Fiestas de la Cosecha 2026: Pereira espera miles de visitantes y un impacto económico récord

Paisajes cafeteros, naturaleza y cultura hacen de Pereira y Risaralda un destino para visitar todo el año. Foto: Cortesía Prensa Pereira

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Las Fiestas de la Cosecha se han consolidado como uno de los eventos más importantes de Risaralda y una de las principales vitrinas turísticas y culturales de Pereira. Además de exaltar la identidad, las tradiciones y la hospitalidad de sus habitantes, esta celebración impulsa la economía local y fortalece el posicionamiento de la ciudad como escenario de grandes eventos.

Cada año, las festividades generan una movilización económica superior a los COP 70.000 millones, impactando sectores como el turismo, el comercio, la hotelería y el empleo. Para 2026, la apuesta es seguir creciendo y atraer a miles de visitantes durante agosto.

“Nuestro propósito es seguir consolidando las Fiestas de la Cosecha como una de las grandes celebraciones de Colombia y proyectarlas al nivel de las festividades más reconocidas del mundo. Queremos que eventos emblemáticos como el Carnaval de la Cosecha queden en la memoria de quienes nos visitan y se conviertan en una razón para regresar”, afirmó Mauricio Salazar Peláez, alcalde de Pereira.

El mandatario agregó que la ciudad busca formar parte de la agenda de viaje de miles de personas interesadas en vivir experiencias alrededor de la cultura, la música, el deporte, la gastronomía y el entretenimiento.

Infraestructura preparada para recibir visitantes

Mientras avanza la programación de las fiestas, el sector hotelero también fortalece su capacidad para atender el aumento esperado de turistas. Andrés Parra, director ejecutivo de Cotelco Capítulo Risaralda, señaló que el gremio cuenta actualmente con 51 hoteles afiliados, que representan 1.327 habitaciones y 2.425 camas distribuidas en Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, La Virginia, Marsella y Belén de Umbría.

Esta infraestructura, aseguró, está preparada para responder a la alta demanda que se genera durante la temporada festiva.

Por su parte, Cristian David Toro Calle, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Pereira, destacó la importancia estratégica de Risaralda en la economía regional. Según explicó, el departamento aporta el 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) regional y, además, por el Aeropuerto Internacional Matecaña se moviliza el 80 % de los pasajeros del Paisaje Cultural Cafetero, gracias a sus conexiones directas con los principales hubs de Latinoamérica.

A esto se suma el crecimiento registrado en la Terminal de Transporte de Pereira, que en 2025 movilizó más de 202.190 pasajeros, frente a los 92.000 usuarios registrados en 2024.

Otro de los indicadores que respaldan el crecimiento turístico de la ciudad es su ubicación en el cuarto lugar del Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia (ICTRC), siendo el destino más competitivo del Eje Cafetero. Este reconocimiento evalúa más de 105 variables relacionadas con innovación, infraestructura, sostenibilidad y gestión turística.

Una ciudad para todos los gustos

Con el objetivo de atraer más visitantes, Cotelco Capítulo Risaralda realizó una gira de promoción por varias ciudades del país para dar a conocer las Fiestas de la Cosecha 2026 y mostrar la oferta cultural, turística y gastronómica de Pereira. Bogotá fue la última parada de esta estrategia de promoción.

Y es que la capital risaraldense ofrece alternativas para distintos tipos de viajeros. Entre sus principales atractivos figuran el Bioparque Ukumarí, la Ruta del Café, el Parque Consotá, el Jardín Botánico, la Ruta del Cacao y el Tour del Plátano.

También destacan los recorridos por reservas naturales, el avistamiento de aves y monos aulladores, la Cascada Yarumo Blanco y la Ruta de las Orquídeas, opciones que convierten a la ciudad y sus alrededores en un destino ideal para quienes buscan experiencias de naturaleza, bienestar, deporte o turismo cultural.

Así, Pereira se prepara para recibir a miles de visitantes en agosto y continuar consolidando las Fiestas de la Cosecha como una celebración que exalta la identidad de la ciudad, impulsa el desarrollo regional y fortalece su posición como uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia.

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