Colombia refuerza su liderazgo en turismo de bienestar con Termatalia 2025

Con un gasto promedio de US $1.764 por viaje —un 41 % más que el turista internacional típico— y con una participación del 18,7 % en el gasto turístico total, Colombia se afianza como uno de los destinos más atractivos de América Latina para el turismo de bienestar. Este segmento, que en 2023 representó el 7,8 % de los viajes turísticos, abarca desde experiencias en termales y spas hasta retiros de meditación, senderismo consciente y programas holísticos.

En reconocimiento a este posicionamiento, el país será sede de la 23ª edición de Termatalia, la feria internacional de turismo termal, salud y bienestar, que se celebrará del 24 al 26 de septiembre de 2025 en Paipa, Boyacá. El evento reunirá a profesionales de más de 20 países y contará con un programa académico y comercial que incluye el VI Congreso Internacional sobre Agua y Salud, talleres, cursos de capacitación y viajes de familiarización.

“Colombia es un destino que combina recursos naturales únicos, tradiciones ancestrales y una oferta cada vez más sofisticada en bienestar. Desde experiencias termales en nuestros Andes hasta retiros de meditación en entornos naturales, tenemos todo para inspirar y cuidar a quienes nos visitan”, destacó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, resaltó la riqueza termal de la región: “Ningún otro lugar en Latinoamérica reúne en un mismo territorio una diversidad tan extraordinaria de fuentes termales como Boyacá. En nuestro departamento el termalismo se vive diferente, con paisajes, gastronomía y cultura”.

En la misma línea, el alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho Barrera, aseguró que recibir Termatalia es una oportunidad histórica para “mostrarle al mundo el potencial de nuestras aguas termales, nuestra cultura y nuestra hospitalidad” y reiteró el compromiso de su administración para garantizar el éxito del evento.

Un mercado en expansión global

El turismo de bienestar va más allá de los spas tradicionales e incluye prácticas como pilates, mindfulness, hidroterapia, tradiciones ancestrales y programas de autorreflexión. Se divide en primario —cuando el destino se elige principalmente por bienestar— y secundario, cuando el viajero mantiene hábitos saludables en otro tipo de viajes, como los de negocios o culturales.

Colombia ocupa actualmente el sexto lugar entre los principales mercados de bienestar en América Latina, respaldado por su biodiversidad y la riqueza cultural de sus 102 pueblos originarios, que ofrecen experiencias de conexión espiritual y contacto con la naturaleza.

De acuerdo con el Wellness Institute, este segmento pasará de US $651.000 millones en 2022 a US $1,4 billones en 2027, duplicando su tamaño. Asimismo, Global Data estima que el 80 % de los viajeros prefiere destinos que ofrezcan experiencias personalizadas y el 74% está dispuesto a pagar más por viajes centrados en salud y bienestar.

En Colombia, los factores decisivos para elegir un destino de bienestar son los paisajes (36,2 %), las nuevas experiencias (34,8 %), la calidad del servicio (33,4 %), la gastronomía (33,0 %) y la riqueza cultural (32,9 %). Las actividades más demandadas incluyen senderismo consciente (18,4 %), masajes con productos locales (18,1 %), spas (16,4 %) y termales (12,4 %).

“Apoyar la captación de eventos como Termatalia 2025 nos permite mostrar al mundo la calidad y diversidad de nuestra oferta, conectar a los empresarios colombianos con compradores internacionales y seguir posicionando al país como un referente en turismo de bienestar”, concluyó Caballero.

