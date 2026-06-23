Cali será la capital del turismo de entretenimiento en América Latina

La elección de Cali como sede refleja el fortalecimiento de la ciudad como destino turístico y escenario de grandes eventos. Foto: Secretaria de Turismo de Cali

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La capital del Valle del Cauca será sede, por primera vez, del Encuentro de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (ACOLAP), un evento que reunirá a empresarios, expertos y operadores del sector para debatir sobre el presente y el futuro de una industria que mueve cerca de 20 millones de visitantes al año en Colombia.

Del 29 al 31 de julio, el Centro de Eventos Valle del Pacífico acogerá la decimosexta edición del Encuentro ACOLAP y la décima versión de la Latin American Amusement Expo (LAAE), considerada la principal muestra de proveeduría para parques de diversiones y centros de entretenimiento de América Latina.

La cita llega en un momento clave para el turismo colombiano. Los parques temáticos, acuáticos, bioparques y centros de entretenimiento familiar se han consolidado como uno de los segmentos más dinámicos de la oferta turística nacional, con una creciente capacidad para atraer visitantes, generar empleo y fortalecer las economías regionales.

Bajo el lema “De clientes a fans: la ruta para conectar con la emoción de la marca”, el encuentro espera congregar a cerca de 600 asistentes alrededor de una agenda académica que contará con más de 30 expertos nacionales e internacionales. Entre los invitados se destacan representantes de LALIGA Business School y ejecutivos de la industria global del entretenimiento, quienes compartirán estrategias sobre fidelización, construcción de comunidades y creación de experiencias memorables.

Para Cali, la llegada del evento representa una oportunidad para fortalecer su posicionamiento como destino de turismo de reuniones y grandes eventos. Según María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de la ciudad, la realización del encuentro contribuirá a dinamizar sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios turísticos, además de proyectar la imagen de la capital vallecaucana ante líderes empresariales de toda la región.

La agenda también incluirá recorridos técnicos y actividades en algunos de los principales atractivos turísticos del departamento, entre ellos el Zoológico de Cali, el ecoparque Cristo Rey, Yawa y otros espacios recreativos que reflejan la apuesta del Valle del Cauca por el turismo de experiencias.

Además de los debates sobre innovación y tendencias globales, uno de los momentos clave será la presentación del estudio “Percepción del Cliente: cómo consumen entretenimiento las familias colombianas”, elaborado por la consultora RADDAR para Acolap. El informe ofrecerá una radiografía actualizada de los hábitos de consumo de los hogares y servirá como insumo para fortalecer la competitividad de una industria cada vez más relevante dentro del ecosistema turístico nacional.

Actualmente, Acolap reúne cerca de 130 afiliados que representan más de 300 establecimientos en todo el país. Desde parques de atracciones mecánicas hasta bioparques y centros de entretenimiento familiar, el sector busca responder a nuevos desafíos operativos y laborales sin perder de vista un objetivo central: transformar cada visita en una experiencia capaz de generar conexiones emocionales duraderas.

Con esta edición, Cali no solo se convertirá durante tres días en el epicentro latinoamericano de la industria del entretenimiento, sino también en una vitrina para mostrar cómo el turismo y la recreación se consolidan como motores de desarrollo económico y cultural en Colombia.

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