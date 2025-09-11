Los 25 mejores zoológicos del mundo para visitar en 2025

El San Diego Zoo, alberga más de 12.000 animales de más de 680 especies y subespecies Foto: San Diego Zoo

Visitar un zoológico despierta curiosidad y asombro: permite observar de cerca animales que difícilmente vería en su hábitat natural y entender mejor cómo interactúan con su entorno. Pero los zoológicos de mayor prestigio van más allá de la exhibición, pues combinan esta experiencia con educación, investigación y esfuerzos reales de conservación que marcan la diferencia para muchas especies en peligro.

Con este propósito, Travel + Leisure seleccionó 25 de los mejores zoológicos del mundo, elegidos por su reconocimiento internacional y en su compromiso demostrado con la conservación y el bienestar animal.

La metodología fue priorizar instituciones acreditadas por la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) y otras entidades de prestigio, lo que garantiza altos estándares de cuidado, investigación y educación. Además, se incluyeron zoológicos que destacan por sus programas de cría en cautiverio de especies en peligro, sus esfuerzos de liberación y reinserción en hábitats naturales, así como por su aporte a la preservación de ecosistemas frágiles.

Otro criterio clave fue la experiencia del visitante, entendida no solo como entretenimiento, sino como una oportunidad educativa para sensibilizar sobre la biodiversidad y la necesidad de protegerla. Se valoraron aquellos zoológicos que ofrecen entornos diseñados para reproducir de la manera más fiel posible los hábitats naturales, fomentando una relación respetuosa entre humanos y fauna.

Zoológico de San Diego en California

El Zoo de San Diego es uno de los zoológicos más prestigiosos del mundo, ubicado en California y fundado en 1916 por el Dr. Harry Wegeforth. Se extiende sobre 40 hectáreas y alberga una impresionante colección de más de 12,000 animales que representan más de 680 especies y subespecies, muchas de ellas raras y en peligro de extinción. El zoológico se estableció inicialmente con animales que habían formado parte de la Exposición Internacional de 1915, y desde entonces ha crecido hasta convertirse en una institución de renombre mundial.

A través de San Diego Zoo Global, la institución ha demostrado un compromiso excepcional con la conservación, habiendo criado más de 165 especies en peligro de extinción y reintroducido 43 especies a sus hábitats naturales. El zoológico participa activamente en más de 140 proyectos de conservación de campo en 45 países, y una parte de cada entrada se destina a financiar estos programas. Los visitantes pueden disfrutar de experiencias educativas especiales, como avistamientos privados y recorridos entre bastidores, mientras que su zoológico hermano, el San Diego Zoo Safari Park en Escondido, ofrece una experiencia complementaria a solo 35 minutos de distancia.

Zoológico de Melbourne en Australia

El Zoo de Melbourne es el principal zoológico de Australia, ubicado en Royal Park, Parkville, a aproximadamente 4 kilómetros del centro de Melbourne. Fundado como los Royal Melbourne Zoological Gardens, este zoológico alberga más 3.700 animales de 243 especies procedentes de Australia y todo el mundo. La institución está organizada en zonas bioclimáticas que recrean diferentes ecosistemas, incluyendo la selva africana con gorilas y lémures, la selva asiática con orangutanes y tigres, y la sabana australiana con canguros, koalas y wombats. Entre sus atracciones más populares se encuentran la Casa de las Mariposas, la Casa de los Reptiles, el Gran Aviario de Vuelo y La Garganta de los Leones.

El zoológico se destaca por su compromiso educativo y de conservación, siendo miembro de prestigiosas asociaciones zoológicas internacionales. Recientemente, ha celebrado nacimientos importantes, como una cría de jirafa hijo de Nakuru y Klintun, y la llegada de tres gorilas hembra del Zoo de Taronga que se unieron al grupo liderado por Otana, el gorila de espalda plateada de 187 kg. Los visitantes pueden disfrutar de experiencias especiales como encuentros cercanos con animales, acampadas nocturnas y acceso exclusivo fuera del horario regular, mientras que su programa educativo fomenta la conciencia sobre conservación en las mentes jóvenes a través de visitas escolares.

Zoológico y Acuario Henry Doorly de Omaha, Nebraska

El Zoológico y Acuario Henry Doorly de Omaha es considerado uno de los mejores zoológicos del mundo, habiendo sido clasificado por TripAdvisor en 2014 como el “mejor zoológico del mundo” por encima del Zoo de San Diego y Loro Parque. Ubicado en Omaha, Nebraska, y fundado en 1894, esta institución es reconocida mundialmente por su liderazgo en conservación e investigación animal. El zoológico cuenta con exhibiciones récord mundiales, incluyendo “Kingdoms of the Night” (la exhibición nocturna interior más grande del mundo), “Lied Jungle” (una de las selvas tropicales interiores más grandes) y “Desert Dome” (uno de los desiertos interiores más grandes y la cúpula geodésica vidriada más grande del mundo).

