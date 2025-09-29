Colombia se postula en Roma para albergar la Cumbre Mundial del Turismo

Luis Alejandro Dávila, vicepresidente de Turismo de ProColombia. Foto: María Alejandra Castaño

Colombia participa en la edición número 25 de la Cumbre Mundial del Turismo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que se lleva a cabo en Roma desde el 28 hasta el 30 de octubre. Esta es la primera vez que Italia acoge el evento, que regresa a Europa después de seis años.

En representación del país está Luis Alejandro Dávila, vicepresidente de Turismo de ProColombia, quien llegó con una misión clara: postular oficialmente a Colombia como futura sede de este encuentro global, considerado uno de los más importantes de la industria.

“Traemos una carta firmada por nuestra presidenta Carmen Caballero para postular a Colombia como anfitrión de una próxima edición del Global Summit”, explicó Dávila a El Espectador. “Queremos sentar precedentes y empezar a construir ese camino que, sin duda, en algunos años nos permitirá traer este evento a nuestras ciudades capitales”, aseguró.

Colombia, lista para grandes eventos

Dávila destacó que el país ya dejó de ser un destino emergente y atraviesa un buen momento en el turismo internacional. En lo corrido del año, Colombia registra un crecimiento del 6 % en la llegada de viajeros extranjeros frente al mismo periodo del año anterior.

“Estamos preparados. Hoy podemos decirle al mundo que Colombia tiene una cadena de valor sólida, cifras de crecimiento exponenciales y la capacidad de albergar eventos internacionales de gran magnitud, como lo fue la COP16”, señaló el directivo.

Conectividad e inversión, dos prioridades

Durante la cumbre, ProColombia también busca fortalecer la conectividad aérea y atraer inversión extranjera. En la agenda de Dávila se encuentran reuniones con los presidentes de cadenas hoteleras globales como Marriott, Hilton y Accor. Esta última, por ejemplo, planea una de sus mayores expansiones en Latinoamérica, siendo Colombia el segundo mercado de interés después de Brasil.

En cuanto a conectividad, Dávila recordó la reciente llegada de rutas internacionales como el vuelo de Emirates entre Dubái y Bogotá, y las gestiones en curso con Qatar Airways. Además, resaltó el rol de estas conexiones no solo para el turismo, sino también para la inversión y las exportaciones.

“El mejor ejemplo está en Bucaramanga, con el vuelo de Spirit hacia Fort Lauderdale. No solo llegan turistas, también abre la posibilidad de exportar productos como los limones Tahití hacia Estados Unidos”, explicó.

Italia, un mercado en la mira

Aunque Italia no figura entre los principales mercados emisores de turistas hacia Colombia, ProColombia trabaja en estudios de conectividad para abrir una ruta directa en el futuro.

“Italia es un mercado potencial muy interesante, con un turista de gasto alto que genera impacto real en las comunidades”, concluyó Dávila.

Con la mirada puesta en consolidarse como sede del Global Summit y en seguir ampliando su conectividad internacional, Colombia aprovecha esta cumbre en Roma para reforzar su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos y con mayor proyección en el panorama turístico mundial.

