Hero of the Seas: así es el nuevo crucero que transformará las vacaciones en familia

Royal Caribbean ha presentado la evolución más audaz de las vacaciones familiares con Hero of the Seas, el cuarto barco del Icon Class que llega a Miami en agosto de 2027. Foto: Cortesía Royal Caribbean

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La industria de cruceros da un nuevo paso hacia el futuro de los viajes familiares con el anuncio de Hero of the Seas, el cuarto barco de la innovadora clase Icon de Royal Caribbean, que debutará en agosto de 2027 desde Miami. La nueva propuesta promete revolucionar las vacaciones en alta mar con una oferta ampliada de entretenimiento, gastronomía, alojamiento y experiencias acuáticas.

Concebido como una evolución del concepto que combina playa, resort y parque temático, Hero of the Seas introduce ocho vecindarios diseñados para ofrecer actividades para todas las edades. Entre sus principales atractivos destaca la mayor cantidad de piscinas en el mar —un total de nueve—, así como 28 opciones gastronómicas y nuevas experiencias interactivas para familias.

“El Icon Class estableció un nuevo estándar en vacaciones familiares, y Hero of the Seas lleva esa visión aún más lejos”, afirmó Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean. “Seguimos apostando por experiencias que conecten a las familias y respondan a lo que más valoran al viajar juntos”.

Más agua y entretenimiento para todos

El barco incorporará espacios innovadores como Coconut Cove, una piscina de inspiración caribeña con servicio junto al agua, y The Hideaway, un oasis exclusivo para adultos que contará con el bar acuático más grande en el mar y una cabina de DJ dentro de la piscina.

Asimismo, áreas ya conocidas como Swim & Tonic y el parque acuático infantil Splashaway Bay serán ampliadas con nuevas atracciones y mayor capacidad.

Aventura a otro nivel

La adrenalina será protagonista en Category 6, el parque acuático más grande en el mar, que incluirá dos nuevos toboganes familiares, entre ellos el primero tipo embudo en alta mar. También destacan experiencias como Crown’s Edge, una mezcla de pasarela suspendida y tirolesa a 47 metros sobre el océano, además de simuladores de surf, paredes de escalada y zonas deportivas.

Gastronomía inmersiva y global

La oferta culinaria se expande con 28 espacios que combinan sabores internacionales y experiencias únicas. Entre las novedades figura el Orleans Parish Supper Club, que ofrecerá cenas con jazz en vivo y cocina cajún y criolla, así como Royal Railway – Hero Station, una experiencia inmersiva que simula un viaje en tren a través de tecnología y entretenimiento.

También se suman clases de cocina familiares en el área Surfside, junto a mercados gastronómicos renovados y restaurantes ya emblemáticos de la marca.

Nuevas formas de alojarse en familia

En cuanto al hospedaje, el barco introduce opciones pensadas para familias multigeneracionales. Destaca el Ultimate Family Treehouse, una suite de tres pisos con terraza, jacuzzi y espacios diferenciados para adultos y adolescentes.

A esto se suman suites familiares con acceso directo a zonas recreativas, balcones con vista al mar y opciones premium como las Royal Loft Suites.

Itinerarios por el Caribe

Hero of the Seas realizará itinerarios de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental desde Miami, incluyendo escalas en destinos como Roatán (Honduras), Cozumel y Costa Maya (México), así como Philipsburg (St. Maarten) y St. Thomas. Todos los viajes incluirán visita a Perfect Day at CocoCay, la isla privada de la compañía en las Bahamas.

Las reservas estarán disponibles inicialmente para miembros del programa Crown & Anchor Society a partir del 1 de abril, con apertura general el 2 de abril.

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