En años recientes, el zoológico ha mantenido su posición de liderazgo siendo clasificado como el mejor zoológico de Estados Unidos por USA TODAY en 2023 y manteniendo el primer lugar en 2024. La institución ha celebrado importantes nacimientos, especialmente de elefantes africanos, con cinco crías nacidas entre 2022 y 2024, siendo Eugenia la primera cría de elefante africano nacida en el zoológico. Este lugar opera bajo cuatro pilares fundamentales: conservación, investigación, recreación y educación, contribuyendo a proyectos de conservación global como la reforestación en Madagascar y desarrollando investigaciones en genética molecular y fisiología reproductiva, asegurando que cada visita apoye estos esfuerzos.

Zoológico de Basilea en Suiza

El Zoológico de Basilea, conocido cariñosamente como “Zolli” por los habitantes locales, es el zoológico más antiguo y grande de Suiza, fundado en 1874. Ubicado en el centro de Basilea y extendiéndose por el valle del arroyo Birsig, este zoológico sin fines de lucro alberga más de 5.000 animales en sus 11 hectáreas y recibe más de 1.7 millones de visitantes anuales, convirtiéndose en el atractivo turístico más visitado de Suiza.

El zoológico destaca por su compromiso con la conservación a través del Programa Europeo de Especies en Peligro de Extinción, ayudando a salvar especies como el mono ardilla, el rinoceronte indio, el hipopótamo pigmeo y el mielero. Sus instalaciones incluyen atracciones notables como el Vivarium (inaugurado en 1972) que alberga un aproximado de 6.000 animales de 480 especies diferentes incluyendo reptiles, anfibios y pingüinos, el moderno cercado de leones “Gamgoas”, y la “Casa de Etosha” que recrea la sabana namibia. Los visitantes pueden disfrutar de experiencias únicas como el paseo diario de pingüinos a las 11 de la mañana cuando las condiciones climáticas lo permiten, mientras que una parte de cada entrada se destina a los esfuerzos de conservación del zoológico.

Zoológico de Alaska en Anchorage

El Zoológico de Alaska está ubicado en Anchorage y se especializa en especies árticas, subárticas y de climas similares. Fundado en 1969 como el Zoológico Infantil de Alaska, tiene sus orígenes en una historia curiosa, pues en 1966 un tendero de Fairbanks ganó un concurso y eligió como premio una cría de elefante llamada Annabelle en lugar de $3.000. El elefante fue cuidado por Sammye Seawell en su rancho ecuestre Diamond H, y cuando la gente comenzó a visitarla para ver a Annie, Sammye vio la oportunidad de crear un espacio donde el público pudiera interactuar con animales mientras proporcionaba cuidados a fauna silvestre huérfana y herida.

Situado en 10-11 hectáreas en la ladera de Anchorage, el zoológico alberga más de 100 aves y mamíferos de aproximadamente 50 especies, siendo reconocido por tener la mayor variedad de animales nativos de Alaska, además de algunas especies exóticas como tigres de Amur, camellos bactrianos y yaks. Con casi 200.000 visitantes anuales, el zoológico se dedica a la educación, investigación, conservación y rehabilitación animal, manteniendo su misión original de brindar hogares a animales que los necesitan. Como única institución zoológica de Alaska, trabaja en estrecha colaboración con autoridades de vida silvestre para cuidar fauna local como osos pardos, osos polares, águilas calvas, alces y focas, operando completamente con donaciones privadas sin recibir fondos gubernamentales.

Otros zoológicos en la lista

Zoológico Nacional del Smithsonian – Washington, D.C., Estados Unidos

Zoológico de Chester – Reino Unido

Zoológico de Schönbrunn (Tiergarten Schönbrunn) – Viena, Austria

Zoológico de Toronto – Canadá

Jardín Zoológico Nacional de Pretoria (Zoológico de Pretoria) – Sudáfrica

Zoológico de Taronga – Sídney, Australia

Zoológico Lincoln Park – Chicago, Estados Unidos

Zoológico del Bronx – Nueva York, Estados Unidos

Zoológico de Jersey – Islas del Canal, entre Inglaterra y Francia

Zoológico de Wellington – Nueva Zelanda

Zoológico de Singapur – Singapur

Zoológico de Edimburgo – Escocia

Jardín Zoológico de Berlín – Alemania

Zoológico y Jardín Botánico de Cincinnati – Ohio, Estados Unidos

Zoológico de Houston – Texas, Estados Unidos

Zoológico de Australia – Beerwah, Queensland, Australia

Zoológico de Honolulu – Hawái, Estados Unidos

ZooTampa en Lowry Park – Tampa, Florida, Estados Unidos

Zoológico de San Luis – Misuri, Estados Unidos

Zoológico Audubon – Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos

