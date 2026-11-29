AME8804. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 05/06/2026.- Fotografía que muestra la Torre de la Libertad este jueves, en Miami (EE.UU.). La ciudad que alberga a la mayor comunidad cubana en el exilio y que se considera un trocito de Latinoamérica en suelo estadounidense, Miami, será escenario de siete partidos del Mundial, cuatro de los cuales involucran a Uruguay, Brasil y Colombia, lo que promete elevar aún más los decibelios y el colorido en "la ciudad mágica". EFE/ Alberto Boal

Foto: EFE - Alberto Boal

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"Aquí vive la Cuba que llevamos dentro. La de ayer y la de siempre”. Así recibe la Pequeña Habana a los turistas y a todos aquellos que la visitan. Un par de cuadras, llenas de colores vivos, arroz con habichuela, reggaetón y salsa, son suficientes para sentirse fuera de Estados Unidos y dentro de la isla. Esa que un día miles de cubanos tuvieron que abandonar con el sueño de alguna vez volver. Mientras tanto, fundaron un barrio al occidente del centro de Miami que grita por todas partes y expresa por cada uno de sus poros una identidad que va mucho más allá de Cuba: Latinoamérica.

En la historia, ha habido al menos cinco grandes éxodos de cubanos hacia la urbe más importante del estado de Florida, pero sin duda el primero fue el más importante. Se produjo en 1959, justo después de que Fidel Castro tomará el poder en la isla y provocará que empresarios, propietarios, profesionales y políticos vinculados al gobierno de Fulgencio Batista, comenzarán a hacer de un pedacito de la ciudad del sol un lugar donde no se puede practicar el inglés, se toma el “cafecito” en forma de shot y donde los locales no tienen descendencia norteamericana, sino “Azúcar” en las venas, como dice un mural dedicado a la gran Celia Cruz.

De acuerdo con la American Community Survey del Censo estadounidense, más del 66% de los habitantes del condado de Miami mayores de cinco años hablan español en la casa y al menos 962.000 cubanos viven en ese mismo condado. Todo esto refleja una herencia latinoamericana que comienza en la Torre de la Libertad, lejos de la Little Havana, como la llaman los estadounidenses, y termina en la Calle Ocho, donde las estrellas de Cuba tienen su propio paseo de la fama, al mejor estilo de Hollywood, en Los Ángeles.

Torre de la Libertad

Durante los años 70’s, durante la segunda gran oleada de isleños en Miami, cuando casi 300.000 personas tomaron los famosos “Vuelos de la Libertad” desde Varadero en busca de una vida mejor, como cualquier migrante en el mundo, este edificio de casi 80 metros de altura en el corazón de la ciudad se convirtió en el centro de acopio de todos esos antillanos quienes, siguiendo el ejemplo de sus compatriotas, decidieron marcharse de Cuba. Sin duda, en un lugar que no solo sirve como testigo histórico de la relación entre el país caribeño y Estados Unidos, sino también como un recordatorio físico de las miles de maletas que llegaron desde esa pequeña isla cargadas de sueños y terminaron conquistando Miami, su cultura, su sociedad y su día a día.

AME8801. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 05/06/2026.- Fotografía que muestra la Torre de la Libertad este jueves, en Miami (EE.UU.). La ciudad que alberga a la mayor comunidad cubana en el exilio y que se considera un trocito de Latinoamérica en suelo estadounidense, Miami, será escenario de siete partidos del Mundial, cuatro de los cuales involucran a Uruguay, Brasil y Colombia, lo que promete elevar aún más los decibelios y el colorido en "la ciudad mágica". EFE/ Alberto Boal

Foto: EFE - Alberto Boal

Museo Cubaocho

Lejos de quedarse solo con las exposiciones de arte cubano y con las historias que llegaron al aeropuerto de la ciudad, esta galería y bar al mismo tiempo alimenta, literalmente, la herencia que trajeron los exiliados y a la cual se niegan a renunciar. Desde la tradicional Cuba Libre, un famoso cóctel a base de ron, hasta los tostones, quien se sienta en una de sus mesas está abandonando la experiencia gastronómica estadounidense y se adentra en un restaurante típico de Cuba. Por eso es tan importante este lugar para los locales que lo atienden, pero también para los latinos que lo visitan. Es un recordatorio de que se puede salir de América Latina, pero América Latina nunca saldrá de sí misma.

Museo Cubaocho no es solo una galería de arte cubano, sino también una experiencia gastronómica de la isla. Foto: Expedia

Monumento a la invasión de Bahía Cochinos

En abril de 1961, más de un millar de inmigrantes cubanos, pertenecientes a la Brigada 2506, entrenados militarmente y apoyados financieramente por Estados Unidos, desembarcaron en la Playa Girón, al sur de Cuba, con una sola intención: derrocar a Fidel Castro. Sin embargo, en tan solo 72 horas, las autoridades cubanas los rodearon y fumigaron cualquier intento de desestabilizar al régimen. El Monumento a la invasión de Bahía Cochinos, ubicado justo en la intersección entre la Calle Ocho y la Avenida 13, en la Pequeña Habana, rinde un homenaje, en el extranjero, a los 100 exiliados que perdieron la vida buscando lo que ellos llaman “la libertad de todos”. Para los cubanos en Miami es una herida abierta que, según algunos, solo se cerrará el día que vuelvan a la isla para nunca más irse.

El Monumento de la invasión a la Bahía Cochinos es un memorial por los 100 cubanos que murieron en la operación militar.

Parque Máximo Gómez

No hay nada más cubano que juntarse con los amigos o con la familia a jugar dominó. Eso es justamente lo que vimos en el Domino Park de la Pequeña Habana donde jóvenes y viejos se sientan durante horas, a la sombra del incansable sol de Miami y la brisa que los interrumpe desde South Beach. Según pudimos ver en nuestro recorrido turístico por la Pequeña Habana, reservado con Booking, al estilo del Central Park en Nueva York, pero con el sabor que solo los isleños le pueden poner a las partidas, cada mesa cuenta una historia diferente, que solo termina cuando alguno se queda sin fichas o un ataque de risa se hace presente. Tal y como lo hacían en las plazas públicas de Cuba, los jugadores siguen tomando café con una mano y cubriendo sus fichas con la otra.

Cubanos jugando dominó en el Parque Máximo Gómez de la Pequeña Habana en Miami, Florida, en Estados Unidos. Foto: AFP - GIORGIO VIERA

Calle Ocho

Finalmente, ubicada entre las Avenidas 12 y 17, la Calle Ocho cuenta las dinámicas de la Pequeña Habana de ahora y de antes. Restaurantes, tiendas de regalos y todo lo que tenga pinta de latino encuentran su mayor punto de conexión aquí. No solo por lo que se puede ver levantando el mentón, sino también agachándolo.

El Paseo de la Fama de la Calle Ocho tiene más de 30 estrellas esculpidas en el suelo para rendir un tributo a aquellos y aquellas actores, escritores, periodistas y deportistas que llenan de orgullo a los cubanos y a los latinoamericanos. Aunque la figura que más miradas se lleva es la de Celia Cruz, los luceros de Gloria y Emilio Estefan por estos días recobran más relevancia por su participación en el videojuego GTA VI como conductores de la estación de radio “La Ola”. Esta presenta una selección de 25 canciones que recuerdan esas fiestas que parecen de un solo país, pero en realidad son de toda una región que resiste junto a la isla y tiene un sitio familiar en estos cinco lugares que cuentan la Miami cubana.

La Calle Ocho en la Pequeña Habana, en Miami, tiene un paseo de la fama dedicado a los orgullos del pueblo cubano.

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