Colombia suma 12 nuevas rutas internacionales y fortalece su conectividad aérea

La conectividad aérea de Colombia cerrará 2025 con un impulso significativo. En el último trimestre del año entrarán en operación 12 nuevas rutas internacionales, lo que representa más de la mitad de las 21 conexiones anunciadas para este año, ampliando los lazos del país con ocho mercados internacionales, entre ellos Jamaica, que se incorpora por primera vez con un vuelo directo a Bogotá.

Entre las nuevas conexiones destacan Ciudad de Guatemala–Bogotá (Wingo), Montego Bay–Bogotá (Wingo), Toronto–Cartagena (Air Canada), Curazao–Bogotá (Latam), Punta Cana–Medellín (JetSmart) y Guadalajara–Bogotá (Volaris), entre otras.

“Cada nueva ruta es una oportunidad para que más viajeros descubran la belleza, diversidad y sostenibilidad de Colombia. La conectividad aérea es clave para el desarrollo turístico y económico del país”, señaló Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, quien destacó el trabajo articulado con aerolíneas y autoridades del sector para impulsar destinos emergentes y experiencias de base comunitaria en las seis regiones turísticas.

En lo corrido de 2025, ya se han inaugurado ocho rutas internacionales, fortaleciendo la presencia de Colombia en mercados estratégicos. Entre ellas figuran Brasilia–Bogotá y Manaos–Bogotá (GOL); Ciudad de México–Cartagena y Ciudad de México–Cali (Aeroméxico); Tampa–Bogotá y Córdoba–Bogotá, junto con Dallas–Bogotá y Fort Lauderdale–Medellín (avianca).

Estas nuevas operaciones consolidan la posición de Colombia como un destino clave para la región y responden a una de las líneas estratégicas de ProColombia: liderar el dinamismo en la conectividad aérea, marítima y transfronteriza, fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad del país.

Gestión internacional y nuevos mercados

El fortalecimiento de la red aérea colombiana también avanza en el ámbito internacional. Durante Routes World 2025, celebrado en Hong Kong, ProColombia lideró una intensa agenda de promoción con 28 reuniones estratégicas junto a 15 aerolíneas de América, Asia y Europa, así como con aeropuertos y actores de la industria aeronáutica.

En este escenario se exploraron nuevas oportunidades de cooperación con aerolíneas asiáticas como ANA, Japan Airlines, Air China y Shenzhen Airlines, que podrían abrir paso a esquemas de conectividad indirecta o triangular hacia el país.

Las oportunidades inmediatas se concentran en Chile, México y Estados Unidos, mientras que a mediano plazo (2026–2027) se proyecta una ampliación de rutas con Europa, impulsada por la incorporación de aeronaves de mayor alcance.

Colombia fue reconocida en el encuentro como un destino confiable y atractivo para la expansión de rutas internacionales, resultado de una gestión estratégica sostenida que fortalece su posicionamiento dentro de la industria aérea global.

El país continuará su participación en espacios internacionales con su presencia en el SKIFT Aviation Forum, que se realizará el 3 de diciembre en Fort Worth, Texas (Estados Unidos), donde buscará seguir consolidando su liderazgo en conectividad aérea y turismo sostenible.

