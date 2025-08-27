Caminos Andinos: 16 rutas turísticas para explorar lo mejor de los Andes

Caminos Andinos es una iniciativa de la CAN que integra 16 rutas turísticas entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia Foto: IDT

Cuando se habla de los Andes, la primera imagen que suele venir a la mente es la imponente cordillera que atraviesa Sudamérica de norte a sur. Sin embargo, entre sus montañas se esconde mucho más que un paisaje majestuoso: pueblos con tradiciones milenarias, rutas históricas, sabores únicos y una riqueza cultural que conecta a varios países.

Justamente eso es lo que busca resaltar Caminos Andinos, una iniciativa de la Comunidad Andina que une a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia a través de 16 rutas turísticas diseñadas para mostrar no solo los atractivos más reconocidos de la región, sino también destinos emergentes que revelan la diversidad y el encanto de la vida andina.

Aquí le daremos una guía de lo que debe saber de esta mítica ruta.

¿Qué son Caminos Andinos?

Según el Secretario General de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez, Caminos Andinos es una ambiciosa iniciativa de integración turística, preparada y desarrollada de manera conjunta por los cuatro países miembros: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Este proyecto colaborativo busca presentar rutas distintivas, estratégicamente distribuidas en la región, que promuevan tanto los atractivos consolidados como los destinos emergentes.

“Estas rutas turísticas constituyen una propuesta integral que, a partir de un eje articulador entre diferentes departamentos de cada país, pretende mostrar no solo los lugares ya reconocidos, sino también aquellos que amplíen la oferta y diversifiquen el panorama turístico de la región andina. No se trata de repetir los circuitos tradicionales, sino de abrir nuevas oportunidades de descubrimiento y exploración”, afirmó.

El propósito central de la iniciativa es consolidar a la región andina como un destino turístico integrado y diverso, que permita a los visitantes recorrer múltiples lugares sin limitarse únicamente a íconos reconocidos como Cartagena, el Salar de Uyuni o las islas Galápagos. Se busca así, abrir la puerta a una oferta más amplia, donde cada país aporte experiencias únicas bajo un mismo horizonte regional.

Uno de sus ejes fundamentales es la protección y preservación cultural. Gutiérrez exploca que la iniciativa entiende que el componente cultural es esencial para comprender la riqueza de los Andes, por lo que lo incorpora como pilar central en la promoción de sus destinos. Dentro de sus categorías se incluyen las ciudades de herencia colonial, donde se resalta el valor del patrimonio arquitectónico y urbano, junto con los elementos históricos que conforman hoy una oferta turística atractiva y con identidad. Asimismo, se destacan las civilizaciones prehispánicas, que invitan a explorar y valorar los legados ancestrales que aún perviven en distintos territorios de la región.

“Caminos Andinos también otorga un lugar prioritario al patrimonio reconocido por la UNESCO, tanto material como inmaterial. En este marco se visibilizan sitios históricos y monumentos de gran relevancia, así como festividades, carnavales, rituales y expresiones vivas que mantienen vigente la tradición andina. De esta manera, la plataforma ofrece diversas rutas que permiten acercarse a la riqueza cultural desde una perspectiva de respeto y aprendizaje, garantizando que la experiencia turística sea auténtica, formativa y sostenible”, dijo el Secretario General.

Con esta propuesta la CAN espera recuperar los niveles de visitantes que la región tenia antes de la pandemia. Sin embargo, Gutiérrez afirmá que el reto es grande pues de los cuatro países de la Comunidad Andina, solo Colombia ha logrado alcanzar nuevamente las cifras de turismo previas a 2020. Ecuador, Perú y Bolivia aún requieren avanzar en este camino.

Explica además que actualmente el turismo en esta región representa apenas el 1% del flujo mundial. “Esa cifra nos desafía y, al mismo tiempo, nos motiva. No refleja nuestras capacidades ni el verdadero potencial que tenemos como bloque. Con Caminos Andinos aspiramos a transformar este panorama y diversificar la oferta turística. El turismo es un motor capaz de dinamizar nuestras economías y generar empleo”, subrayó.

