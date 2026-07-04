Cabo Verde: el destino africano de playas y volcanes que brilló en el Mundial 2026

La visibilidad alcanzada por su selección en el Mundial 2026 ha despertado el interés por este destino emergente del Atlántico, conocido por sus playas, volcanes, ciudades musicales y naturaleza. Foto: Pixabay

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Mientras el nombre de Cabo Verde gana visibilidad internacional gracias a su histórica participación en el Mundial 2026, este pequeño archipiélago africano también se consolida como uno de los destinos turísticos emergentes más atractivos del Atlántico.

Aunque fue la segunda nación más pequeña presente en la Copa del Mundo, solo por detrás de Curazao, Cabo Verde protagonizó una actuación histórica. La selección consiguió su primer punto en un Mundial, marcó sus primeros goles en el torneo y estuvo cerca de sorprender a Argentina, logros que también ayudaron a poner al país en el foco internacional.

Ubicado a unos 600 kilómetros de Senegal, frente a la costa occidental de África, Cabo Verde está formado por diez islas volcánicas que combinan playas de arena blanca, montañas, volcanes activos y una rica herencia cultural. Con una superficie de 4.033 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 500.000 habitantes, el país ha despertado el interés de viajeros que buscan naturaleza, aventura y experiencias auténticas.

La identidad caboverdiana es el resultado de la mezcla de influencias africanas, europeas y brasileñas. Esa diversidad se refleja en su música, su gastronomía y en la llamada morabeza, un concepto que define la calidez y hospitalidad de sus habitantes, de acuerdo con información de Feel Cabo Verde.

Entre las islas más visitadas se encuentran Sal y Boa Vista, conocidas por sus extensas playas de arena blanca y aguas cristalinas, ideales para practicar deportes como kitesurf, windsurf, esnórquel y buceo. En Boa Vista sobresale la playa de Santa Mónica, considerada una de las más espectaculares del archipiélago, con más de 15 kilómetros de costa prácticamente virgen.

Para quienes prefieren el turismo de naturaleza, Santo Antão ofrece algunos de los mejores paisajes para el senderismo gracias a sus montañas, profundos valles y pequeños pueblos rurales. En contraste, la isla de Fogo alberga el Pico do Fogo, un volcán activo de 2.829 metros de altura que constituye el punto más elevado del país y uno de sus principales atractivos para excursionistas.

La vida cultural tiene uno de sus principales escenarios en Mindelo, la ciudad más importante de la isla de São Vicente y cuna de la cantante Cesária Évora. Sus calles coloniales, el carnaval y los festivales musicales la han convertido en la capital cultural del país.

En Santiago, la isla más grande y poblada, los visitantes pueden recorrer Praia, la capital, y la histórica Cidade Velha, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y reconocida comoc

Más allá de sus atractivos naturales y culturales, Cabo Verde también se caracteriza por una importante diáspora. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alrededor de 700.000 personas de origen caboverdiano viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos y Europa, una cifra superior a la población residente en las islas.

La histórica presentación de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 ha contribuido a proyectar al país ante millones de personas alrededor del mundo. Esa atención internacional también permite descubrir un destino donde playas, volcanes, música y tradiciones convierten a este pequeño archipiélago en uno de los lugares más llamativos del continente africano.

Cabo Verde en breve

Ubicación: archipiélago de diez islas volcánicas en el océano Atlántico, frente a Senegal.

Capital: Praia.

Idioma: Portugués (oficial) y criollo caboverdiano (lengua nacional).

Moneda: escudo caboverdiano (CVE).

Población: cerca de 500.000 habitantes.

Diáspora: unas 700.000 personas de origen caboverdiano viven en el exterior.

Principales atractivos: playas de arena blanca, volcanes activos, senderismo, música criolla y gastronomía con influencias africanas, portuguesas y brasileñas.

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