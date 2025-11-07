Cinco destinos para vivir la experiencia única de volar en globo

Capadocia, Turquía: donde los globos rozan las rocas del sueño. Foto: Getty Images - Getty Images

Viajar es una oportunidad para descubrir el mundo desde nuevas perspectivas, y pocas experiencias logran capturar la majestuosidad del paisaje como un paseo en globo aerostático. Con vistas que quitan el aliento, amaneceres únicos y una sensación de serenidad absoluta, esta actividad se ha convertido en una de las favoritas para los amantes de la aventura y la fotografía.

Por eso, Booking.com recomienda cinco destinos alrededor del mundo donde los viajeros podrán disfrutar de esta experiencia inolvidable, complementada con actividades únicas y opciones de alojamiento ideales para aprovechar al máximo su estancia.

Luxor, Egipto: sobrevolar el corazón del antiguo imperio

En Luxor, los primeros rayos del sol tocan las arenas del desierto mientras los globos comienzan a elevarse lentamente sobre el río Nilo. Desde el aire, los viajeros observan cómo la neblina matinal se disipa para revelar los templos de Karnak y Hatshepsut, las estatuas de Memnón y los caminos que conducen al mítico Valle de los Reyes. El vuelo, de aproximadamente una hora, ofrece una vista privilegiada del contraste entre el fértil valle y el árido desierto, una imagen que parece suspendida en el tiempo. Tras el aterrizaje, se puede continuar la jornada explorando los templos a pie o navegando en una faluca tradicional.

Alojamiento recomendado: Steigenberger Nile Palace Luxor - Convention Center, un refugio elegante con terrazas que miran al Nilo y un ambiente que evoca la grandeza faraónica.

Teotihuacán, México: un amanecer sobre las pirámides del tiempo

En las primeras horas del día, el cielo de Teotihuacán se llena de colores mientras el aire fresco del altiplano mexicano acompaña un vuelo que parece detener el tiempo. Desde lo alto, los viajeros contemplan las Pirámides del Sol y de la Luna, los templos antiguos y la mística Calzada de los Muertos, todo bañado por una luz dorada que revela la magnitud de la “Ciudad de los Dioses”.El recorrido, de unos 45 minutos, permite ver cómo la historia y la modernidad se entrelazan con los pueblos que rodean la zona arqueológica. De regreso a tierra, muchos viajeros disfrutan de un desayuno tradicional con vistas a las pirámides o visitan talleres de obsidiana y mercados de artesanías.

Alojamiento recomendado: La Finca del Abuelo Teotihuacán, una encantadora casa rural con amplios jardines, piscina y hospitalidad mexicana que invita a quedarse más de una noche.

Capadocia, Turquía: donde los globos rozan las rocas del sueño

Considerada la capital mundial de los globos aerostáticos, Capadocia ofrece uno de los amaneceres más icónicos del planeta. Más de cien globos se elevan simultáneamente sobre un paisaje de otro mundo: valles rojizos, colinas onduladas y formaciones rocosas conocidas como “chimeneas de hadas”.El vuelo comienza aún de noche, y a medida que el sol aparece, el horizonte se tiñe de tonos rosados y dorados mientras los globos flotan sobre los pueblos de Göreme y Uçhisar. Desde las alturas, el silencio del aire y la inmensidad del paisaje generan una sensación de paz inigualable.

Alojamiento recomendado: Sultan Cave Suites, un hotel tallado en la roca con terrazas que ofrecen una de las vistas más fotografiadas del mundo: un cielo cubierto de globos sobre el amanecer turco.

Quindío, Colombia: volar sobre el corazón del Eje Cafetero

Sí, en Colombia también se puede vivir la magia de un vuelo en globo. En el verde corazón del Eje Cafetero, los globos se elevan al amanecer entre cafetales y plataneras, mientras el aroma del café recién tostado se mezcla con la bruma matinal.Desde el aire, los viajeros admiran los pueblos coloridos de Salento y Filandia, los campos que producen el mejor café del mundo y, a lo lejos, las cumbres nevadas del Parque Nacional Los Nevados. Tras el aterrizaje, muchos visitantes disfrutan de una taza de café de origen, visitan fincas tradicionales o recorren el Valle de Cocora, hogar de las emblemáticas palmas de cera.

Alojamiento recomendado: Villa Salento Boutique Apartments & Spa, una acogedora propiedad rodeada de cafetales, ideal para quienes buscan conexión con la naturaleza y hospitalidad local.

Napa Valley, Estados Unidos: entre viñedos y amaneceres dorados

En California, el vuelo en globo sobre Napa Valley es una experiencia que combina vino, paisaje y emoción. A medida que el globo asciende, los viñedos se despliegan como un tapiz verde y dorado cubierto por una ligera neblina que se disuelve con los primeros rayos del sol.Durante el recorrido, los viajeros disfrutan de vistas panorámicas de colinas, caminos rurales y bodegas centenarias. Al aterrizar, muchos optan por continuar la jornada con una cata de vinos o un desayuno con productos locales.

Alojamiento recomendado: The Estate Yountville, un elegante resort enclavado en el corazón de Napa Valley, que combina lujo, tranquilidad y una exquisita experiencia gastronómica rodeada de viñedos.

Desde las arenas del Nilo hasta los valles cafeteros de Colombia, un paseo en globo aerostático es más que una aventura: es una invitación a ver el mundo desde otra altura, donde la belleza del paisaje se funde con la emoción de flotar entre las nubes.