Para la CAN el sector turístico es considerado estratégico para el desarrollo de los territorios, no solo por sus aportes económicos, sino también por las oportunidades laborales que genera. Por ejemplo, en la Comunidad Andina, el 80% de las empresas dedicadas al turismo son micro, pequeñas y medianas (Mipymes), que ofrecen empleo a guías, emprendedores y prestadores de servicios locales.

En conjunto, la actividad turística genera cerca de 3,8 millones de puestos de trabajo en la región y aporta, en promedio, el 2% al PIB de cada país andino. Cabe destacar que una parte significativa de este empleo corresponde a mujeres, lo que refuerza su impacto social.

¿Que podrá encontrar en esta iniciativa?

En la iniciativa Caminos Andinos, los viajeros podrán encontrar una plataforma digital (caminosandinos.travel) que reúne información práctica y detallada sobre 42 destinos turísticos de la región andina. Se trata de una herramienta integral que facilita el acceso a contenidos especializados sobre cada lugar, resaltando sus atractivos, particularidades culturales y riqueza natural.

La plataforma está diseñada para adaptarse a distintos perfiles de turistas gracias a sus múltiples opciones de búsqueda. Por ejemplo, mediante la navegación geográfica, los usuarios pueden explorar destinos por país, departamentos específicos o localidades de interés, lo que permite organizar recorridos de manera clara y personalizada.

Además existe la navegación temática, que ofrece la posibilidad de descubrir la región a partir de intereses concretos, como fenómenos naturales, artesanías o experiencias culturales. Esta flexibilidad convierte a la iniciativa en una especie de enciclopedia especializada, que pone al alcance de los viajeros una guía confiable para disfrutar de la diversidad y autenticidad de los 42 destinos andinos.

Cada destino incluirá información esencial como:

Accesibilidad : Cómo llegar al destino de manera práctica y eficiente

Atractivos principales : Cuáles son los puntos de interés más relevantes

Gastronomía local : Las comidas típicas y tradiciones culinarias de cada región

Elementos culturales : Qué manifestaciones culturales caracterizan cada lugar

Fenómenos naturales : Qué accidentes geográficos y fenómenos naturales importantes e interesantes existen en cada zona

Festividades : Qué fiestas tradicionales o ancestrales se celebran en cada eje regional

Servicios turísticos : Dónde alojarse, qué facilidades están disponibles

Información climática : Cuáles son las condiciones climáticas esperadas

Normativas: Qué regulaciones y requisitos deben considerar los visitantes

“Aclaramos que en el desarrollo de esta extensa base de datos de Caminos Andinos, hemos trabajado directamente con las comunidades locales. Reconocemos que no todos los destinos cuentan con infraestructura hotelera de lujo, pero esto representa una oportunidad única", afirmó.

Por ejemplo, se han establecido acuerdos con comunidades y pobladores locales para que puedan ofrecer alojamiento en sus hogares. Esta estrategia genera beneficios mutuos:

Para los turistas : Una experiencia auténtica que les permite sumergirse en la realidad cultural y la vida cotidiana de los pueblos

Para las comunidades: Ingresos adicionales por el alquiler de habitaciones y espacios de alojamiento

¿Cómo hacer estos caminos andinos?

Cada turista puede diseñar su experiencia en Caminos Andinos según sus intereses, recorriendo rutas que integran naturaleza, cultura y patrimonio.

Bolivia presenta tres caminos : el Altiplano y Valle Central , con el Lago Titicaca, Tiwanaku y el Parque Sajama; el Amazónico y de las Misiones , con el Fuerte de Samaipata, Amboró y la Reserva Barba Azul; y el Histórico del Sur , con el Salar de Uyuni, la Reserva Eduardo Avaroa y el Parque Nacional Torotoro.

Colombia ofrece cuatro caminos: el Altiplano Cundiboyacense , con Villa de Leyva, la Catedral de Sal y el Parque El Cocuy; el Caribe Colombiano , con Tayrona, Ciudad Perdida y Cabo de la Vela; los Andes Occidentales , con el Valle de Cocora, el Paisaje Cultural Cafetero y el Nevado del Ruiz; y el Binacional Colombia–Ecuador , que integra atractivos como Las Lajas, la Laguna de la Cocha y la Plaza de los Ponchos en Otavalo.

