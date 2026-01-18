Estos son los 12 destinos imperdibles para viajar en 2026 y el mejor mes para visitarlos

En el centro de Japón, Kioto ofrece una experiencia única gracias a sus cerezos, que suelen florecer entre finales de marzo y mediados de abril. Foto: Getty Images

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de una promesa silenciosa: viajar y descubrir algo distinto. Nuevas calles, nuevos sabores, nuevas formas de habitar el tiempo. Viajar no es solo cambiar de lugar, sino también de ritmo y de perspectiva. Por eso, cuando 2026 ya está en marcha, muchos viajeros buscan inspiración sobre dónde ir y, sobre todo, cuándo hacerlo.

No es una casualidad. De acuerdo con Booking.com, un 34 % de los viajeros colombianos elige sus destinos motivado por eventos culturales, mientras que un 65 % se siente atraído por fenómenos naturales únicos. Esto confirma que cada mes del año ofrece experiencias irrepetibles si se elige el destino adecuado. Con esa premisa, la plataforma comparte una guía con 12 destinos para 2026, uno por cada mes, seleccionados por la armonía entre clima, energía local y vivencias auténticas.

Enero: Cartagena, Colombia

El año comienza entre luz, color y brisa caribeña. Enero es ideal para recorrer sin afán el Centro Histórico, dejarse llevar por el ambiente creativo de Getsemaní y escapar a las islas cercanas de aguas cristalinas. La ciudad combina historia, gastronomía y descanso frente al mar.

Dónde hospedarse: Hotel Casona del Porvenir, una propuesta boutique en una casona restaurada que equilibra diseño, tranquilidad y cercanía a los principales atractivos.

Febrero: Río de Janeiro, Brasil

Río late con intensidad a comienzos de año. Playas, música y celebraciones marcan el ritmo de la ciudad entre montañas y océano. Febrero es perfecto para vivir Copacabana, Ipanema y las vistas del Pan de Azúcar, con noches que se alargan al son de la samba.

Dónde hospedarse: Miramar by Windsor Copacabana, frente al mar, con interiores sofisticados y vistas privilegiadas al Atlántico.

Marzo: Kioto, Japón

La primavera empieza a insinuarse y Kioto se transforma en un escenario sereno y poético. Los primeros cerezos, los templos y los parques invitan a una experiencia contemplativa, ideal para recorrer Arashiyama o Fushimi Inari.

Dónde hospedarse: ORI Kyoto, un alojamiento tipo apartamento con diseño contemporáneo y espacios amplios para una estadía flexible.

Abril: Ámsterdam, Países Bajos

En abril la ciudad florece. Los canales, los parques y las bicicletas marcan el pulso de una Ámsterdam luminosa y activa. Es el mes ideal para disfrutar museos, mercados y terrazas al aire libre.

Dónde hospedarse: Hotel 717, elegante y discreto, con ubicación estratégica y un ambiente íntimo para explorar la ciudad a pie.

Mayo: Marrakech, Marruecos

Mayo permite descubrir Marrakech con mayor comodidad. Los zocos, jardines y riads se recorren sin prisas, mientras la ciudad despliega su riqueza sensorial entre aromas, colores y tradiciones.

Dónde hospedarse: Maison Dar Saada, un refugio auténtico con atención personalizada y una atmósfera que invita a vivir la ciudad desde adentro.

Junio: Reikiavik, Islandia

Los días interminables del verano islandés convierten a junio en el mes perfecto para la aventura. Cascadas, géiseres y campos de lava rodean a la capital, que sirve como punto de partida para explorar paisajes casi irreales.

Dónde hospedarse: Hotel Lotus, moderno y funcional, ideal para descansar después de jornadas de exploración.

Julio: Gordes, Provenza, Francia

Julio es sinónimo de calma en Gordes. Este pueblo provenzal invita a bajar el ritmo entre colinas, mercados locales y atardeceres dorados. Un destino para saborear vinos, paisajes y silencios.

Dónde hospedarse: Le Clos de Gordes, un alojamiento que ofrece vistas al entorno natural y una experiencia de retiro elegante.

Agosto: Edimburgo, Escocia

Durante agosto, Edimburgo se transforma en capital cultural. Festivales, espectáculos y creatividad llenan sus calles históricas, castillos y colinas.

Dónde hospedarse: Prestonfield House, una mansión histórica rodeada de naturaleza que ofrece un contraste perfecto frente al dinamismo urbano.

Septiembre: Múnich, Alemania

La ciudad combina tradición y celebración en septiembre. Más allá de su célebre fiesta cervecera, Múnich ofrece parques, arquitectura y una vida urbana que se disfruta caminando.

Dónde hospedarse: BEYOND by Geisel, con diseño contemporáneo y vistas a la ciudad en pleno centro histórico.

Octubre: Stowe, Vermont, Estados Unidos

El otoño pinta de rojo y dorado los paisajes de Stowe. Octubre es ideal para rutas escénicas, caminatas suaves y desconexión total entre bosques y sabores de temporada.

Dónde hospedarse: The Stowe Village Inn, acogedor y de estilo clásico, perfecto para disfrutar la temporada otoñal.

Noviembre: Tokio, Japón

Tokio equilibra energía y contemplación en noviembre. Los parques se llenan de colores otoñales mientras la ciudad mantiene su pulso futurista y gastronómico.

Dónde hospedarse: Keio Plaza Hotel Tokyo Premier Grand, con amplios espacios, vistas panorámicas y un servicio pensado para el descanso urbano.

Diciembre: Viena, Austria

El año cierra con elegancia en Viena. Mercados navideños, música clásica y arquitectura imperial crean una atmósfera cálida y sofisticada para despedir 2026.

Dónde hospedarse: The Leo Grand, un hotel que fusiona historia y lujo contemporáneo en un edificio emblemático del centro de la ciudad.

Con esta selección, Booking.com propone una forma distinta de planear el año: viajar siguiendo el pulso natural de cada mes, entendiendo que el momento es tan importante como el destino. Una invitación a descubrir el mundo con intención, curiosidad y sentido del tiempo.

