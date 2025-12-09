Colombia como atractivo turístico: crecimiento del 5,7 % en reservas aéreas internacionales

Cartagena es uno de los destinos turísticos de Colombia más visitado durante Semana Santa. Foto: Cortesía Jose Caballero

El interés internacional por viajar a Colombia continúa en ascenso. Entre noviembre de 2025 y abril de 2026 se registraron 652.109 reservas aéreas hacia el país, lo que representa un crecimiento del 5,7 % frente al mismo periodo del año anterior. Con este desempeño, Colombia se posicionó como el segundo destino con mayor demanda entre los mercados de la región analizados, superada únicamente por México.

El comportamiento positivo también se reflejó en la distribución de las reservas: noviembre, diciembre y enero concentraron el 87,7 % del total, siendo diciembre el mes más dinámico, con más de 260.000 reservas. Para Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO, estas cifras muestran no solo un mayor interés por visitar el país, sino también una tendencia creciente hacia la planificación anticipada. “Hay una mayor organización por parte de los viajeros, pues el 39,6 % de las reservas se realizaron con cuatro meses de anticipación o más”, afirmó.

En cuanto a los mercados emisores, Estados Unidos, España, Brasil, Chile y Canadá se mantuvieron como los principales países de origen, aportando en conjunto el 55 % de las reservas. No obstante, algunos destinos sobresalieron por su notable incremento interanual. Brasil lideró con un crecimiento del 61 %, seguido por España (+25 %), Perú (+21 %), Alemania (+15 %), Argentina (+14 %), Puerto Rico (+13 %) y México (+10 %).

El interés por Colombia también se evidenció en la actividad digital. Entre enero y octubre de 2025, se registraron 82,7 millones de búsquedas de vuelos hacia el país, un aumento del 13,5 % frente al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento confirma una mayor intención de viaje por parte de turistas internacionales y refuerza la posición de Colombia como uno de los destinos emergentes más atractivos de la región.