Ecuador cuenta con cinco caminos: el Pacífico , con Guayaquil, Montañita y Machalilla; los Andes del Norte , con Quito, Cayambe-Coca y el Lago San Pablo; el Camino de los Volcanes , con Cotopaxi, Chimborazo y el Sangay; la Cultura Viva del Sur , con Ingapirca, el Cajas y la Virgen del Cisne; y el Amazónico , con Cuyabeno y el Yasuní.

Perú ofrece cuatro rutas: el Legado Histórico, con Caral, Chavín y el Huascarán; el Natural del Sur, con Arequipa, el Cañón del Colca y el Lago Titicaca; el Ancestral del Norte, con los Manglares de Tumbes, Sipán y Chan Chan; y el Amazónico y de las Fortalezas, con Kuélap, Gocta y los Sarcófagos de Karajía.

Esta estructura permite a los viajeros descubrir lo mejor de la región andina, combinando paisajes únicos, riqueza cultural y patrimonio histórico, bajo un modelo de turismo sostenible y responsable.

Una vez tenga su ruta fijada el Secretario General enfatiza que existe una base sólida para facilitar el turismo en la región andina. Por ejemplo, los ciudadanos de los países miembros pueden viajar entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia sin necesidad de pasaporte ni visa, utilizando únicamente su documento de identidad.

“A ello se suma la conectividad móvil sin fronteras, que permite a los usuarios de planes pospago usar sus dispositivos en los cuatro países sin costos de roaming, garantizando comunicación constante durante sus viajes. Estos aspectos, que para los andinos son habituales, representan un gran atractivo para turistas internacionales, pues simplifican su experiencia en un recorrido multidestino", comentó.

Gutiérrez menciona que cada uno de estos caminos requiere una inversión temporal de entre 5 y 7 días para una experiencia completa y enriquecedora. Esta duración permite:

Conocer con tranquilidad todas las atracciones disponibles

Familiarizarse profundamente con las características únicas de cada ruta

Disfrutar tanto de atracciones naturales como de festivales, artesanías y sitios arqueológicos

Interactuar genuinamente con las comunidades locales

Procesar y asimilar las experiencias vividas sin prisa

“Este esfuerzo conjunto de los cuatro países andinos no se limita a una plataforma digital: es una herramienta integral que busca reposicionar a la región como un destino diverso, sostenible y accesible. Al hacerlo, se construyen las bases de una estrategia compartida para fortalecer el turismo, apoyar a las comunidades locales y dar al mundo una nueva manera de acercarse a los Andes”, dijo el Secretario General.

Cinco consejos para que tenga en cuenta al hacer estos caminos

Si está planeando adentrarse en los más de 40 destinos que conforman los Caminos Andinos, conviene hacerlo con información clara y una actitud responsable. Esta iniciativa no busca vender servicios turísticos, sino ofrecer datos educativos y confiables para que cada viajero organice su experiencia de manera autónoma.

Gutiérrez menciona que al preparar su recorrido, tenga en cuenta estos aspectos fundamentales:

Infórmese antes de viajar : utilice la plataforma : utilice la plataforma caminosandinos.travel como punto de partida. Allí encontrará descripciones, mapas y fotografías de calidad profesional que le permitirán visualizar los paisajes y planear mejor su itinerario.

Respete las costumbres locales : recuerde que muchas rutas atraviesan comunidades con tradiciones vivas. Una actitud respetuosa y abierta hacia sus formas de vida enriquecerá su experiencia.

Cuide la naturaleza : los paisajes andinos son ecosistemas frágiles. Evite dejar basura, alterar el entorno o realizar actividades que pongan en riesgo la biodiversidad.

Viaje de manera responsable: esta red de caminos está pensada para un turismo sostenible, que preserve la autenticidad cultural y beneficie a las comunidades.

“Más que rutas turísticas, los Caminos Andinos son experiencias que conectan al ser humano con la naturaleza y las culturas ancestrales que han sabido mantener vivas sus tradiciones. Cada recorrido es una oportunidad para redescubrir territorios donde la autenticidad, la historia y la biodiversidad se entrelazan en un patrimonio común que merece ser cuidado y valorado”, finalizó.

