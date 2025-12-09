Caravana navideña de Coca Cola: estas son las próximas fechas y su recorrido

Caravana cocacola Foto: Coca-cola

Nada activa la memoria colectiva como esas tradiciones que regresan cada diciembre y que, con solo aparecer, anuncian que el año está por cerrar. Entre ellas, pocas despiertan tanta expectativa como las caravanas navideñas que recorren las ciudades colombianas: luces, música y un desfile que convierte cualquier calle en escenario festivo. Y una de ellas - la más popular, incluso— son las caravanas de Coca-Cola, que vuelven a ocupar un lugar central este 2025.

Y es que este año, Coca-Cola anunció una estrategia navideña renovada que combina tradición, tecnología y participación ciudadana. La campaña incluye una nueva versión del icónico comercial “La Navidad está cerca”, recorridos ampliados de las caravanas navideñas en varias ciudades del país, activaciones interactivas y acciones de impacto social que tendrán lugar especialmente en las ciudades.

Un ejemplo de ello fue en Bogotá, el cual el 8 de diciembre, con un evento realizado en el parqueadero de Salitre Mágico, dio inicio oficial al recorrido nacional. Allí se presentó el primer trayecto de la caravana, acompañado de una puesta en escena que abrió la puerta a una nueva edición de esta tradicional iniciativa.

Sin embargo, si está en otra ciudad y quiere saber donde recorrerá más la caravana, estás son las otras estaciones que quedan son:

Medellín – 11 de diciembre

La llegada de la caravana navideña de Coca-Cola a Medellín renueva uno de los espectáculos más esperados de la temporada. La capital antioqueña, reconocida por vivir la Navidad con una intensidad única, se prepara para recibir este desfile luminoso que cada año convoca a miles de familias en las principales vías de la ciudad.

Este año su recorrido será así:

Hora: 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Ruta: Inicia en Viva Envigado, continúa por la avenida El Poblado, atraviesa la Milla de Oro y el Parque El Poblado, y concluye en Parques del Río, con un cierre iluminado y festivo.

Bucaramanga – 14 de diciembre

Bucaramanga, capital de Santander, recibe cada año la caravana navideña como uno de los eventos más esperados de la temporada. Familias enteras —niños, jóvenes y adultos— se reúnen en las calles para ver pasar los camiones iluminados, los personajes festivos y la música que anuncia la llegada oficial de la Navidad a la ciudad bonita.

La ruta será así:

Hora: 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Ruta: Sale del Centro Comercial Parque Caracolí y recorre Provenza, la avenida Floridablanca, la carrera 27, la carrera 33 y la calle 14, hasta llegar al Estadio Américo Montanini, donde finaliza el espectáculo.

Barranquilla – 18 de diciembre

El cierre del cronograma llega en Barranquilla, la ciudad del sabor y la alegría espontánea. Allí, la caravana de Coca-Cola encuentra un escenario ideal: una capital del Atlántico donde la celebración es parte del ritmo diario y donde cualquier evento se transforma en una fiesta colectiva.

El itinerario es:

Hora: 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Ruta: Comienza en el Parque Prudencio Padilla, avanza por la calle 98, la carrera 51B, la calle 72 y la Vía 40, y culmina en Puerta de Oro, dando cierre a la temporada navideña de Coca-Cola en Colombia.

¿Cómo ir a las caravanas?

La experiencia es gratis, sin embargo, si usted no quiere sentirse perdido este año, los turistas podrán disfrutar una experiencia ampliada gracias a Nico, el ayudante navideño de Coca-Cola, un asistente en WhatsApp impulsado por inteligencia artificial. A través de este chatbot, el cual ha estado disponible desde el 17 de noviembre, será posible:

Consultar los horarios y trayectos de las caravanas en cada ciudad.

Acceder a información en tiempo real sobre los recorridos.

Ingresar a actividades adicionales que complementan la campaña navideña.

Otra de las novedades para quienes no puedan ver la caravana en persona son las alternativas digitales. Entre ellas:

Contenidos especiales y transmisiones en vivo en su canal oficial de YouTube y otras redes sociales, las cuales permitirán disfrutar del espectáculo desde cualquier lugar, sin perderse la magia del recorrido.

