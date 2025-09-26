Cinco recomendaciones clave para disfrutar el sendero La Aguadora

¿Busca un plan al aire libre en Bogotá? Recorra el Sendero La Aguadora Foto: Leidy Barbosa

Si se encuentra en Bogotá y piensa que la ciudad es solo edificios y tráfico, descubrir los Cerros Orientales puede cambiar su perspectiva. Y es que subir a sus cerros es una forma de respirar aire limpio, escuchar el sonido del agua y conectarse con un ecosistema que convive junto a la capital y que tal vez no se haya dado cuenta de que está a su disposición.

Un ejemplo es el sendero Santa Ana – La Aguadora permite caminar entre bosques, quebradas y miradores que muestran la ciudad desde otra perspectiva. Es por esto que aquí le decimos algunas recomendaciones para que disfrute su ida.

Inscríbase con anticipación:

Para disfrutar de este recorrido es indispensable registrarse antes de la visita. La inscripción se realiza en la aplicación Caminos de los Cerros Orientales o en la página gme.acueducto.com.co/visitas. Este paso es obligatorio y garantiza un acceso ordenado y seguro al sendero.

Durante el registro podrá:

Seleccionar el tramo : Santa Ana – La Aguadora .

Escoger la fecha y hora disponibles para su visita (por ejemplo: jueves 2 de octubre, 6:30 a.m.).

Diligenciar el formulario de inscripción con datos como: Nombre completo, tipo y número de documento, ciudad y teléfono, EPS o aseguradora, contacto de emergencia y objetivo de la visita

Una vez complete el proceso, recibirá un código QR en su correo electrónico. Este código es personal y obligatorio para ingresar, ya que es escaneado por los guardias al inicio del recorrido.

Recomendaciones importantes:

Regístrese con al menos 8 días de anticipación , especialmente si planea visitar en fin de semana o festivo, ya que los cupos son limitados y suelen llenarse rápido.

Llegue al punto de encuentro al menos 5 minutos antes de la hora seleccionada. Esto le da tiempo para validar su QR y unirse a su grupo sin retrasos.

Tenga en cuenta que, aunque el sendero está abierto hasta las 11:00 a.m. (y hasta las 12:00 p.m. en fines de semana y festivos), el ingreso cierra a las 9:30 a.m. Si llega después de esta hora no podrá entrar.

La actividad es gratuita y cada grupo sale acompañado de un guía que le brindará información ambiental y lo orientará durante todo el recorrido, para que aproveche al máximo la experiencia.

Hacer el registro con tiempo no solo le asegura un cupo, sino que le permite planear mejor su visita, elegir el horario más cómodo y disfrutar de un recorrido organizado, seguro y guiado.

Prepárese para el recorrido:

El clima en los Cerros Orientales puede ser impredecible: en las primeras horas del día puede haber sol intenso, pero hacia el mediodía o la tarde son comunes las lluvias. Por eso, es importante ir bien preparado para disfrutar la experiencia sin contratiempos.

Calzado apropiado: Use zapatos de senderismo o tenis con suela antideslizante. Esto le dará mejor agarre en las zonas húmedas o empinadas y evitará resbalones. Lo recomendable es que los zapatos sea de caña alta para proteger el tobillo.

Ropa en capas: Vístase de forma cómoda y en capas que pueda quitarse o ponerse según la temperatura. Lleve siempre una chaqueta cortavientos o impermeable ligera para protegerse de la lluvia y el viento.

Protección solar: No olvide gorro o sombrero, gafas de sol y bloqueador solar. Aunque el recorrido inicia temprano, la radiación es fuerte en la altura de los cerros.

Hidratación y alimentos: Lleve al menos un litro de agua y algo ligero para comer, como frutas, frutos secos o barras energéticas. Esto ayuda a mantener la energía durante el ascenso de 2,7 km.

Andrés Amezquita, profesional del acueducto, menciona que no se debe subestimar la dificultad del recorrido. Explica que muchos visitantes cometen el error de ir con ropa poco adecuada, como jeans o zapatos de suela lisa, lo que puede volver la caminata incómoda y aumentar el riesgo de resbalones, especialmente si llueve.

