Colombia se consolida como destino turístico con campaña de diversidad y crecimiento récord

Amazonas. Campaña Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno nacional presenta la nueva fase de la campaña “Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza”. La iniciativa busca mostrar la riqueza cultural, natural y humana de territorios poco conocidos, promoviendo un turismo respetuoso, inclusivo y sostenible, que fortalezca las economías locales y reconozca la dignidad de las comunidades.

El lanzamiento tuvo lugar en Maloka, Bogotá, y contó con la participación de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Diana Marcela Morales, quien destacó la apuesta del Gobierno por un turismo que llegue a todas las regiones del país. “Estamos promoviendo un turismo que se construye con las comunidades, que escucha y respeta sus saberes, y que pone en el centro la identidad y la diversidad de nuestros territorios”, afirmó.

La campaña propone un enfoque innovador: mostrar Colombia desde la experiencia directa de sus territorios y comunidades, destacando destinos no convencionales con diferenciales naturales, culturales e históricos. “Con esta iniciativa, invitamos al mundo a conocer, comprender y vivir la diversidad de nuestro país”, añadió la ministra Morales.

Crecimiento del turismo en Colombia

Durante el evento, la ministra Morales presentó los resultados del sector turístico durante los últimos tres años, que reflejan un crecimiento sostenido del país como destino internacional. Entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, más de 21 millones de visitantes no residentes llegaron a Colombia, un incremento del 138 % frente al mismo periodo del gobierno anterior. La política turística proyecta alcanzar 7,5 millones de visitantes no residentes en 2026, meta que, según las proyecciones, se cumplirá.

Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de servicios turísticos superaron los USD 8.300 millones, con un crecimiento del 11 % frente al mismo periodo de 2024, consolidando al turismo como un motor económico con impacto en todo el territorio nacional. Este dinamismo se refleja también en la conectividad aérea, con más de 46 millones de pasajeros movilizados entre enero y octubre de 2025, alcanzando el 82 % del récord histórico.

Según Diana Marcela Morales, el crecimiento del sector ha sido posible gracias a una inversión territorial sin precedentes: más de $1,2 billones en 674 municipios, fortaleciendo infraestructura turística, competitividad y promoción de destinos. Entre los proyectos más destacados se incluyen plazoletas, senderos, centros culturales, embarcaderos y corredores turísticos, con especial atención a la conectividad fluvial, beneficiando a 80 municipios. Además, se han destinado más de $257 mil millones a 118 municipios, priorizando territorios históricamente afectados por el conflicto armado y la desigualdad.

Historias de transformación y reconciliación

La campaña también destaca ejemplos concretos de turismo transformador. Uno de ellos es Caguán Expeditions, en Caquetá, dirigido por Carlos Ariel García, un proyecto que utiliza el ecoturismo y la aventura como herramienta de reconciliación y desarrollo local. “Creemos que el encuentro de personas es donde ocurre la reconciliación”, explicó García. Su equipo ofrece experiencias de rafting, senderismo y ecoturismo, integrando a comunidades locales y firmantes de paz, y ha recibido cerca de 4.000 visitantes, nacionales e internacionales, desde su creación.

Este tipo de iniciativas refleja cómo el turismo puede ser una fuerza de transformación social, conectando territorios, generando ingresos locales y fortaleciendo la identidad cultural de las comunidades.

Una nueva narrativa turística

La campaña Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza, diseñada por la agencia creativa especializada en turismo Tornus, propone un turismo de valor que respete los saberes locales, evite prácticas depredadoras sobre el ambiente y el patrimonio, y promueva experiencias integradas con la vida cotidiana de los territorios. No se trata solo de visitar, sino de vivir y comprender la diversidad del país, convirtiendo cada viaje en una experiencia profunda y significativa.

“La belleza de Colombia no solo está en sus paisajes, sino en la vida cotidiana, la memoria y la forma de sentir la vida de su gente”, afirmó la ministra Morales. “El turismo dejó de ser una promesa para convertirse en una política pública con resultados reales: genera empleo, impulsa economías regionales y reconoce la diversidad de nuestros territorios como la mayor fortaleza del país”.

Con esta nueva etapa, Colombia busca proyectarse como un destino turístico de desarrollo, paz y bienestar, invitando al mundo a recorrer sus territorios con respeto, curiosidad y aprecio por la riqueza cultural y natural que define al país.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.