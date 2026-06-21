La “capital de las brujas” en Colombia: ¿qué hacer y cómo ir?

La Jagua, el rincón de Colombia donde el misterio es un orgullo cotidiano. Foto: Dos Orillas

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El misterio es una historia invisible que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, tejiendo leyendas entre las sombras del pasado y la curiosidad del presente.

Presente en relatos orales, tradiciones y mitos, el misticismo ha evolucionado sin perder su esencia, convirtiéndose en un símbolo cultural que conecta territorios, secretos y memorias.

En Colombia, esa relación va tomando fuerza a través de experiencias locales que combinan historia, turismo y tradiciones arraigadas, y uno de esos escenarios se encuentra en La Jagua, Huila, donde el mito es parte del relato del territorio, dialogando con su paisaje colonial, su pasado indígena y su ritmo de vida.

¿Por qué destaca La Jagua?

Decir que La Jagua es el “pueblo de las brujas de Colombia” suena contundente, pero más que un simple adjetivo, proviene de una idea que se sostiene en una relación evidente, la cercanía cotidiana entre el mito, la magia y la vida del corregimiento, una imagen que han reforzado las leyendas, los visitantes y la propia voz de sus habitantes.

Y es que más que un título, lo que distingue a La Jagua es la forma en que este misticismo se integra al ritmo del lugar. Desde tiempos prehispánicos, la zona era un importante centro ceremonial de los indígenas Andaquíes y Tamas, conocidos por sus profundos rituales chamánicos y de sanación.

Con la llegada de los españoles en 1692, estos rituales fueron incomprendidos y catalogados como actos de hechicería, bautizando al territorio con una fama que cruzaría los siglos.

No se trata solo de superstición, sino de una identidad ligada a la memoria del corregimiento. Hasta el día de hoy, los lugareños asumen esa relación con orgullo y alimentan historias sobre avistamientos y misterios cotidianos.

¿Hay alguna ruta?

Más que una ruta formal, en La Jagua la experiencia se construye de manera espontánea, recorriendo sus calles empedradas y apreciando su arquitectura colonial, que conserva más de 300 casas con coloridas fachadas y las tradicionales “ventanas chismosas”.

El punto culminante de esta identidad se vive a finales de octubre con el célebre Festival de Brujas, un evento que reúne a cientos de turistas en un ambiente de fiesta, disfraces y mitología popular.

Sin embargo, más allá de la experiencia festiva, existen planes que permiten integrar este aire místico con la riqueza artística del lugar. Dentro del mismo pueblo se puede visitar el Museo Casa Taller Emiro Garzón, un espacio dedicado al renombrado escultor colombiano cuyas imponentes obras en bronce rinden homenaje a la mujer.

Para los amantes de la tradición, las calles de La Jagua también son un espacio para descubrir la artesanía local, ampliamente reconocida por sus productos tradicionales elaborados a mano con fique.

¿Qué otros planes hay en La Jagua y sus alrededores?

Más allá de los mitos, la región ofrece una variedad de experiencias que permiten entender su riqueza natural, cafetera y cultural, sin perder ese aire tranquilo y misterioso que la caracteriza. La oferta turística de los alrededores combina aventura acuática, paisajes profundos y miradores artísticos.

Deportes Acuáticos y Naturaleza:

Embalse El Quimbo: un gigantesco lago artificial ideal para actividades náuticas como paseos en bote y motos acuáticas. Cuenta con vistas impresionantes del segundo puente más largo del país y el mirador Kimbo Mágico, perfecto para relajarse con una buena panorámica.

Cascada Las Damas y Ecoparque San Rafael: una hermosa caída de agua natural para caminatas ecológicas. El ecoparque cercano ofrece piscinas de agua natural, senderos y un divertido funicular.

Turismo Rural y Cultural:

Ruta Mágica del Café: el Huila es mundialmente famoso por su café de alta calidad. En las fincas cercanas se pueden tomar tours guiados para aprender todo el proceso, desde la recolección del grano hasta la taza.

Casco Urbano de Garzón: conocida como la “Capital Diocesana del Huila”, permite visitar su imponente Iglesia Catedral y caminar por sus calles históricas.

Miradores y Arte:

La Mano del Gigante: ubicado un poco más al norte, en el municipio de Gigante, es uno de los miradores fotográficos más famosos de Colombia. Cuenta con una enorme estructura en forma de mano sobre la montaña, senderos ecológicos y espacios para el avistamiento de aves.

¿A qué sabe La Jagua?

En la región de Garzón y La Jagua, la comida es parte fundamental de la experiencia, uniendo técnicas indígenas con tradiciones coloniales. Durante la visita, es imprescindible probar sus platos típicos.

Para el almuerzo, recomendamos el Asado Huilense (carne de cerdo marinada en cerveza y hierbas, horneada lentamente en vasija de barro), el Arroz Tapado (especialidad local con carnes picadas y cubierto de plátano maduro) o un tradicional Sancocho de Gallina Criolla cocinado a la leña.

Para picar, las famosas y crocantes Achiras del Huila, los bizcochos de cuajada y los insulsos (masa dulce de arroz o maíz con panela), que sirven como el balance dulce perfecto para el asado.

Y para refrescarse, la Mistela, una bebida alcohólica artesanal y dulce infusionada con mejorana (muy tradicional en las fiestas de La Jagua), o un refrescante jugo de cholupa, fruta exótica y exclusiva de esta región.

¿Cómo llegar?

Llegar a este místico rincón del Huila es sencillo. Desde Neiva, la capital del departamento, se debe realizar un recorrido de aproximadamente 117 kilómetros hacia el sur en dirección al municipio de Garzón.

Una vez en el casco urbano de Garzón, La Jagua se encuentra a tan solo 10 kilómetros de distancia (unos 15 minutos en carro o transporte local), lo que la convierte en una escapada perfecta y de fácil acceso para descubrir los secretos que guardan sus calles.

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