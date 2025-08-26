No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía

Cielo colombiano: más turismo internacional, pero con nubarrones en mercado local

El país suma 32,6 millones de pasajeros en lo corrido del año. El mayor crecimiento se debe a los turistas internacionales. ¿Qué soluciones hay para reactivar el turismo local?

Redacción Economía
26 de agosto de 2025 - 09:03 p. m.
Por cada diez pasajeros locales, hay casi cinco internacionales.
Por cada diez pasajeros locales, hay casi cinco internacionales.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En lo corrido de 2025, más de 32,6 millones de pasajeros se han movilizado por los aeropuertos nacionales. La cifra, que en apariencia consolida al país como un destino en expansión, tiene matices que enfrían el entusiasmo oficial.

La Aeronáutica Civil celebra un incremento del 2,3 % frente al mismo periodo de 2024 —734.000 pasajeros adicionales— y destaca el repunte del turismo internacional. Sin embargo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advierte que en el mercado doméstico el panorama es distinto: allí hay contracción.

Vínculos relacionados

Lista licencia ambiental para construir dos viaductos en vía Ciénaga-Barranquilla
Trump intenta despedir a gobernadora de la Fed: ¿qué implica para la economía?
Exministros advierten “graves consecuencias” por decreto sobre vigencias futuras

En cifras desgranadas, hoy, por cada diez pasajeros locales, hay casi cinco internacionales. Esto es medianamente positivo, pues el repunte extranjero suele apalancar más gasto, y por ende, más ingresos para las empresas locales. En proporción, el dato sugeriría dos cosas: que viajar dentro del país es más costoso para los locales o que los destinos extranjeros resultan más atractivos que los nacionales.

Es decir, en el aire, Colombia se vende bien al mundo. Pero puertas adentro, volar sigue siendo un privilegio que intenta democratizarse, pese a todo pronóstico.

Le podría interesar: Don Jediondo Sopitas y Parrilla entró en proceso de liquidación

Las cifras clave del turismo aéreo

  • Pasajeros totales (ene–jul 2025): 32,6 millones, frente a 31,9 millones en 2024 (+2,3 %).
  • Segmento internacional: crecimiento de 7,8 % en el primer semestre.
  • Segmento doméstico: caída de 3,8 % en el mismo periodo.
  • Carga y correo: 552.222 toneladas, un alza de 2,6 %.
  • Oferta de sillas: más de 31 millones disponibles en el primer semestre (+3,6 %).

Mientras el turismo internacional despega con fuerza —con nuevas rutas a Norteamérica, Europa y Sudamérica—, el mercado interno pierde tracción.

El vaso medio lleno

La Aerocivil destaca la confianza de los viajeros, la mayor movilidad de carga y el fortalecimiento de los lazos comerciales. Subraya que de mantenerse la tendencia, el país podría superar de nuevo los 56 millones al cierre de 2025.

Pese al buen ánimo, los nubarrones se posan en el cielo, pues con un turismo local en freno de mano que representa aún 56,3 % del tráfico local, el panorama es complejo. De ese cúmulo, más de siete de cada diez usuarios pertenece a los estratos 2 y 3. Cualquier golpe a la economía —desde tributarias a tarifas— tambalea el crecimiento en este segmento.

Con este horizonte, lograrlo depende más de una política de incentivos tanto para el usuario como para las empresas aéreas, porque del repunte de la pospandemia solo queda el registro.

Recomendado: Exministros advierten “graves consecuencias” por decreto sobre vigencias futuras

¿Qué se puede hacer?

La propuesta de IATA toca varias llagas: revisar el IVA a los tiquetes aéreos, reducir tasas aeroportuarias y facilitar el acceso de más colombianos al transporte aéreo.

Que crezca el turismo internacional es buena noticia, pero la contracción interna preocupa: un país que depende solo de la llegada de viajeros extranjeros corre riesgos frente a choques globales, como crisis económicas, conflictos geopolíticos o fluctuaciones del dólar. Un coctel que se intensificó con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

La aviación doméstica es clave para la conectividad regional en un territorio con limitaciones en infraestructura terrestre.

Mientras todo siga igual, así parece lucir el futuro cercano: extranjeros llenando aviones a Cartagena o Medellín, y muchos colombianos viendo el avión como un lujo inalcanzable.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Turismo en Colombia

Viajeros internacionales

Aerocivil

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar