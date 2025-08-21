Busch Gardens celebra Halloween con novedades y más de 25 experiencias

El evento se realizará en noches seleccionadas del 5 de septiembre al 2 de noviembre. Foto: Cortesía Busch Gardens Tampa Bay

El miedo vuelve con más fuerza a Busch Gardens Tampa Bay. El reconocido evento Howl-O-Scream regresa este otoño con un despliegue renovado de casas embrujadas, zonas de sustos y espectáculos, prometiendo ser la experiencia de Halloween más espeluznante de la región.

La cita será en noches seleccionadas del 5 de septiembre al 2 de noviembre, en un evento que requiere entrada separada al boleto general del parque. Durante estas fechas, el parque temático se transformará en un escenario de terror nocturno con más de 25 experiencias escalofriantes que incluyen dos nuevas casas embrujadas, tres zonas de sustos, dos grupos itinerantes y espectáculos de alto impacto.

Nuevas casas embrujadas y zonas de terror

Entre las novedades de esta temporada destacan:

M.A.R.S.: Elysium (Nuevo) – Una expedición espacial se convierte en pesadilla tras un accidente en Marte, donde criaturas alienígenas mortales acechan a los sobrevivientes.

Ravens Mill – Lambs to Slaughter (Nuevo) – Un pueblo agrícola abandonado donde espantapájaros y fuerzas malignas dominan cada rincón.

The Pestilence (Nuevo) – Doctores de la peste recorren las calles de una ciudad condenada, arrastrando víctimas sin explicación.

Breadcrumbs to Nowhere (Nuevo) – Una versión siniestra de Hansel y Gretel, donde los cuentos de hadas terminan en horror.

Murders at Buckshot Ridge (Nuevo) – Un campamento maderero transformado en un lugar donde los desaparecidos nunca regresan.

Ragnar’s Wrath (De regreso) – Una sala vikinga maldita por las almas consumidas por el fuego.

Shadows of Wonderland (De regreso) – El País de las Maravillas como nunca antes: un reino oscuro dominado por la cruel Reina de Corazones.

Espectáculos siniestros

La experiencia se completa con presentaciones en vivo que mezclan arte y horror:

The Reckoning – Una batalla entre el alma de Lark y un Guardián en las profundidades del infierno.

Cirque X-Scream – Un show de acrobacias intensas y visuales hipnotizantes.

Detalles importantes

Entradas: Howl-O-Scream requiere boleto separado y ya está disponible en agencias de viajes de América Latina.

Restricciones: No se recomienda para niños, debido a su alto nivel de intensidad. El uso de disfraces no está permitido.

