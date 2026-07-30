Colombia busca conquistar el turismo de lujo con un mercado en pleno crecimiento

La naturaleza es uno de los principales atractivos con los que Colombia busca conquistar el creciente mercado del turismo de lujo. Foto: Getty Images

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Más de la mitad de los turistas extranjeros que llegan a Colombia pertenece a los grupos de edad que hoy concentran, o concentrarán en los próximos años, el mayor gasto en turismo de lujo. Para el sector, este perfil representa una oportunidad para consolidar una oferta basada en experiencias exclusivas, naturaleza, cultura y gastronomía.

Las cifras respaldan ese potencial. Según Grand View Research, el mercado mundial del turismo de lujo alcanzó los USD 1,59 billones en 2025 y mantendría un crecimiento anual del 8,5 % entre 2026 y 2033, cuando podría acercarse a los USD 3,05 billones.

En Colombia, cerca del 33 % de los visitantes internacionales tiene entre 41 y 60 años, el segmento que concentra la mayor participación en este mercado a nivel mundial. A ellos se suma un 21 % de viajeros entre 21 y 30 años, considerado uno de los grupos con mayor potencial de crecimiento para la próxima década.

“Colombia tiene potencial en este segmento, debido a que cuenta con condiciones para responder a esta tendencia mediante productos de naturaleza, cultura y gastronomía, así como alojamientos diferentes, recorridos privados y experiencias con productores, artesanos y guías locales”, aseguró Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

El turismo de lujo también está cambiando. Hoy, los viajeros no solo buscan hoteles exclusivos o servicios de alto costo, sino itinerarios diseñados a la medida, bienestar, contacto con comunidades locales, destinos poco masificados y propuestas que privilegien la sostenibilidad y la autenticidad.

Esa transformación también se refleja en las agencias especializadas. De acuerdo con una guía de tendencias de la red Virtuoso, el 45 % de los asesores consultados reportó un aumento en los viajes de ultralujo, mientras que el 55 % prevé que el gasto por viaje continúe creciendo de manera moderada durante 2026.

Para Anato, las agencias de viajes serán determinantes para aprovechar esta tendencia, ya que son las encargadas de diseñar experiencias personalizadas, articular a los diferentes prestadores turísticos y garantizar estándares de calidad y seguridad.

El gremio considera que el reto ahora será fortalecer la promoción especializada, la capacitación del sector y el desarrollo de productos turísticos de alto valor en las regiones. La creciente preferencia por destinos menos concurridos y por experiencias ligadas a la conservación de la naturaleza y al talento local también podría contribuir a diversificar la oferta colombiana y distribuir mejor los beneficios económicos del turismo.

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