Volcano Bay Nights regresa a Universal Orlando con fiestas, shows y Scooby-Doo

Los visitantes tendrán acceso a Volcano Bay a partir de las 4:00 p.m. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Universal Orlando Resort confirmó el regreso de Volcano Bay Nights, un evento nocturno exclusivo que se celebrará todos los viernes, del 5 de septiembre al 31 de octubre, en su parque acuático temático. La experiencia, de aforo limitado, ofrecerá atracciones con menor tiempo de espera, fiestas en la playa, espectáculos en vivo y la presencia de Scooby-Doo y su icónica banda de amigos.

El acceso a Volcano Bay estará disponible desde las 4:00 p.m., mientras que el evento especial se desarrollará de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. Entre las actividades destacadas se encuentran:

Atracciones con menor espera, como TeAwa, The Fearless River, Ko’okiri Body Plunge —con una caída de 38 metros— y la popular montaña acuática Krakatau Aqua Coaster.

Beach Bash , la fiesta en la playa de Waturi, con DJ en vivo y sesiones fotográficas junto a la Mystery Machine y personajes como Scooby-Doo, Shaggy, Vilma, Fred y Daphne, además de villanos clásicos como Ghost Clown .

Gastronomía especial, con aperitivos de cortesía —como Churro Bites con salsa de mango o chocolate y palomitas de piña dorada y coco—, más de 100 opciones de bebidas con recargas ilimitadas y un vaso de recuerdo. También habrá menús especiales en restaurantes y quioscos selectos del parque.

Las entradas ya están disponibles por $99 más impuestos por persona, con estacionamiento estándar incluido. Los portadores de pases anuales o de temporada reciben un 10 % de descuento presentando identificación vigente. También se podrá reservar una cabaña privada para el evento desde $279.99, disponibles por orden de llegada el mismo día.

Además de Volcano Bay Nights, Universal Orlando ofrecerá otras experiencias de temporada, como el regreso de los Mortífagos a The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley, activaciones con temática de Halloween en hoteles selectos y el esperado Halloween Horror Nights, que comienza el 29 de agosto y se extenderá hasta el 2 de noviembre.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.