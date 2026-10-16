Cali estrena vuelo directo a Fort Lauderdale: JetBlue amplía su operación en Colombia

Riverwalk Fort Lauderdale, un corredor verde a lo largo del río en el corazón de la ciudad. Foto: Cortesía Visit Lauderdale

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La conectividad aérea entre Colombia y Estados Unidos suma una nueva conexión directa. JetBlue inauguró una ruta diaria entre Fort Lauderdale, Florida, y Cali, que amplía las alternativas de viaje desde el suroccidente colombiano hacia el mercado estadounidense.

El servicio conecta el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood con el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, sin escalas. La ruta ofrece una nueva opción para los desplazamientos por turismo, negocios y visitas familiares, además de conexiones desde Florida hacia otros destinos de la red de la aerolínea.

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Con esta incorporación, Cali se convierte en el cuarto destino colombiano de JetBlue, después de Cartagena, Medellín y Barranquilla, ciudad a la que la compañía comenzó a volar a principios de octubre. La apertura de estas dos rutas en el mismo mes amplía la presencia de la aerolínea en el país y fortalece su operación entre Colombia y el sur de Florida.

La decisión se enmarca en la expansión de JetBlue en Fort Lauderdale, aeropuerto desde el que ha incorporado 12 destinos sin escalas desde diciembre de 2025. Según la compañía, sus salidas diarias desde esta terminal aumentaron más de 75 % frente al mismo periodo del año anterior.

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JetBlue inauguró una ruta diaria sin escalas entre Cali y Fort Lauderdale, ampliando su conectividad entre Colombia y Estados Unidos. Foto: Cortesía JetBlue

La aerolínea prevé continuar con esta expansión en noviembre, con nuevas conexiones hacia Columbus, Indianápolis y San Diego. Para la temporada de invierno, espera operar más de 150 vuelos diarios desde Fort Lauderdale durante los periodos de mayor demanda, su programación más amplia hasta la fecha en ese aeropuerto.

La ruta entre Cali y Fort Lauderdale tendrá una frecuencia diaria y será operada en aviones Airbus A320. El vuelo desde Florida saldrá a las 10:05 a. m. y llegará a Cali a las 12:52 p. m., mientras que el trayecto de regreso partirá a las 2:10 p. m. y aterrizará en Fort Lauderdale a las 7:00 p. m. Los horarios son locales y están sujetos a cambios.

A bordo, los pasajeros tendrán wifi de alta velocidad gratuito, entretenimiento en pantallas individuales con televisión en vivo, refrigerios y bebidas de cortesía. La compañía también ofrece la categoría EvenMore, que incluye beneficios como mayor espacio para las piernas y abordaje anticipado.

Para Cali y el suroccidente colombiano, la nueva ruta representa una alternativa adicional para viajar directamente a Florida. Para JetBlue, supone otro paso en su estrategia de crecimiento en Colombia, un mercado que forma parte de su operación en América Latina y el Caribe, región que representa cerca de un tercio de su capacidad total.

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