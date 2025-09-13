Cinco destinos románticos en Colombia para el Día del Amor y la Amistad

El país de la belleza significa albergar el 10% de la biodiversidad a nivel mundial, más de 1900 especies de aves y orquídeas; y la riqueza cultural materializada en más de 1000 ritmos musicales y 65 lenguas. Foto: Cortesía Mincomercio

El Día del Amor y la Amistad se acerca, y qué mejor manera de celebrarlo que con un viaje pensado para dos. Y es que más allá de los obsequios tradicionales, esta fecha es la oportunidad ideal para escapar de la rutina, compartir experiencias memorables y fortalecer los lazos con esa persona especial. Así lo destaca Colombia Travel, el portal oficial de turismo liderado por ProColombia, que invita a descubrir los destinos más románticos del país y disfrutar de esta celebración en escenarios llenos de magia.

Para escoger estos lugares se tuvo en cuenta una combinación de criterios clave: destinos con paisajes únicos y atractivos naturales ideales para la contemplación en pareja, opciones de alojamiento que ofrezcan privacidad y confort, actividades culturales o recreativas que fortalezcan la conexión emocional y, en especial, entornos que transmitan autenticidad y permitan vivir experiencias memorables. La selección busca equilibrar escenarios tradicionales, como playas del Caribe, con alternativas menos obvias en ciudades o regiones que también ofrecen ambientes románticos.

Cartagena, Bolívar (Gran Caribe Colombiano)

Cartagena de Indias se ha consolidado como uno de los destinos más románticos del mundo. Y es que esta ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece una gran variedad de experiencias clasificadas por colores: desde el café de sus murallas históricas hasta el azul del mar Caribe, pasando por el verde de las Islas del Rosario y el rojo de la pasión que despierta en sus visitantes.

Su arquitectura colonial con fachadas adornadas de faroles coloniales crea el escenario perfecto para momentos inolvidables en pareja. Pasear de la mano por sus calles adoquinadas, recorrer el centro histórico en coches eléctricos como los personajes de “El amor en los tiempos del cólera”, o disfrutar de cenas románticas junto a las murallas con vista al mar, son experiencias que convierten a Cartagena en el destino ideal para los enamorados. El clima cálido tropical, su oferta hotelera de lujo y una vibrante vida nocturna complementan perfectamente esta escapada romántica en el corazón del Caribe colombiano.

Paisaje Cultural Cafetero (Andes Occidentales Colombianos)

El Paisaje Cultural Cafetero es una región excepcional que atraviesa los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del Valle del Cauca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este territorio representa un ejemplo de adaptación humana a condiciones geográficas difíciles, donde se desarrolló una caficultura de ladera y montaña única en el mundo.

Para las parejas que aman la naturaleza y buscan un destino romántico auténtico, esta región ofrece experiencias únicas entre montañas y cafetales que crean postales inolvidables. Las haciendas cafeteras combinan historia y comodidad, permitiendo a los enamorados explorar juntos el proceso de producción del café más suave del mundo, disfrutar de atardeceres desde miradores naturales, relajarse en aguas termales y caminar por los senderos del Valle del Cocora. La región también alberga pueblos patrimonio como Salento, Filandia y Salamina, con su arquitectura tradicional colorida, además de ciudades vibrantes como Pereira, Armenia y Manizales.

La experiencia se enriquece con actividades románticas como sembrar una palma de cera en nombre del amor, recorrer los caminos montañosos, visitar el Parque Nacional Natural Los Nevados, y disfrutar de la rica cultura cafetera en fondas tradicionales adornadas con flores coloridas.

Cali, Valle del Cauca (Pacífico Colombiano)

Cali, conocida mundialmente como la “Capital de la Salsa” y la “Sucursal del Cielo”, se ha posicionado como el quinto destino más elegido por extranjeros para bodas y experiencias románticas en Colombia, según un reciente informe de Anato. Esta ciudad del Valle del Cauca combina su riqueza arquitectónica colonial con una colorida cultura musical, creando el escenario perfecto para parejas que buscan un destino lleno de pasión y autenticidad.

