Los Cabos: naturaleza, lujo y experiencias impulsan el turismo de bodas

Con una oferta hotelera de primer nivel y servicios especializados, Los Cabos se consolida como referente del turismo de romance. Foto: Cortesía Del Cabo Events

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Lejos de ser únicamente un escenario de playas y atardeceres, Los Cabos, en México, se ha consolidado como uno de los destinos de bodas más apetecidos de América Latina gracias a la combinación de naturaleza, infraestructura hotelera de alto nivel y una industria especializada en la organización de eventos.

Así lo asegura Yahwe García, director creativo y fundador de Del Cabo Events, empresa dedicada al diseño y producción de bodas y eventos, quien explica que la principal fortaleza del destino es reunir tres paisajes en un mismo lugar: mar, desierto y montaña.

“Es una combinación muy difícil de encontrar. Esa diversidad permite crear celebraciones completamente distintas según el estilo de cada pareja”, afirma.

A ello se suma un crecimiento turístico planificado durante décadas, que permitió desarrollar una oferta hotelera de lujo con marcas internacionales. Según García, contar con complejos de primer nivel y proveedores especializados brinda a las parejas la tranquilidad de organizar su boda sin preocupaciones.

“Los novios buscan certeza. Quieren saber que todo saldrá bien y que encontrarán hoteles con el mejor servicio y proveedores altamente profesionales”, señala.

Esa confianza ha convertido a Los Cabos en un referente del turismo de romance. Durante 2025 se realizaron alrededor de 2.300 bodas y el destino recibió un récord de 3,77 millones de visitantes, consolidando su crecimiento como uno de los principales polos turísticos de México.

Más que una boda, una experiencia turística

La tendencia, explica García, ha cambiado. Hoy las parejas ya no buscan únicamente una ceremonia, sino una vivencia que reúna a familiares y amigos durante varios días.

“Las bodas ahora están enfocadas en la experiencia y no en el protocolo. Si los invitados viajan en avión, esperan mucho más que una ceremonia de unas horas”, comenta.

En ese sentido, Los Cabos ofrece una amplia variedad de actividades complementarias, como pesca deportiva, campos de golf diseñados por reconocidos arquitectos internacionales y una oferta gastronómica liderada por chefs de prestigio mundial.

Para Del Cabo Events, cuyo 95 % de las bodas corresponde a parejas provenientes de Estados Unidos y Canadá, este tipo de propuestas ha sido clave para fortalecer el posicionamiento internacional del destino.

Celebridades y conectividad impulsan su reconocimiento

El destino también ha ganado visibilidad gracias a las bodas de celebridades como Adam Levine, Keith Richards y Simone Biles. Aunque García considera que esa exposición ha sido importante, sostiene que el verdadero atractivo radica en la calidad de la experiencia que ofrece el destino.

“Las celebridades ayudan mucho a posicionar el destino, pero nos eligen por la belleza natural, la infraestructura hotelera y el profesionalismo de quienes trabajamos aquí”, afirma.

Otro factor determinante es la conectividad aérea. Además de los numerosos vuelos directos desde Estados Unidos y Canadá, la nueva ruta de Copa Airlines entre Ciudad de Panamá y Los Cabos facilita la llegada de viajeros provenientes de Sudamérica, incluido Colombia.

Según datos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), esta conexión podría facilitar la llegada de más de 25.000 turistas al año desde distintos países de la región.

Un destino pensado para el turismo internacional

Para García, una de las mayores fortalezas de Los Cabos es la experiencia acumulada en la atención de viajeros internacionales.

“Vivimos completamente del turismo. Estamos acostumbrados a recibir visitantes de todo el mundo y queremos que todos se sientan como en casa”, asegura.

Ese ambiente multicultural también se refleja en la oferta artística, gastronómica y de entretenimiento del destino, que reúne talento de distintos países latinoamericanos.

Actualmente, Los Cabos alberga a más de 13.400 residentes extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá, y forma parte del sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco denominado Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California.

Para García, el éxito de Los Cabos no depende de un hotel o de una empresa en particular, sino del trabajo conjunto de toda la industria turística. “La experiencia no se llama Four Seasons ni Del Cabo Events; la experiencia se llama Los Cabos. Todos entendemos que el turismo es un trabajo en equipo y ese corazón abierto es lo que hace que tantas personas quieran casarse aquí”.

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