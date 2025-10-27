Crucero por el río Magdalena: AmaMelodía inicia operaciones y fortalece el turismo

El AmaMelodía ofrece una experiencia inmersiva de siete noches que combina historia, cultura y naturaleza. Su itinerario incluye paradas en municipios como Mompox. Foto: Natalia Romero Peñuela

El AmaMelodía, segundo barco de la compañía AmaWaterways diseñado especialmente para navegar el río Magdalena, inició oficialmente su travesía por este emblemático afluente colombiano. La operación consolida a Colombia como un destino emergente de cruceros fluviales de lujo, con el respaldo de ProColombia, entidad que articuló esfuerzos con autoridades nacionales, regionales y con el sector turístico para hacer posible este proyecto.

La puesta en marcha del AmaMelodía es el resultado de un trabajo conjunto que comenzó con una visita en 2024 por parte de ProColombia y otras entidades del Gobierno a los municipios donde atracan las embarcaciones AmaMagdalena y AmaMelodía, cuyos primeros itinerarios ya se encuentran totalmente agotados. Durante esta actividad, Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, dialogó con representantes locales y líderes comunitarios para conocer de primera mano la experiencia que vivirán los viajeros y las oportunidades que la operación representa para las comunidades ribereñas.

“El río Magdalena es un símbolo de identidad nacional y un eje de desarrollo sostenible. Ver cómo el turismo fluvial lo está resignificando, conectando a los viajeros con nuestras tradiciones, paisajes y comunidades, refleja el tipo de turismo que queremos promover desde ProColombia: responsable, inclusivo y transformador”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia. “Nuestro rol ha sido articular a los actores del nivel nacional y regional con el sector turismo para facilitar la puesta en marcha de esta operación y maximizar su impacto positivo en los territorios”, añadió.

Como parte de su acompañamiento, ProColombia comparte que ha acercado a las comunidades y emprendedores de las zonas de atraque los programas de formación y encadenamiento productivo que ofrece la entidad, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales y mejorar la oferta turística regional.

El AmaMelodía, con capacidad para 64 pasajeros y una tripulación de 30 personas, ofrece una experiencia inmersiva de siete noches que combina historia, cultura y naturaleza. Su itinerario incluye paradas en municipios como Palenque (Gambote), Calamar, Santa Bárbara de Pinto, Usiacurí, Mompox y Magangué, destacando la riqueza cultural y ambiental del Gran Caribe colombiano.

“La operación de AmaWaterways en el país contribuye al fortalecimiento del turismo fluvial, a la generación de empleo y al desarrollo sostenible de las comunidades ribereñas, impulsando nuevas oportunidades para mujeres, jóvenes y emprendedores locales, así como para productores y artesanos del territorio”, agregó Caballero.

Con el zarpe del AmaMelodía, Colombia da un paso más en su apuesta por un turismo sostenible e inclusivo, que reconoce el valor del río Magdalena como eje de conexión, identidad y desarrollo para las comunidades que lo habitan.

