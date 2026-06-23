Ocho pueblos de Colombia compiten por estar entre los mejores del turismo mundial

Jericó es famoso por su arquitectura colonial, calles adoquinadas y ambiente relajado. Además, es la cuna de Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana. Foto: María Alejandra Castaño

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Los cafetales que se extienden bajo las nubes en Consacá; las cavernas y la tranquilidad campesina de El Peñón; los balcones floridos y la tradición cafetera de Jericó; y las artesanías de fique que dan identidad a Usiacurí son algunas de las postales con las que Colombia busca conquistar al mundo. Ocho municipios colombianos fueron seleccionados para representar al país en la convocatoria internacional Best Tourism Villages 2026, una iniciativa impulsada por la ONU Turismo que reconoce destinos rurales destacados por su patrimonio, sostenibilidad y capacidad para generar bienestar en las comunidades.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció que, tras evaluar 27 postulaciones provenientes de 13 departamentos, escogió a los municipios de Consacá, El Peñón, Jericó, Marulanda, Norcasia, Paicol, Sesquilé y Usiacurí para avanzar hacia la fase internacional del proceso.

“En esta edición participaron 27 municipios de 13 departamentos, con propuestas que reflejan la diversidad, riqueza y compromiso de los territorios rurales colombianos. Luego de una revisión de requisitos habilitantes, una evaluación técnica y una valoración cualitativa, fueron seleccionados ocho que avanzarán hacia la postulación oficial internacional”, señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

La selección estuvo guiada por nueve criterios definidos por ONU Turismo, entre ellos la conservación de recursos naturales y culturales, la sostenibilidad económica, social y ambiental, la gobernanza, la infraestructura y la seguridad. Además, se tuvo en cuenta la capacidad de cada territorio para articular a las comunidades y construir una propuesta turística diferenciada.

Los municipios elegidos representan una amplia diversidad de paisajes y tradiciones. Entre ellos, Consacá combina historia, biodiversidad andina y artesanías; Jericó reúne espiritualidad, arquitectura y cultura cafetera; Marulanda apuesta por la identidad campesina y la tradición ovina; Norcasia se proyecta como destino de naturaleza y turismo comunitario; y Sesquilé mantiene vivo el legado ancestral asociado a la Laguna de Guatavita y la leyenda de El Dorado.

En la costa Caribe, Usiacurí ha convertido la artesanía, la poesía y el arte urbano en el eje de su oferta turística. Por su parte, El Peñón y Paicol buscan atraer visitantes a partir de sus paisajes rurales, sus cavernas y la riqueza de su patrimonio natural y cultural.

Algunos de los municipios seleccionados ya habían participado en ediciones anteriores del programa y regresan este año tras fortalecer sus procesos locales. Según el Ministerio, esta nueva apuesta busca consolidar el turismo rural como una herramienta para impulsar el desarrollo económico, proteger el patrimonio y proyectar ante el mundo la diversidad de los territorios colombianos bajo la marca “Colombia, el País de la Belleza”.

Los ocho pueblos seleccionados, en breve

Consacá (Nariño): historia, cafetales y artesanías en paja toquilla. El Peñón (Santander): cavernas, naturaleza y tradición campesina. Jericó (Antioquia): cultura cafetera, patrimonio arquitectónico y espiritualidad. Marulanda (Caldas): páramos, tradición ovina e identidad campesina. Norcasia (Caldas): naturaleza, aventura y turismo comunitario. Paicol (Huila): patrimonio natural, cavernas y tradición cacaotera. Sesquilé (Cundinamarca): la Laguna de Guatavita, ecosistemas de páramo y la leyenda de El Dorado. Usiacurí (Atlántico): artesanías en fique, poesía y arte urbano.

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