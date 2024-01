¿California se originó en México? Detalles detrás del nacimiento de la región

El Fin de la Tierra, también conocido como El Arco de Cabo San Lucas, es la formación rocosa que divide el Mar de Cortés del Océano Pacífico, y en sus profundidades viven arrecifes de coral y vida marina digna de admirar. Foto: Miguel A. Cruz

¿Sabía que California era originalmente un territorio mexicano y no de Estados Unidos? Seguramente su imagen sobre California no tiene en cuenta los orígenes reales de la región, usualmente relacionada con estrellas de Hollywood, Silicon Valley y playas icónicas al suroeste de los Estados Unidos.

Y quizás no conocía este dato: en Google aparecen más de 35.200 resultados cuando busca canciones inspiradas en California. La región es mencionada en los títulos de artistas anglo como The Eagles, Katy Perry, Lenny Kravitz, The Mamas & The Papas o los Red Hot Chilli Peppers, muchos de los cuales pusieron en el imaginario colectivo al característico paisaje de palmeras, mar y arena. Sin embargo, debido a esa exposición en la música, el cine y la televisión, las referencias de la región están dirigidas hacia el lado norteamericano y no hacia sus orígenes mexicanos.

Para saber más sobre los inicios de la California original, estos son cinco datos históricos de la región que explican por qué su origen es diferente a lo que se piensa:

Los Pericúes, tribu indígena originaria de la península de California y extinta a finales del siglo XVIII, habitaban la zona conocida hoy como ‘El Fin de la Tierra’. Este lugar, caracterizado por sus imponentes formaciones rocosas, marca el punto donde la tierra se une con las aguas del Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Aquí se encuentra el famoso Arco de Cabo San Lucas, un lugar simbólico debido a que, hacia el sur, no existen más tierras habitadas hasta llegar a la Antártica.

Según el Gobierno de México, alrededor de 1535, una expedición al mando de los hombres de Hernán Cortés, encuentra la ‘Isla de California’, sin saber que se trataba de una península. Aquella sería la primera vez que ese nombre era usado para identificar al territorio, que posteriormente se extendería hacia el norte, por la costa oeste del entonces Virreinato de Nueva España. La región se popularizó como un lugar de suministro para comerciantes que navegaban a España desde Asia.

Cortés no logró conquistar la zona en sus distintas expediciones, por lo que España envió sacerdotes jesuitas para establecer un asentamiento permanente en la región californiana con el fin de evangelizar estas tierras. No fue hasta casi dos siglos después que se fundó la Misión de San José del Cabo. Durante este proceso se desataron luchas entre los colonizadores y los nativos, con destrucción y bajas en ambos bandos.

En 1848, durante la invasión estadounidense, México pierde la parte norte del territorio, llamada Alta California. A partir de entonces, se establecieron geográfica y culturalmente ciudades como Los Cabos, en el actual estado de Baja California Sur. A pesar de la nueva división geopolítica, la ‘Fiebre del Oro’ también se vivió en territorio mexicano, atrayendo a inmigrantes extranjeros.

Pese a la gran influencia norteamericana, que aprovechó los ecosistemas paradisíacos de la región para transformar a California en la potencia turística que es hoy, es imprescindible salvaguardar la historia originaria de los nativos, quienes hace miles de años establecieron el valor cultural arraigado en las raíces de la región. Frente a contextos de rápido desarrollo, la preservación de esta riqueza cultural se vuelve crucial ante el avance del tiempo y el riesgo del olvido.

Gabriel Fonseca, cronista e historiador de Los Cabos, señala que fechas como el Día de la Californidad fortalecen la esencia originaria, promoviendo la colaboración y hermandad con otras comunidades. “Esta celebración está inspirada por la historia que emana del nombre original de la región, que no solo rinde homenaje al pasado y a quienes han contribuido al rescate de la identidad y la historia, sino que también traza un puente hacia un futuro colaborativo y fraterno’', expresa.

Además de ofrecer impresionantes bellezas naturales, Los Cabos es considerado un faro trascendental en la riqueza histórica de México. El Día de la Californidad, celebrado tradicionalmente en noviembre, es una oportunidad para destacar estos valores ante los visitantes, entregando una experiencia turística enriquecedora que va más allá de playas y paisajes. Finalmente, es así como los mexicanos buscan preservar la conexión ancestral que comparte la región como la primera California en el mundo, a través de miles de años de diferentes tradiciones, culturas y momentos que marcaron la esencia de este territorio y sus habitantes, a quienes se les conoce popularmente como ‘cabeños’.

