Auge del transporte aéreo en Colombia: tráfico de pasajeros crece con fuerza en 2026

De los más de 10 millones de pasajeros que se movilizaron por vía aérea entre enero y febrero de 2026, 4.3 millones corresponden a tráfico internacional. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El tráfico aéreo en Colombia continúa mostrando un crecimiento sostenido y acelerado durante 2026. Entre enero y febrero de este año, más de 10 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea, lo que representa un incremento del 8,1 % frente al mismo periodo de 2025.

De este total, 5,7 millones de pasajeros corresponden a vuelos nacionales, mientras que 4,3 millones viajaron en rutas internacionales, evidenciando un equilibrio en la dinámica del mercado y un fortalecimiento de la conectividad del país tanto a nivel interno como externo.

Solo en febrero de 2026, el tráfico aéreo alcanzó cerca de 4,5 millones de pasajeros, lo que significó un crecimiento del 9 % en comparación con el mismo mes del año anterior. Este aumento estuvo impulsado, principalmente, por el dinamismo del segmento internacional, que continúa ganando protagonismo en la recuperación del sector.

La presidente ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, destacó que este comportamiento consolida al transporte aéreo como un eje estratégico para el desarrollo económico, el turismo y la conectividad del país. Asimismo, recordó que en 2025 Colombia alcanzó un récord histórico con más de 57,5 millones de pasajeros movilizados, lo que reafirma la importancia de este modo de transporte.

La tendencia positiva no es nueva. Durante el mismo periodo de 2025, el tráfico total de pasajeros ya registraba un crecimiento cercano al 5 %, reflejando una recuperación progresiva del sector. Sin embargo, las cifras actuales muestran una aceleración en esta dinámica, lo que augura un año favorable para la industria aérea en Colombia.

En este contexto, el fortalecimiento de las rutas, la ampliación de frecuencias y el aumento de la demanda continúan posicionando al transporte aéreo como un componente clave en la movilidad y el desarrollo del país.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.