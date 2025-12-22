¿Cuáles son los destinos emergentes que impulsan el crecimiento del turismo en Colombia?

Más allá de Medellín, Jericó emerge como uno de los nuevos focos del turismo en Antioquia. Foto: María Alejandra Castaño

Colombia vive uno de los momentos más dinámicos de su historia turística. Así lo confirma un estudio conjunto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Cotelco y ProColombia, que analizó la evolución del turismo entre 2019 y 2025 en cinco departamentos emergentes: Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Tolima. Los resultados evidencian que estos territorios han duplicado e incluso triplicado su oferta formal de servicios turísticos, al tiempo que registran incrementos de hasta 85 % en la llegada de turistas internacionales y de más de 40 % en el gasto turístico nacional.

Los departamentos fueron seleccionados por su participación en proyectos regionales de la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), su avance como destinos sostenibles y la presencia de municipios PDET. El estudio, que revisa el comportamiento del sector tras la pandemia, revela además que en 2025 Colombia cuenta con cerca de 114.000 prestadores activos con Registro Nacional de Turismo (RNT), una cifra sin precedentes.

“El turismo se está convirtiendo en una verdadera palanca de desarrollo para los territorios. Este estudio confirma que estos departamentos están transformando su vocación turística con más oferta formal, mayor conectividad y mejores oportunidades para las comunidades”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, al destacar la apuesta del Gobierno por un turismo generador de empleo y bienestar regional.

Más allá de los destinos tradicionales

El crecimiento no se concentra únicamente en ciudades consolidadas como Medellín o Cartagena. El informe destaca la diversificación de la oferta turística, con destinos emergentes como Santa Fe de Antioquia, Jericó y Jardín en Antioquia, así como Mompox y San Basilio de Palenque en Bolívar. A esto se suma un fuerte dinamismo del turismo interno: solo en el primer semestre de 2025 se registraron 100 millones de búsquedas de vuelos domésticos, mientras que el gasto del turismo nacional creció 4,65 %, según la Cuenta Satélite de Turismo.

Para Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, estos resultados confirman que “cuando hay inversión, conectividad y articulación público-privada, el turismo se convierte en un motor de desarrollo regional y en una vitrina para que nuevos destinos se posicionen en Colombia y el mundo”.

Cinco territorios, una tendencia común

El estudio identifica a Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Tolima como territorios emergentes porque presentan al menos tres tendencias simultáneas: aceleración de la formalización (más prestadores con RNT), mejoras en la conectividad aérea y terrestre, y un aumento sostenido del gasto turístico, en varios casos por encima del promedio nacional.

Desde el sector empresarial, Cotelco resaltó el fortalecimiento de los prestadores turísticos. “Hemos acompañado a los establecimientos de alojamiento para garantizar calidad, seguridad y cumplimiento de la normatividad, asegurando mejores experiencias para turistas nacionales e internacionales”, señaló José Andrés Duarte, presidente ejecutivo del gremio.

Antioquia y Bolívar, motores del crecimiento

Antioquia se consolida como uno de los grandes laboratorios del turismo colombiano. Entre 2019 y 2025, el número de prestadores con RNT activo pasó de 5.611 a 20.685, mientras que en 2024 recibió más de 1,1 millones de turistas extranjeros, un crecimiento del 156 % frente a 2019. El gasto turístico nacional superó los $6,2 billones y el internacional alcanzó más de USD 565 millones.

Bolívar, por su parte, refuerza su vocación internacional. Aunque Cartagena sigue siendo el principal atractivo, el crecimiento se extiende a municipios vecinos. El departamento duplicó su número de prestadores turísticos y en 2024 recibió más de 855.000 turistas extranjeros, con un gasto internacional que superó los USD 262 millones.

Cauca, Nariño y Tolima: turismo que impulsa regiones

Cauca muestra un crecimiento impulsado por la inversión pública y el turismo interno, especialmente en Popayán. Nariño avanza en la consolidación de su oferta y se posiciona como corredor estratégico para el turismo binacional en el sur del país. Tolima, en tanto, se destaca por su acelerado proceso de formalización, el aumento de la conectividad y un notable crecimiento del gasto turístico, consolidándose como destino de descanso y naturaleza.

En conjunto, estos cinco territorios reflejan una transformación profunda del turismo en Colombia: más formal, más conectado y con mayor impacto económico y social. Una señal clara de que el sector se consolida como uno de los principales motores de desarrollo regional del país.

