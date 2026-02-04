Carnaval de Barranquilla 2026: aumenta la conectividad aérea para disfrutar la fiesta

Gran Parada de Tradición, en el segundo día del Carnaval de Barranquilla 2025. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Barranquilla se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Carnaval 2026, y la oferta de vuelos desde distintas ciudades del país se ha reforzado para facilitar la llegada de turistas. La capital del Atlántico se consolida así como un epicentro del turismo cultural en Colombia. Este año, los días centrales del Carnaval serán entre el 14 y el 17 de febrero.

Según la página web oficial de la festividad, el Carnaval 2026 será un homenaje vivo a la tradición y a las raíces de la ciudad, una celebración que honra la cultura mientras abraza el futuro, integrando nuevas visiones, tecnologías, sostenibilidad y formas de expresión que dialogan con los legados más profundos, construyendo un puente entre la memoria y el mañana. Durante la edición 2025, Barranquilla recibió a 800.000 turistas provenientes de 15 países.

JetSmart estrena ruta directa Bogotá–Barranquilla

La aerolínea ultra low cost de mayor crecimiento en Suramérica, reconocida por Skytrax 2025 como la mejor de su segmento en la región, anunció el inicio de su nueva ruta directa entre Bogotá y Barranquilla. Los viajeros podrán acceder a tarifas promocionales desde COP 58.300 por trayecto, entre el 3 y el 5 de febrero, para volar del 16 de febrero al 30 de junio de 2026.

Esta conexión inicia con dos vuelos diarios, ofreciendo más de 2.600 sillas semanales. Para la temporada de Carnaval, entre el 11 y el 17 de febrero, la frecuencia aumentará a 28 vuelos semanales —19 desde Bogotá y 9 desde Medellín—, incrementando la capacidad en un 45 % frente a 2025.

“Esta ruta fortalece la presencia en el Caribe y nos permite acompañar a Barranquilla como aerolínea oficial de su Carnaval, con itinerarios consistentes y disponibilidad alineada con la demanda de la región”, afirmó Mario García, Country Manager de JetSmart en Colombia.

La aerolínea ya opera siete vuelos semanales desde Medellín hacia Barranquilla y, hasta la fecha, ha transportado más de 97.000 pasajeros con un factor de ocupación promedio superior al 80 %. Su flota, compuesta por Airbus A320 y A321, es la más joven y eficiente de la región, con reducción en consumo de combustible y emisiones de CO₂.

Wingo ofrece vuelos adicionales

Por su parte, Wingo habilitó 12 vuelos extras entre el 12 y el 18 de febrero, sumando cerca de 4.500 sillas adicionales en rutas desde Bogotá y Medellín. En total, seis vuelos adicionales operarán en Bogotá–Barranquilla–Bogotá y otros seis en Medellín–Barranquilla–Medellín, para atender la alta demanda durante el Carnaval.

“Como Aerolínea Oficial de La Gozadera, queremos ser aliados de los viajeros que buscan llegar a Barranquilla a vivir el Carnaval”, señaló Simón Maya, director de Mercadeo y Experiencia del Viajero de Wingo.

La aerolínea también implementará activaciones especiales durante esta temporada: los “Vuelos de La Gozadera” llevarán la fiesta al aire, mientras que en tierra participará en la Batalla de Flores y en la Fiesta Wingo en el Malecón del Río, con artistas invitados como Checo Acosta y Kevin Flórez.

Barranquilla, destino estratégico del turismo cultural

El fortalecimiento de la conectividad aérea reafirma al Carnaval de Barranquilla como un motor del turismo cultural en Colombia, facilitando la llegada de visitantes nacionales e internacionales y dinamizando la economía local.

Para 2026, la ciudad ofrecerá más de 800 eventos gratuitos dentro de la Agenda Única del Carnaval, una programación diversa e incluyente que se vivirá en todas las localidades. “Más del 50 % de los eventos serán de acceso libre, garantizando una fiesta democrática para públicos de todas las edades”, señaló el alcalde Alejandro Char.

La agenda se complementa con más de 140 espacios académicos y formativos, además de eventos emblemáticos, confirmando que el Carnaval es celebración, identidad y patrimonio vivo de la ciudad.

