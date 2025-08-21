No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Turismo

Busch Gardens celebra Halloween con novedades y más de 25 experiencias

“Howl-O-Scream” presenta nuevas casas embrujadas, zonas de sustos y espectáculos siniestros para ofrecer uno de los Halloween más aterradores de la región.

María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
21 de agosto de 2025 - 10:54 p. m.
El evento se realizará en noches seleccionadas del 5 de septiembre al 2 de noviembre.
El evento se realizará en noches seleccionadas del 5 de septiembre al 2 de noviembre.
Foto: Cortesía Busch Gardens Tampa Bay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El miedo vuelve con más fuerza a Busch Gardens Tampa Bay. El reconocido evento Howl-O-Scream regresa este otoño con un despliegue renovado de casas embrujadas, zonas de sustos y espectáculos, prometiendo ser la experiencia de Halloween más espeluznante de la región.

La cita será en noches seleccionadas del 5 de septiembre al 2 de noviembre, en un evento que requiere entrada separada al boleto general del parque. Durante estas fechas, el parque temático se transformará en un escenario de terror nocturno con más de 25 experiencias escalofriantes que incluyen dos nuevas casas embrujadas, tres zonas de sustos, dos grupos itinerantes y espectáculos de alto impacto.

Vínculos relacionados

La magia de Orlando, capital mundial de los parques temáticos
Volcano Bay Nights regresa a Universal Orlando con fiestas, shows y Scooby-Doo
Orlando, EE. UU., refuerza su liderazgo como destino turístico inclusivo

Nuevas casas embrujadas y zonas de terror

Entre las novedades de esta temporada destacan:

  • M.A.R.S.: Elysium (Nuevo) – Una expedición espacial se convierte en pesadilla tras un accidente en Marte, donde criaturas alienígenas mortales acechan a los sobrevivientes.
  • Ravens Mill – Lambs to Slaughter (Nuevo) – Un pueblo agrícola abandonado donde espantapájaros y fuerzas malignas dominan cada rincón.
  • The Pestilence (Nuevo) – Doctores de la peste recorren las calles de una ciudad condenada, arrastrando víctimas sin explicación.
  • Breadcrumbs to Nowhere (Nuevo) – Una versión siniestra de Hansel y Gretel, donde los cuentos de hadas terminan en horror.
  • Murders at Buckshot Ridge (Nuevo) – Un campamento maderero transformado en un lugar donde los desaparecidos nunca regresan.
  • Ragnar’s Wrath (De regreso) – Una sala vikinga maldita por las almas consumidas por el fuego.
  • Shadows of Wonderland (De regreso) – El País de las Maravillas como nunca antes: un reino oscuro dominado por la cruel Reina de Corazones.

Espectáculos siniestros

La experiencia se completa con presentaciones en vivo que mezclan arte y horror:

  • The Reckoning – Una batalla entre el alma de Lark y un Guardián en las profundidades del infierno.
  • Cirque X-Scream – Un show de acrobacias intensas y visuales hipnotizantes.

Detalles importantes

  • Entradas: Howl-O-Scream requiere boleto separado y ya está disponible en agencias de viajes de América Latina.
  • Restricciones: No se recomienda para niños, debido a su alto nivel de intensidad. El uso de disfraces no está permitido.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

Busch Gardens Tampa

Howl-O-Scream 2025

Turismo en Estados Unidos

Turismo en Tampa

Parques temáticos en Estados Unidos

Halloween

Halloween en Estados Unidos

Turismo por el mundo

AbiertoEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar