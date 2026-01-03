El turismo en Colombia apunta a más visitantes, empleo y conectividad

La estrategia prioriza turismo cultural, de naturaleza, bienestar y experiencias comunitarias. En la foto: la Cascada Fin del Mundo, en Putumayo; Norcasia, Caldas; el safari llanero, en Casanare; Nuquí, en Chocó; y El Peñón, en Santander. Foto: Alexis Puerta, Miguel A. Cruz, Gustavo Torrijos, Jose Vargas, Oliver Pescador y Juan Pablo Ramírez

El turismo colombiano encara 2026 con una hoja de ruta definida y con expectativas positivas frente al comportamiento del mercado internacional. El Gobierno Nacional proyecta un nuevo ciclo de crecimiento del sector, respaldado por el fortalecimiento de la conectividad aérea, la diversificación de la oferta y una política orientada a la sostenibilidad y el desarrollo territorial.

Las proyecciones oficiales apuntan a consolidar el turismo como un motor clave de generación de empleo, ingreso de divisas y dinamización de las economías locales, en un contexto global de transformación de los hábitos de viaje y mayor competencia entre destinos.

En entrevista, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que “para 2026 el ‘Gobierno del cambio’ ha definido objetivos concretos para el sector turismo, alineados con la recuperación del mercado internacional, el fortalecimiento de la conectividad aérea y el posicionamiento de Colombia como un destino competitivo y de alto valor”.

Uno de los principales indicadores es la llegada de viajeros internacionales. “Se espera alcanzar la llegada de 7,5 millones de visitantes no residentes, de acuerdo con el comportamiento y los flujos de pasajeros en vuelos internacionales”, afirmó la ministra, una cifra que consolidaría a Colombia entre los destinos más dinámicos de la región.

En materia de empleo, Morales señaló que “en promedio, alrededor de 300.000 personas estén ocupadas en actividades directamente relacionadas con el turismo, como el alojamiento, el transporte aéreo de pasajeros y las agencias de viaje”, ratificando el peso del sector como generador de oportunidades laborales formales.

Sobre los ingresos, aunque aún no existe una cifra oficial proyectada, la ministra indicó que “el objetivo es superar los resultados” recientes del sector, y que estas metas “permiten mantener una perspectiva optimista frente al cierre de 2026 y ratifican el papel del turismo como un motor clave del crecimiento económico y la generación de empleo en Colombia”.

Conectividad aérea: integración regional y expansión internacional

El fortalecimiento de la conectividad aérea será uno de los principales soportes del crecimiento turístico. Según Morales, “Colombia avanza hacia una conectividad aérea más sólida y equilibrada, con efectos positivos tanto para los destinos tradicionales como para aquellos territorios emergentes que hoy concentran nuevas apuestas turísticas”.

La ministra precisó que “el objetivo no es solo sumar rutas, sino garantizar conexiones sostenibles que permitan integrar regiones, dinamizar economías locales y diversificar la oferta turística del país”. El trabajo articulado entre el Ministerio, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), ProColombia y la Aeronáutica Civil permitió consolidar rutas hacia regiones históricamente menos conectadas y fortalecer los enlaces internacionales con América Latina, Estados Unidos y Europa.

A esto se suman inversiones en infraestructura aeroportuaria y en aeródromos regionales, orientadas a mejorar la capacidad operativa y a facilitar la llegada de aeronaves de mayor tamaño.

Turismo sostenible y beneficios para las comunidades

Desde el Gobierno se insiste en que el crecimiento del turismo debe traducirse en bienestar social y protección del territorio. En ese sentido, la ministra afirmó que “desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se trabaja para que el crecimiento del turismo en 2026 sea sostenible y genere beneficios reales para las comunidades locales”, en línea con el Plan Sectorial Turismo en Armonía con la Vida.

Asimismo, explicó que este enfoque se respalda con “una mayor inversión pública a través de Fontur, enfocada en mejorar la infraestructura turística, fortalecer los destinos y apoyar proyectos con enfoque comunitario, priorizando el empleo local y una distribución más equitativa de los beneficios”. Además, “mediante Empretur se fortalecen las capacidades de las mipymes y organizaciones locales para que puedan integrarse de manera efectiva a la cadena de valor del turismo”.

Retos del sector

Entre los principales desafíos del turismo colombiano hacia 2026, el Ministerio identifica la presión sobre los ecosistemas y los atractivos naturales. Al respecto, Morales señaló que “los principales retos del turismo colombiano” están asociados a “la presión sobre los recursos naturales y los ecosistemas, especialmente en destinos con alta afluencia de visitantes, así como la necesidad de ordenar el crecimiento del sector de manera responsable”.

Para enfrentar estos retos, el país avanza en “la definición de capacidades de carga y límites de cambio aceptable, que permiten regular el uso de los atractivos, gestionar los impactos del turismo y garantizar su sostenibilidad en el tiempo”, así como en planes de ordenamiento ecoturístico en áreas protegidas.

Tipologías que impulsarán el crecimiento

Colombia apuesta por un desarrollo turístico diversificado. “Colombia proyecta un crecimiento turístico diverso, basado en el fortalecimiento de sus destinos a través de una planificación estratégica, la gestión sostenible de los productos turísticos y el desarrollo de capacidades locales”, explicó la ministra.

El impulso se concentra en turismo cultural, de naturaleza, de bienestar, marino-costero, rural, médico y de experiencias comunitarias. Estas acciones, afirmó, “buscan consolidar un desarrollo turístico sostenible y equilibrado, que genere beneficios reales para las comunidades, proteja el patrimonio natural y cultural, y fortalezca la competitividad de los destinos en el país”.

Tendencias globales y contexto internacional

El sector turístico también se mueve al ritmo de las tendencias globales. Para 2026, estudios de Amadeus anticipan un crecimiento de segmentos como los viajes pet-friendly —en un mercado global que podría alcanzar USD 500.000 millones hacia 2030—, los vuelos sin escala de larga distancia, la planificación apoyada en inteligencia artificial y la personalización avanzada de la experiencia hotelera.

Estas dinámicas redefinen las expectativas de los viajeros internacionales y plantean nuevos retos para los destinos que buscan diferenciarse en un mercado cada vez más exigente.

El Mundial de Fútbol y el turismo internacional

Entretanto, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está generando un fuerte impacto en el turismo internacional hacia las ciudades sedes en Estados Unidos, México y Canadá. Tras el sorteo, las búsquedas de viajes desde Colombia aumentaron hasta 400 %, con crecimientos de 3.500 % hacia Miami, 1.500 % hacia Guadalajara y 170 % hacia Ciudad de México. Las búsquedas de paquetes crecieron 900 % y las reservas se multiplicaron hasta 50 veces en algunos destinos, según cifras compartidas por Despegar Colombia.

Este comportamiento confirma el peso del turismo deportivo como dinamizador de los flujos internacionales; sin embargo, su impacto no se refleja directamente en el turismo interno colombiano, sino en la salida de viajeros hacia los países anfitriones.

