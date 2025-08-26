Cielo colombiano: más turismo internacional, pero con nubarrones en mercado local

Por cada diez pasajeros locales, hay casi cinco internacionales. Foto: El Espectador - José Vargas

En lo corrido de 2025, más de 32,6 millones de pasajeros se han movilizado por los aeropuertos nacionales. La cifra, que en apariencia consolida al país como un destino en expansión, tiene matices que enfrían el entusiasmo oficial.

La Aeronáutica Civil celebra un incremento del 2,3 % frente al mismo periodo de 2024 —734.000 pasajeros adicionales— y destaca el repunte del turismo internacional. Sin embargo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advierte que en el mercado doméstico el panorama es distinto: allí hay contracción.

En cifras desgranadas, hoy, por cada diez pasajeros locales, hay casi cinco internacionales. Esto es medianamente positivo, pues el repunte extranjero suele apalancar más gasto, y por ende, más ingresos para las empresas locales. En proporción, el dato sugeriría dos cosas: que viajar dentro del país es más costoso para los locales o que los destinos extranjeros resultan más atractivos que los nacionales.

Es decir, en el aire, Colombia se vende bien al mundo. Pero puertas adentro, volar sigue siendo un privilegio que intenta democratizarse, pese a todo pronóstico.

Las cifras clave del turismo aéreo

Pasajeros totales (ene–jul 2025): 32,6 millones, frente a 31,9 millones en 2024 (+2,3 %).

Segmento internacional : crecimiento de 7,8 % en el primer semestre.

Segmento doméstico : caída de 3,8 % en el mismo periodo.

Carga y correo : 552.222 toneladas, un alza de 2,6 %.

Oferta de sillas: más de 31 millones disponibles en el primer semestre (+3,6 %).

Mientras el turismo internacional despega con fuerza —con nuevas rutas a Norteamérica, Europa y Sudamérica—, el mercado interno pierde tracción.

El vaso medio lleno

La Aerocivil destaca la confianza de los viajeros, la mayor movilidad de carga y el fortalecimiento de los lazos comerciales. Subraya que de mantenerse la tendencia, el país podría superar de nuevo los 56 millones al cierre de 2025.

Pese al buen ánimo, los nubarrones se posan en el cielo, pues con un turismo local en freno de mano que representa aún 56,3 % del tráfico local, el panorama es complejo. De ese cúmulo, más de siete de cada diez usuarios pertenece a los estratos 2 y 3. Cualquier golpe a la economía —desde tributarias a tarifas— tambalea el crecimiento en este segmento.

Con este horizonte, lograrlo depende más de una política de incentivos tanto para el usuario como para las empresas aéreas, porque del repunte de la pospandemia solo queda el registro.

¿Qué se puede hacer?

La propuesta de IATA toca varias llagas: revisar el IVA a los tiquetes aéreos, reducir tasas aeroportuarias y facilitar el acceso de más colombianos al transporte aéreo.

Que crezca el turismo internacional es buena noticia, pero la contracción interna preocupa: un país que depende solo de la llegada de viajeros extranjeros corre riesgos frente a choques globales, como crisis económicas, conflictos geopolíticos o fluctuaciones del dólar. Un coctel que se intensificó con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

La aviación doméstica es clave para la conectividad regional en un territorio con limitaciones en infraestructura terrestre.

Mientras todo siga igual, así parece lucir el futuro cercano: extranjeros llenando aviones a Cartagena o Medellín, y muchos colombianos viendo el avión como un lujo inalcanzable.

