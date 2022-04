Cinco destinos en Colombia para recorrer en carro durante la Semana Santa

Los viajeros colombianos hoy más que nunca buscan tener el mayor control posible de toda su experiencia de viaje. Foto: Getty Images

Ya inició el conteo regresivo para que llegue Semana Santa, por lo tanto, si aún no sabe a dónde viajar entre el 10 y el 16 de abril de este año, estas son algunas recomendaciones de destinos religiosos en Colombia, donde podrá descansar y tener unos días de reflexión, mientras descubre el patrimonio cultural, artístico y arquitectónico de lugares especiales.

Además, viajar al interior del país, además de ser un plan que le permitirá conocer nuevos destinos colombianos y enamorarse de la gastronomía, la naturaleza y la cultura del lugar, también es una oportunidad para contribuir al impulso de la economía nacional, dado que el valor agregado de alojamiento y servicios de comida creció un 59,7 % en comparación con los resultados del 2020, de acuerdo con datos compartidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Asimismo, no se puede dejar de lado que los destinos nacionales continúan estando de moda. Según una encuesta realizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), los destinos nacionales tuvieron un 58 % de participación, mientras que los internacionales alcanzaron el 42 % en 2021.

Entre los beneficios que tiene viajar dentro de Colombia, también está que los turistas tengan mayor libertad para ser espontáneos a la hora de organizar su itinerario, estar más seguros y parar en sitios memorables con su familia, para esto, un viaje por carretera es la mejor opción.

Martha Rey, cofundadora de Alkilautos.com, plataforma de alquiler de autos, que reúne a más de 35 rentadoras del país y del mundo, considera que lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de viajar en Semana Santa es alquilar el carro con anticipación, reservar los hoteles y hacer una lista de deseos de los lugares que sueña con conocer.

“Para pasear por Colombia durante las pascuas, se recomienda viajar en un vehículo particular, ya que podrá conocer cada lugar y apreciar las manifestaciones religiosas sin estar pendiente del itinerario. Ahora, si usted no es propietario de un vehículo, no se preocupe porque existe la opción de alquilarlo, lo que le permitirá ahorrar dinero, pues al viajar con el cupo lleno, podrá dividir los costos entre los integrantes”, explica Martha Rey.

Así mismo, la directiva de esta plataforma, recomienda cinco destinos para viajar en la Semana Mayor, que dependerán del gusto de cada viajero, pero donde se podrán encontrar desde iglesias, museos, santuarios, hasta practicar tradiciones religiosas, caminar por parques, paisajes naturales o ir a la playa. Estas son las opciones.

1. Bojacá: en este municipio de Cundinamarca, ubicado a 40 kilómetros de Bogotá, podrá visitar el santuario de Nuestra Señora de la Salud de Bojacá. A su vez, podrá movilizarse al Parque Arqueológico Piedras de Chivonegro, observar algunas pinturas rupestres, caminar a través de los caminos en piedra y las casas aledañas que tiene esta zona del país.

Una vez concluya su recorrido por este territorio, se recomienda que visite en carro los municipios cercanos, entre los que se encuentran Zipacón, Tena, Facatativá y Anolaima.

(Lea también: Cinco destinos en Colombia para salir de la rutina y descansar)

2. Popayán: reconocida como la “Ciudad Blanca”, la capital del Cauca cuenta con una de las fiestas religiosas con mayor trayectoria del país y declarada por la Unesco como Patrimonio Inmaterial. Si visita esta ciudad en Semana Santa podrá participar en cinco procesiones diferentes: Virgen María, Jesucristo, la Santa Cruz, el Santo Entierro y la Resurrección.

3. Santa Cruz de Mompox: en este municipio, ubicado en Bolívar, podrá participar de diferentes procesiones, que se caracterizan por su musicalidad y dramatismo a la hora de representar cada uno de los momentos que vivió Jesús. Estando allí, también podrá conocer la arquitectura colonial y el arte de la filigrana en oro y recorrer las ciénagas cercanas.

4. Ahora, si usted en esta ocasión está buscando un destino con playa o paisajes inolvidables, Martha Rey le recomienda recorrer en carro el Caribe colombiano a través del corredor vial conocido como Transversal del Caribe, que conecta al departamento del Magdalena (Santa Marta) con La Guajira (Riohacha), mientras disfruta de la vista al mar, con la posibilidad de visitar alguna de las ciudades caribeñas en algún momento del viaje.

5. También se recomienda visitar en vehículo particular el Triángulo del Café o Eje Cafetero, una zona conformada por los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas. Si elige este destino, no dude pasar por Armenia (Quindío), Quimbaya (Quindío), el Parque del Café (Quindío), Pereira (Risaralda), Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Bioparque Ukumarí (Risaralda), Manizales (Caldas), La Dorada (Caldas) y Parque Los Nevados (Caldas).

(Lea también: Guía de viaje: ¿Qué hacer en Quindío? Destino de naturaleza, cultura y café)

La cofundadora de alkilautos.com señala que, “sin importar el destino que escoja, no olvide preparar y programar su viaje con anticipación, para que junto con su familia logre disfrutar de una Semana Santa inolvidable, mientras disfruta de experiencias tradicionales”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.