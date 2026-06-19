Este es el municipio más pequeño de Colombia: ¿cuántos habitantes tiene y cómo llegar?

El municipio está conformado por 31 barrios y se caracteriza por tener una zona principalmente plana. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

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Colombia tiene 1.103 municipios distribuidos en 32 departamentos, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esa diversidad convierte al país en un territorio lleno de destinos para descubrir, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos que, pese a su tamaño, esconden historias, paisajes y experiencias particulares.

Uno de esos lugares está en Antioquia. Muy cerca de Medellín se encuentra Sabaneta, reconocido como el municipio más pequeño de Colombia por extensión territorial. Con apenas 15 kilómetros cuadrados, este territorio ubicado en el Valle de Aburrá ha logrado convertirse en uno de los municipios con mayor desarrollo y densidad poblacional del país.

De acuerdo con información de la Alcaldía de Sabaneta, el municipio está conformado por 31 barrios y se caracteriza por tener una zona principalmente plana. Además, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2018, supera los 90.000 habitantes.

Su historia comenzó como corregimiento de Envigado en 1903 y posteriormente fue constituido como municipio en 1968. Desde entonces, el crecimiento urbano ha transformado gran parte de su paisaje, aunque aún conserva espacios que mantienen la esencia tranquila de un pueblo tradicional antioqueño.

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¿Qué hacer en Sabaneta?

Aunque es el municipio más pequeño del país por extensión, Sabaneta reúne planes urbanos, naturaleza y gastronomía local en pocos kilómetros.

Uno de los primeros puntos recomendados por la Alcaldía de Sabaneta es el Parque Principal Simón Bolívar, considerado uno de los lugares más representativos del municipio. Acá es posible encontrar zonas verdes, esculturas, locales tradicionales, la Iglesia Santa Ana y el Santuario María Auxiliadora, uno de los sitios más visitados por habitantes y turistas.

Según Baleny Cortés, guía de turismo en Road Trip Colombia, recorrer el parque principal también permite encontrar artesanías, fondas tradicionales y espacios culturales que conservan parte de la historia local.

La experiencia también pasa por la gastronomía. Cortés destaca que uno de los planes más conocidos entre visitantes y habitantes es probar los tradicionales buñuelos de Sabaneta, uno de los productos más reconocidos de la zona.

Para quienes prefieren cambiar el paisaje urbano por senderos y naturaleza, el municipio también conserva espacios que mantienen una atmósfera más tranquila. De acuerdo con la Alcaldía de Sabaneta, dos de los sitios recomendados son el Parque Ecológico y Recreativo La Romera y la Finca La Doctora, esta última declarada monumento nacional en 1975 durante el gobierno de Alfonso López Michelsen.

Para Cortés, La Romera es uno de los lugares imperdibles del municipio. Según explica, este espacio ofrece senderos ecológicos, bosques andinos, quebradas, cascadas y vistas panorámicas del Valle de Aburrá. “Es muy chévere para hacer caminatas y descansar. También se pueden observar aves y algunas personas incluso han reportado avistamientos de otros animales”, comenta la guía.

Entre los recorridos más conocidos aparecen las rutas hacia las cascadas La Escondida, El Brujo y El Embrujo, además de miradores como El Asfixiadero, reconocido por sus paisajes.

La guía también recomienda consultar previamente horarios o recorridos guiados antes de visitar estas zonas naturales, para evitar congestiones o desorientarse durante las caminatas. Asimismo, recuerda la importancia de no dejar residuos y respetar la fauna del lugar.

En algunas áreas, explica, es posible observar zarigüeyas, conocidas popularmente como “chuchas”, especies que cumplen un papel importante dentro del ecosistema local.

¿Cómo llegar?

Llegar a Sabaneta es bastante sencillo para quienes estén en Medellín o planeen visitar el Valle de Aburrá.

Cortés explica que una de las opciones más prácticas es utilizar el sistema Metro de Medellín, que cuenta con una estación en el municipio. También se puede acceder en vehículo particular por la Autopista Sur o la Avenida Las Vegas. “Es un lugar fácil de visitar y el transporte ayuda bastante, porque permite llegar de manera rápida y práctica”, señala.

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Las Fiestas del Plátano, uno de los eventos más importantes del municipio

Quienes estén pensando en visitarlo durante junio también encontrarán una celebración tradicional.

Las Fiestas del Plátano 2026 se realizarán entre el 20 y el 29 de junio y reunirán actividades culturales, deportivas, emprendimientos, música y espacios familiares.

Según la Alcaldía Municipal de Sabaneta, esta tradición nació debido al reconocimiento que alcanzó la producción de plátano cultivado por campesinos del municipio a mediados del siglo XX, actividad que llegó a abastecer diferentes zonas del Valle de Aburrá.

Con el objetivo de preservar ese legado agrícola, el Concejo Municipal creó oficialmente las Fiestas del Plátano mediante el Acuerdo 040 de 1991, celebración que hoy se mantiene como una de las más representativas del municipio.

En la siguiente publicación puede consultar la programación completa y conocer más detalles sobre las actividades previstas para esta edición de las fiestas.