Estas son las cuatro playas de Colombia que están entre las 100 mejores del mundo

Isla Corona, en las Islas del Rosario, ofrece un concepto de viaje consciente y desconectado. Foto: Cortesía

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Cuatro playas colombianas fueron incluidas en la edición 2026 de Beach 100, la guía internacional que reúne las “100 playas más extraordinarias del mundo” y que este año destaca destinos costeros de seis continentes por su riqueza natural, cultural y paisajística.

Los destinos colombianos incluidos en el listado son Palomino, en La Guajira; Isla Corona, en el archipiélago de las Islas del Rosario (Bolívar); Playa del Cabo (Cabo San Juan del Guía), ubicada en el Parque Nacional Natural Tayrona; y McBean Lagoon, al noreste de la isla de Providencia, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De acuerdo con la selección, estas playas sobresalen por ofrecer experiencias auténticas en contacto con la naturaleza y por reflejar la diversidad de los ecosistemas costeros del país.

En su segunda edición, la guía incorporó 27 nuevas playas y evaluó cada destino con base en tres criterios:

Cultura de playa. Conexión con la naturaleza. Atractivo paisajístico.

La selección abarca desde bahías poco exploradas hasta playas reconocidas internacionalmente por su belleza y valor ambiental.

Más allá de servir como inspiración, Beach 100 busca incentivar un turismo más responsable y consciente, promoviendo destinos donde la conservación de los ecosistemas y la relación con las comunidades locales hacen parte de la experiencia.

“Nos enorgullece que cuatro playas de esta lista estén en Colombia. Desde Bavaria, con nuestra cerveza Corona, queremos invitar a los consumidores a desconectarse de la rutina para conectarse con la naturaleza; y la lista de las 100 playas nace precisamente para inspirar a más personas a salir, explorar, vivir experiencias memorables y responder al llamado de ‘Living is Calling’ mientras disfrutan de una Cerveza Corona fría”, afirmó Álvaro de Luna, vicepresidente de Bavaria.

La iniciativa Living is Calling, plataforma global de Corona, busca fortalecer la conexión de las personas con la naturaleza. Como parte de esta estrategia, la marca anunció la ampliación del programa Beach 100 Grants, desarrollado junto con Oceanic Global, para apoyar proyectos enfocados en la protección de manglares, arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos.

Además, la edición 2026 de Beach 100 ofrece acceso a más de 300.000 experiencias a través de Tripadvisor, con el propósito de incentivar la exploración de destinos costeros y fortalecer el compromiso con la conservación de los océanos.

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