Planear la ropa y el equipo no solo hace la caminata más cómoda, sino que también garantiza su seguridad y la de su grupo.

Planee su transporte y parqueo

El ingreso al sendero se realiza por la calle 119 # 0-10 y puede llegar de varias maneras. Según Amezquita, explica que:

En SITP: Busque la ruta que lo deje sobre la carrera 7 con calle 119. Una vez allí, bájese en el paradero indicado y camine hasta el parque de Usaquén. Desde este punto, siga el ascenso por la vía peatonal hasta encontrar la reja de ingreso al Club La Aguadora. Esta opción es práctica si quiere evitar el uso de carro y no preocuparse por el parqueo.

En taxi o vehículo particular: Tome la carrera séptima en dirección norte hasta la calle 118. Cuando pase por el edificio de la Fundación CIEO, gire a la izquierda y luego nuevamente a la derecha para continuar el ascenso hasta el ingreso del sendero.

Estacionamiento: No hay parqueadero en el lugar. Sin embargo, como está cerca del parque de Usaquén, puede buscar estacionamiento en los alrededores, pero tenga en cuenta que la zona suele ser concurrida, especialmente los fines de semana, así que es recomendable llegar con tiempo para encontrar un lugar disponible.

Planificar con anticipación es clave para evitar contratiempos. Si va en carro, considere salir un poco antes de la hora prevista para no llegar con afán al punto de encuentro y poder disfrutar la caminata desde el inicio.

Respete el entorno

Visitar el sendero Santa Ana - La Aguadora es mucho más que una caminata: es una oportunidad para conectarse con la naturaleza de los Cerros Orientales y contribuir a su conservación. Y es que aquí encontrará especies del bosque alto andino, como helechos, trompetos, alisos y gaques, y del subpáramo, como frailejoncillos y uva camarona.

El sendero, para disfrutar esto, permite realizar actividades de recreación pasiva, siempre que no generen impacto ambiental. Entre ellas están el senderismo, la fotografía (sin flash o sonidos), la observación de aves y fenómenos naturales, la educación ambiental y la investigación. Muchos visitantes disfrutan de tomar fotografías para registrar los paisajes y la flora característica del lugar.

“En cuanto a fauna, este lugar es muy visitado por avistadores de aves, y también es posible observar comadrejas, cusumbos, zarigüeyas, ardillas, reptiles y anfibios. Desde 2020, incluso se ha logrado registrar la presencia del zorro perruno o cangrejero, una especie representativa de los Cerros Orientales y señal de la buena conservación de la zona", dijo Amezquita.

Para garantizar que este espacio siga siendo un refugio de biodiversidad, siga estas recomendaciones:

Manténgase en los senderos demarcados: Salirse del camino puede erosionar el suelo y afectar las raíces de las plantas.

No extraiga plantas, rocas ni otros elementos naturales: Cada especie cumple un papel en el ecosistema.

No lleve mascotas: Su presencia puede alterar la fauna silvestre y poner en riesgo a los animales del lugar.

Disfrute con seguridad

El recorrido del sendero Santa Ana - La Aguadora se desarrolla en un entorno seguro, ya que el ingreso está controlado y solo se permite a personas previamente inscritas, lo que evita aglomeraciones y garantiza que el número de visitantes no supere la capacidad del ecosistema. Además, el acompañamiento de carabineros de la Policía a lo largo del trayecto brinda tranquilidad, ya que ellos vigilan el área y están atentos ante cualquier eventualidad.

“Esta combinación de control de acceso y presencia de autoridades hace posible que los visitantes disfruten plenamente de la caminata. Eso sí, recordemos que somos visitantes temporales en este ecosistema. Los verdaderos habitantes de este espacio son los animales y las plantas que lo conforman. Respetar su hogar es clave para que puedan seguir desarrollándose en equilibrio y para que futuras generaciones también tengan la oportunidad de disfrutar de esta riqueza natural”, aseguró el experto de manera final.

