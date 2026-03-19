Colombia se prepara para una Semana Santa con alta movilización de viajeros

El Santuario de Las Lajas, en Ipiales, es uno de los principales destinos de turismo religioso en Colombia. Foto: Getty Images

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La Semana Santa continúa consolidándose como una de las temporadas turísticas más importantes del país, no solo por su significado religioso, sino también por su impacto en la dinámica económica nacional. Para 2026, se proyecta la movilización de cerca de 6 millones de viajeros, según cifras de Migración Colombia, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y el Ministerio de Transporte.

De ese total, más de cuatro millones de personas se desplazarían por vía terrestre, mientras que cerca de 1.9 millones de pasajeros viajarían por vía aérea, con una distribución del 64 % en vuelos nacionales y 36 % en internacionales. Estas cifras representarían un crecimiento de entre el 3 % y el 4 % frente a 2025.

En este contexto, el transporte terrestre se consolida como el principal habilitador del turismo interno. Según estimaciones de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI, la proyección para esta Semana Santa es superar los 4 millones de pasajeros movilizados en terminales, en línea con el crecimiento sostenido del sector, que en 2025 alcanzó cerca de 122 millones de viajeros por carretera en todo el año.

La presidente ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, explicó que estas proyecciones responden a una tendencia positiva en el sector: “Basados en el comportamiento observado en la Semana Santa del año anterior, estimamos que para 2026 se mantendría una dinámica favorable en la movilidad de viajeros, con flujos migratorios cercanos a los 700 mil movimientos entre entradas y salidas del país, lo que representaría un crecimiento cercano al 14 % frente a 2025”.

La carretera gana terreno

El protagonismo del transporte terrestre contrasta con el comportamiento reciente del mercado aéreo doméstico. De acuerdo con la Aerocivil, en 2025 los vuelos nacionales registraron una caída del 1,39 %, al pasar de 33,3 millones de pasajeros en 2024 a 32,8 millones. Este escenario, sumado a los costos de los tiquetes en temporada alta y la limitada conectividad hacia destinos religiosos y culturales, ha fortalecido el uso del bus intermunicipal como principal alternativa de movilidad.

Además, se evidencia un cambio en el comportamiento del viajero. Según datos de la plataforma Pinbus, la compra digital y anticipada de pasajes viene en aumento, especialmente hacia destinos religiosos, culturales y de naturaleza, lo que refleja una transformación en la forma de planear los viajes en el país.

Turismo entre la fe y la aventura

Durante esta temporada, Colombia ofrece una amplia variedad de experiencias que combinan tradición y naturaleza. Destinos como Buga, Popayán, Mompox, Chiquinquirá y el Santuario de Las Lajas, en Ipiales —un templo neogótico sobre el cañón del río Guáitara—, concentran buena parte del turismo religioso.

En paralelo, crece el interés por destinos de naturaleza y aventura como el Desierto de la Tatacoa, el Cabo de la Vela, el Nevado del Cocuy y los Cerros de Mavecure, que atraen a viajeros en busca de desconexión.

Impacto económico en las regiones

Más allá de la movilidad, la Semana Santa se ha convertido en una palanca clave para la economía. En 2024, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del DANE registró una variación positiva del 5,5 % en marzo, influenciada en parte por esta temporada, según análisis de Anif.

El dinamismo también se refleja en el sector turístico y hotelero. En 2025, Cotelco reportó niveles de ocupación superiores al 70 % a nivel nacional, con picos de hasta el 90 % en destinos de playa. Regiones como Boyacá, Cartagena y Caldas registraron altos niveles de ocupación, impulsando el comercio local, la gastronomía y el empleo.

Este movimiento se amplifica gracias al transporte terrestre, que conecta las principales ciudades con municipios de alto valor cultural. Popayán, por ejemplo, movilizó más de 134 mil pasajeros en su terminal durante Semana Santa de 2025, mientras que Mompox alcanzó ocupación hotelera total en temporadas recientes.

Un sector en transformación

La Semana Santa de 2026, que se celebrará entre el 29 de marzo y el 5 de abril, llega además con un factor diferencial: se adelanta frente al calendario del año anterior, lo que implica una planificación más anticipada por parte de viajeros y operadores.

En ese escenario, el transporte terrestre no solo se posiciona como el principal medio de movilización, sino como un articulador del turismo interno y de las economías regionales, en un país donde la tradición religiosa convive cada vez más con nuevas formas de viajar.

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