¿Planea viajar? Estos son los destinos más acogedoras de Colombia en 2026

Jericó es famoso por su arquitectura colonial, calles adoquinadas y ambiente relajado. Además, es la cuna de Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana. Foto: María Alejandra Castaño

En Colombia, la hospitalidad se hereda y se reconoce. No es un simple indicador de gestión en el sector turístico, sino una fibra invisible que une al anfitrión con el viajero. Desde el primer “bien pueda” acompañado de un café humeante en la montaña, hasta las historias pausadas en una plaza colonial, la calidez de su gente ha dejado de ser un cliché para convertirse en el motor principal de su atractivo global.

Esa esencia, que define el carácter de un territorio, vuelve a ser la gran protagonista de la industria. Según los resultados de la 14ª edición de los Traveller Review Awards de Booking.com, Colombia reafirma su posición como un refugio de hospitalidad genuina. El listado de este año, basado en más de 370 millones de comentarios verificados, destaca a las 10 poblaciones donde el servicio no es una casualidad, sino una constante que transforma una simple estadía en una memoria compartida.

Desde los caminos de piedra en Santander hasta la brisa resiliente de Providencia, estas son las paradas obligatorias para quienes buscan, más que un hotel, un hogar lejos de casa.

El mapa de la hospitalidad colombiana

La selección de 2026 es un recorrido por la diversidad geográfica y cultural del país, donde el común denominador es el orgullo local. Este es el top 10, según la plataforma de viajes, y, si quiere empezar a planear su viaje, una recomendación para su alojamiento:

1. Barichara, Santander: Calles de piedra, faroles en las esquinas y casas coloniales hacen de Barichara un refugio de tranquilidad y autenticidad. Cada detalle, desde la arquitectura hasta la atención personalizada en pequeños hoteles, refleja dedicación y orgullo local.

Dónde alojarse: Terrazul Barichara, casa boutique con encanto colonial, piscina y terraza con vistas a las montañas.

2. La Tebaida, Quindío: Puerta de entrada al Paisaje Cultural Cafetero, La Tebaida ofrece experiencias rurales donde el contacto con la naturaleza y el trato cercano de las familias anfitrionas hacen sentir al viajero parte del entorno.

Dónde alojarse: La Balsora Boutique, hotel con habitaciones acogedoras, piscina, jardines y desayuno incluido.

3. Providencia, Islas de San Andrés y Providencia: Más allá de sus playas turquesa, Providencia destaca por su identidad cultural y la resiliencia de su comunidad. La calidez raizal convierte cada visita en una experiencia profundamente humana.

Dónde alojarse: Posada del Mar Providencia, frente al mar, con habitaciones acogedoras y acceso directo a la playa.

4. Jardín, Antioquia: Colorido y tradicional, Jardín invita a vivir la cultura paisa en su máxima expresión. Café de origen, conversaciones en el parque y alojamientos con encanto lo hacen un destino favorito.

Dónde alojarse: Plenitud Jardín, hotel con piscina al aire libre y espacios verdes, ideal para explorar el centro histórico.

5. Jericó, Antioquia: Riqueza histórica, tradición artesanal y espiritualidad se viven en cada bienvenida sincera de Jericó.

Dónde alojarse: Hotel Santa Laura, posada con jardín tranquilo y desayuno incluido, cerca de los principales atractivos del pueblo.

6. San Agustín, Huila: Destino arqueológico por excelencia, San Agustín ofrece anfitriones apasionados que comparten su legado cultural y natural con orgullo.

Dónde alojarse: Antahkarana Casa San Agustín, casa boutique con habitaciones confortables y jardín tranquilo.

7. Anapoima, Cundinamarca: Clima cálido y ambiente relajado hacen de Anapoima un escape ideal. Casas campestres y hoteles boutique destacan por un servicio cercano y personalizado.

Dónde alojarse: La Masía Boutique, hotel con piscina y jardines, perfecto para relajarse.

8. Villa de Leyva, Boyacá: Romántica y colonial, Villa de Leyva mantiene su encanto intacto. La atención detallada en posadas y hoteles, sumada a la propuesta cultural y gastronómica, refuerza su reputación como destino acogedor.

Dónde alojarse: Vista Montaña Villa de Leyva, hotel con piscina y vistas a la sierra.

9. Paipa, Boyacá: Reconocida por sus termales y paisajes serenos, Paipa combina bienestar y tradición boyacense.

Dónde alojarse: Samakwa Vivienda Turística, vivienda con ambiente familiar y espacios confortables.

10. Chía, Cundinamarca: Con vibrante oferta gastronómica y ubicación estratégica, Chía es un destino versátil. Su infraestructura hotelera y hospitalidad constante la convierten en punto clave para escapadas y viajes corporativos.

Dónde alojarse: UMA Suites Chía, hotel moderno con piscina y espacios sociales vibrantes.

