchmas en Universal Islands of Adventure, donde el Grinch protagoniza el recuento en vivo del clásico navideño de Dr. Seuss, “Grinchmas Who-liday Spectacular.” Seuss Landing transportará a los visitantes a una atmósfera fantástica adornada con bastones de caramelo gigantes, árboles de Navidad, impresionantes adornos de oropel y más. Incluso habrá apariciones de los Whos de Who-ville y una oportunidad especial de fotografía que pondrá a los visitantes cara a cara con el malvado y verde Grinch.

Mannheim Steamroller en Universal Studios Florida

Adicionalmente, la banda navideña más vendido de todos los tiempos, Mannheim Steamroller, regresará a Universal Studios Florida para llenar a los visitantes con el espíritu de la Navidad en las presentaciones en vivo los días 2, 3, 9 y 10 de diciembre.

Universal’s Holiday Tour

Esta es otra de las actividades recomendadas, ya que los visitantes pueden disfrutar de una visita guiada que les brinda acceso especial a todas las experiencias de entretenimiento en todo el destino como:

Una oportunidad de conocer al propio experto de las travesuras, el Grinch, y su perro, Max, mientras disfrutan de pequeños bocados, postres y bebidas sin alcohol.

Asientos reservados en el “Grinchmas Who-liday Spectacular” en Universal Islands of Adventure.

Una oportunidad para conocer y tomar una foto con Papá Noel en Universal Studios Florida.

Una presentación exclusiva de “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle” en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade en Universal Islands of Adventure para completar las festividades de la noche.

Tenga en cuenta que Universal’s Holiday Tour está disponible en fechas seleccionadas desde el 19 de noviembre hasta el 30 de diciembre y se puede reservar visitando www.UniversalOrlando.com/Holidays. El precio comienza en $79.99 por persona (más impuestos) y se requiere entrada separada al parque temático con un boleto de parque a parque de 1 día y 2 parques.

La celebración en Universal CityWalk y los hoteles de Universal Orlando

Los visitantes pueden continuar la celebración en Universal CityWalk con comidas y bebidas temáticas y entretenimiento especial. Además, los ocho hoteles de Universal Orlando Resort estarán adornados con una decoración festiva que realza el tema de cada hotel, y toda la familia podrá disfrutar de banquetes y actividades navideñas.

Habrá menús especiales disponibles en los hoteles de Universal para Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, y también habrá ceremonias de iluminación de la menorá y más. Algunos hoteles incluso ofrecen entretenimiento especial para las fiestas, como iluminación del árbol de Navidad y villancicos. Vale la pena resaltar que los visitantes ahora pueden ahorrar un 20 % en una estadía de cuatro noches en las suites de dos dormitorios de Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites & Surfside Inn and Suites y las suites familiares de Universal’s Cabana Bay Beach Resort.

Experiencias Especiales para Titulares de Pases Anuales

Además de los descuentos en experiencias navideñas seleccionadas, los titulares de pases anuales obtendrán acceso especial para disfrutar del Universal’s Holiday Parade con Macy’s desde un área exclusiva, así como productos diferenciales y acceso anticipado al Holidays Tribute Store.

Recuerde que la celebración navideña se realizará todos los días del 17 de noviembre al 31 de diciembre en Universal Orlando Resort y del 24 de noviembre al 1 de enero del 2024 en Universal Studios Hollywood.

