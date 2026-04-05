Iberia rompe récord de vuelos y amplía opciones de viaje para colombianos

En las rutas con América Latina se ofrecen 3.354.159 plazas, lo que supone un incremento del 7,6 % respecto al verano pasado. Foto: Cortesía Iberia

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La aerolínea Iberia anunció la mayor oferta de plazas en su historia para la temporada de verano 2026, lo que se traduce en más oportunidades de viaje para los colombianos y pasajeros de América Latina. La compañía pondrá a disposición más de 21,4 millones de asientos, en una apuesta por fortalecer su red global y responder al creciente dinamismo del turismo internacional.

Desde el pasado 29 de marzo, inicio oficial de la temporada estival, la aerolínea ha incrementado su capacidad en prácticamente todos sus mercados, con un énfasis especial en Norteamérica y América Latina.

El mayor volumen de asientos se concentra en el mercado europeo y doméstico, donde Iberia ofrecerá cerca de 16 millones de plazas. Entre las principales novedades destacan dos nuevos destinos: Bucarest (Rumanía) y Tivat (Montenegro), que amplían las opciones para los viajeros interesados en explorar el continente europeo.

Estados Unidos y Canadá registran el mayor aumento en la oferta de vuelos, con un crecimiento del 19,02 %, alcanzando 1.280.254 plazas. Dentro de este mercado, sobresale la incorporación de Toronto como nuevo destino, con operaciones desde el 13 de junio.

Asimismo, Nueva York se consolida como uno de los principales ejes de la operación, al sumar una nueva frecuencia diaria hacia el aeropuerto de Newark, lo que eleva a tres los vuelos diarios desde Madrid hacia esta ciudad.

América Latina, mercado estratégico

América Latina sigue siendo clave en la estrategia de la aerolínea. Para este verano, Iberia ofrecerá 3.354.159 plazas, lo que representa un incremento del 7,6 % frente al año anterior.

Entre las novedades más destacadas están las nuevas rutas hacia Recife y Fortaleza (Brasil), así como Monterrey (México), esta última con inicio de operaciones el próximo 2 de junio.

Además, varios destinos de la región verán incrementos significativos:

Buenos Aires alcanzará hasta 23 frecuencias semanales, superando por primera vez los tres vuelos diarios.

Brasil aumentará su capacidad en un 15 %.

República Dominicana crecerá un 21 %.

Chile incrementará su oferta en un 7 %.

Puerto Rico operará entre 10 y 12 frecuencias semanales.

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Expansión global y modernización de flota

La programación se completa con cerca de 800.000 plazas adicionales hacia destinos en África y Asia, consolidando una de las temporadas más ambiciosas de la compañía.

Este crecimiento forma parte del Plan de Vuelo 2030 de Iberia y está respaldado por la incorporación de nuevos aviones de largo radio, entre ellos seis Airbus A321XLR y un A350-900, lo que permite mejorar la eficiencia y ampliar el alcance de las rutas.

Con esta expansión, los viajeros colombianos tendrán más alternativas para conectar con Europa, Norteamérica y otros destinos globales, ya sea por turismo o negocios. La ampliación de rutas y frecuencias refuerza el papel de Iberia como uno de los principales puentes aéreos entre América Latina y Europa en una temporada que promete récords en movilidad internacional.

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