Según la Alcaldía de Cali, su infraestructura hotelera de alta calidad, la facilidad de conectividad aérea internacional y la excelente relación costo-beneficio, sumado a la calidez de sus habitantes, la convierten en una opción cada vez más atractiva para celebrar uniones simbólicas, escapadas románticas y lunas de miel con un sello distintivamente colombiano.

La experiencia romántica va más allá de sus monumentos como el Cristo Rey y sus museos; es una ciudad que invita a las parejas a sumergirse en el ritmo contagioso de la salsa, disfrutar juntos de las mejores escuelas de baile y dejarse envolver por la intensa vida nocturna en zonas como Juanchito. Los enamorados pueden explorar la exquisita gastronomía del Pacífico colombiano con delicias como las marranitas, aborrajados, cholado y el famoso pandebono, mientras que los más aventureros encontrarán en el Lago Calima y Roldanillo opciones emocionantes como windsurf, kitesurf y parapente.

Villa de Leyva, Boyacá (Andes Orientales Colombianos)

Villa de Leyva, declarado Monumento Nacional en 1954, es uno de los pueblos más bellos de Colombia y se ha consolidado como un destino romántico para parejas que buscan desconectarse en un ambiente histórico y tranquilo. Este municipio boyacense conserva intacta su arquitectura colonial auténtica, con calles empedradas que conducen a la Plaza Mayor más grande de Colombia y una de las más imponentes de Suramérica con sus 14 mil metros cuadrados. Su proximidad a Bogotá, combinada con paisajes rurales variados que van desde zonas de páramo hasta terrenos desérticos, lo convierte en el escape perfecto para parejas que desean sumergirse en la historia mientras disfrutan de la serenidad de un pueblo.

La experiencia romántica en Villa de Leyva se enriquece con una amplia oferta de actividades diseñadas para parejas: desde recorridos en bicicleta por sus paisajes pintorescos y visitas a viñedos locales, hasta caminatas ecológicas y la contemplación de los místicos Pozos Azules con sus aguas de color azul verdoso que cambian según el clima. Los enamorados pueden disfrutar de la gastronomía local con especialidades como cochinillo y conejo en restaurantes con ambiente colonial, hospedarse en hoteles boutique y vivir experiencias únicas como la observación astronómica en su privilegiado cielo nocturno.

Barichara, Santander (Andes Orientales Colombianos)

Barichara, considerado el pueblo más bonito de Colombia y declarado Monumento Nacional en 1978, cautiva a las parejas con preservación arquitectónica colonial. Sus fachadas blancas de cal, techos de tejas rojas y construcciones de piedra amarilla extraída de las canteras santandereanas crean un ambiente romántico único, elevándose sobre una vasta meseta árida de clima templado y noches de cielos despejados.

Las parejas pueden vivir experiencias únicas como recorrer el histórico Camino Real de 9 kilómetros hasta el pueblo de Guane, explorar iglesias coloniales como la Catedral de la Inmaculada Concepción y las capillas de San Antonio y Santa Bárbara, o participar en talleres artesanales donde trabajan con la tierra de diferentes colores característica de la región. Una actividad especialmente romántica es el taller inspirado en el ritual de la arena de bodas, donde las parejas crean piezas únicas que simbolizan la unión de dos almas en un mismo camino, mientras que los más aventureros pueden disfrutar de deportes extremos como parapentismo, rappel y canotaje en los alrededores, haciendo de Barichara el destino perfecto para celebrar el amor en todas sus formas.

Otros dos destinos en la lista

Providencia, San Andrés y Providencia (Gran Caribe Colombiano): Con playas de arena blanca, un mar de siete colores y una biodiversidad sorprendente, Providencia es ideal para una escapada romántica. Allí las parejas pueden bucear, recorrer la isla en kayak o descansar en un hotel boutique frente al mar.

Bogotá, Cundinamarca (Andes Orientales Colombianos): La capital ofrece planes culturales y gastronómicos perfectos para disfrutar en pareja. Desde recorridos por la Candelaria y museos como el del Oro hasta cenas de alta cocina, vida nocturna y spas en hoteles boutique, Bogotá combina tradición, arte y modernidad en un solo destino.

