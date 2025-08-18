No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Volcano Bay Nights regresa a Universal Orlando con fiestas, shows y Scooby-Doo

Del 5 de septiembre al 31 de octubre, el parque acuático ofrecerá noches exclusivas con atracciones, música en vivo, gastronomía especial y la presencia de la pandilla de Scooby-Doo.

18 de agosto de 2025 - 02:19 p. m.
Los visitantes tendrán acceso a Volcano Bay a partir de las 4:00 p.m.
Foto: Cortesía Universal Orlando Resort
Universal Orlando Resort confirmó el regreso de Volcano Bay Nights, un evento nocturno exclusivo que se celebrará todos los viernes, del 5 de septiembre al 31 de octubre, en su parque acuático temático. La experiencia, de aforo limitado, ofrecerá atracciones con menor tiempo de espera, fiestas en la playa, espectáculos en vivo y la presencia de Scooby-Doo y su icónica banda de amigos.

El acceso a Volcano Bay estará disponible desde las 4:00 p.m., mientras que el evento especial se desarrollará de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. Entre las actividades destacadas se encuentran:

  • Atracciones con menor espera, como TeAwa, The Fearless River, Ko’okiri Body Plunge —con una caída de 38 metros— y la popular montaña acuática Krakatau Aqua Coaster.
  • Beach Bash, la fiesta en la playa de Waturi, con DJ en vivo y sesiones fotográficas junto a la Mystery Machine y personajes como Scooby-Doo, Shaggy, Vilma, Fred y Daphne, además de villanos clásicos como Ghost Clown.
  • Gastronomía especial, con aperitivos de cortesía —como Churro Bites con salsa de mango o chocolate y palomitas de piña dorada y coco—, más de 100 opciones de bebidas con recargas ilimitadas y un vaso de recuerdo. También habrá menús especiales en restaurantes y quioscos selectos del parque.

Las entradas ya están disponibles por $99 más impuestos por persona, con estacionamiento estándar incluido. Los portadores de pases anuales o de temporada reciben un 10 % de descuento presentando identificación vigente. También se podrá reservar una cabaña privada para el evento desde $279.99, disponibles por orden de llegada el mismo día.

Además de Volcano Bay Nights, Universal Orlando ofrecerá otras experiencias de temporada, como el regreso de los Mortífagos a The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley, activaciones con temática de Halloween en hoteles selectos y el esperado Halloween Horror Nights, que comienza el 29 de agosto y se extenderá hasta el 2 de noviembre.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

