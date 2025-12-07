Diversificación turística: viajeros extranjeros exploran nuevas rutas en Colombia

Colombia se prepara para cerrar 2025 con más de 21,7 millones de viajeros internacionales. Foto: Getty Images

Colombia sigue consolidándose como un destino atractivo para turistas internacionales, y el último puente festivo del año evidenció un comportamiento diverso en las reservas de tours y actividades. Según el más reciente análisis de Civitatis, Medellín, Cartagena de Indias y Bogotá lideran las preferencias de los visitantes extranjeros, mientras que México y España comparten el primer lugar como principales mercados emisores, seguidos de Brasil.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Migración Colombia, el país se prepara para cerrar 2025 con más de 21,7 millones de viajeros internacionales, lo que representa un aumento superior al 6 % frente al año anterior. Este crecimiento histórico se refleja en la amplia distribución de reservas hacia distintas regiones del país, más allá de los destinos tradicionalmente más conocidos.

Preferencias por destino

Medellín: La “Ciudad de la Eterna Primavera” mantiene el primer lugar en reservas. México encabeza el origen de los turistas, seguido de España, Estados Unidos, Ecuador y otros países latinoamericanos como Puerto Rico, Perú, Costa Rica y Honduras.

Cartagena de Indias: Este destino del Caribe sigue siendo un imán para los viajeros internacionales, con Brasil como principal país emisor, seguido de España y México. Otros mercados presentes son Guatemala, Perú, Argentina, Uruguay, Honduras, El Salvador y Ecuador.

Bogotá: La capital conserva su relevancia en la búsqueda de tours y actividades, con México en el primer lugar, seguido de España y Brasil. Otros países que completan la lista son El Salvador, Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina, Estados Unidos y Costa Rica.

Otros destinos en crecimiento

Caribe colombiano: Santa Marta y San Andrés muestran un aumento en reservas; en Santa Marta, España lidera, seguida de México y Uruguay, mientras que en San Andrés, Brasil ocupa el primer lugar, seguido de Perú y Uruguay. Barranquilla destaca con México como mercado principal.

Eje Cafetero: Pereira y Salento muestran un interés creciente, especialmente de turistas españoles. En Salento, todas las reservas registradas provienen de España, reflejando un interés particular por la región.

Cali: México encabeza las reservas, seguido por Francia e Italia, posicionando a la ciudad como una opción urbana complementaria para turistas latinoamericanos y europeos.

Mercados emisores: México, España y Brasil lideran

Consolidando los datos por país de origen, México y España comparten el primer lugar como principales mercados emisores durante el puente festivo, seguidos de Brasil. Otros países con presencia significativa son Perú, Uruguay y Argentina, mientras que Guatemala, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos muestran participación más moderada, pero distribuida en varios destinos.

María Carolina Padilla, country manager de Civitatis, destacó: “Este mapa nos muestra que la conversación sobre Colombia ya no gira solo en torno a uno o dos destinos icónicos. Hoy vemos a viajeros de México, España, Brasil y otros mercados repartiendo su interés entre grandes ciudades, Caribe y Eje Cafetero, lo que habla de un país más diverso y presente en la lista de deseos de los turistas internacionales.”

El último puente festivo confirma así no solo el crecimiento sostenido del turismo receptivo en Colombia, sino también la diversificación de los destinos y mercados emisores, consolidando al país como un referente en Latinoamérica para viajeros internacionales.

