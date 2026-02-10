Colombia refuerza su liderazgo turístico y proyecta crecimiento récord en conectividad aérea

Durante 2025 se abrieron 22 nuevas rutas internacionales. Foto: Getty Images

El sector turístico colombiano continúa mostrando resultados positivos, consolidándose como uno de los destinos más atractivos de América Latina. Según ProColombia, que analizó información de la plataforma Amadeus–ForwardKeys, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 el país registró 646.770 reservas aéreas internacionales, lo que lo ubicó como el segundo país de la región con mayor volumen, solo superado por México y por encima de Costa Rica, Chile y Perú, con un crecimiento del 6,4 % frente al mismo periodo del año anterior. Este desempeño refleja no solo el fortalecimiento de la conectividad aérea, sino también el interés sostenido de los viajeros por conocer Colombia.

“Este comportamiento de las reservas confirma que Colombia sigue ganando relevancia como destino turístico en la región. Es el resultado del trabajo conjunto para fortalecer la conectividad aérea, diversificar la oferta y posicionar al país en mercados estratégicos”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Durante los primeros cinco meses de 2026, Estados Unidos, España y Brasil concentraron más del 42 % de las reservas internacionales, con crecimientos destacados en Brasil (52 %), España (28 %) y Perú (15 %). A nivel nacional, Bogotá se consolidó como el principal receptor, concentrando cerca del 59 % de las reservas, mientras que Medellín y Cartagena suman en conjunto más del 91 % de la participación.

En cuanto a los motivos de viaje, el 71 % de las reservas corresponde a turismo de placer, seguido de visitas a amigos y familiares (15 %), viajes en grupo (7,5 %) y negocios (6 %), lo que evidencia una demanda predominantemente turística complementada por segmentos corporativos y especializados.

Según Olivier Ponti, Director of Market Intelligence & Insights de Amadeus, Colombia no solo es un destino atractivo para recibir turistas, sino también un mercado emisor muy dinámico. Se trata de un país con pasajeros interesados tanto en destinos regionales como en vuelos de larga distancia, generando flujos en ambos sentidos. “Es una configuración ideal para las aerolíneas, porque combina un destino atractivo con un mercado viajero activo”, señaló Ponti.

El buen desempeño se proyecta hacia 2026 con una sólida agenda de conectividad aérea. El país inicia el año con nuevas rutas internacionales anunciadas, negociaciones avanzadas con aerolíneas globales y estrategias orientadas a consolidar a Colombia como un hub regional.

Para este año, ya están confirmadas cinco nuevas rutas: Viva Aerobus ampliará sus operaciones desde Ciudad de México hacia Medellín y Cartagena; Wingo conectará por primera vez Aruba con Bucaramanga; World2Fly iniciará vuelos directos entre Madrid y Cartagena; y WestJet abrirá su primera conexión entre Toronto y Medellín.

“Estamos entrando a 2026 con una base muy sólida y conversaciones avanzadas que nos permiten proyectar nuevas rutas, más frecuencias y una conectividad cada vez más diversificada. La conectividad aérea es un habilitador clave para el turismo, los negocios y la integración de Colombia con los mercados internacionales”, señaló Caballero.

El posicionamiento de Colombia en la industria aérea internacional también se ha fortalecido. Durante Routes World 2025, realizado en Hong Kong, el país sostuvo 28 reuniones estratégicas con aerolíneas, aeropuertos y actores clave del sector, avanzando en acercamientos con mercados de largo alcance, especialmente en Asia y Europa, y consolidando relaciones con compañías que ya operan o evalúan expandir su presencia en Colombia.

La participación conjunta con el Aeropuerto Internacional El Dorado permitió presentar de manera integral las capacidades del país, sus regiones turísticas y el potencial de crecimiento de la demanda, evidenciando el creciente reconocimiento internacional de Colombia y el interés por explorar esquemas de conectividad indirecta y operaciones triangulares.

Este impulso hacia 2026 se apoya en cifras históricas de 2025, año en que la conectividad aérea internacional de Colombia alcanzó su mejor desempeño desde que se tienen registros.

Ese año, según ProColombia, operaron 30 aerolíneas, conectando con 30 países y 56 destinos internacionales, y llegando a 11 ciudades colombianas. La capacidad aérea internacional acumulada superó los 14,9 millones de sillas y 79.000 frecuencias, lo que representó un crecimiento del 11,6 % en sillas y del 10,2 % en frecuencias frente a 2024. Julio se consolidó como el mes con mayor capacidad histórica, con 7.959 frecuencias y 1.503.151 sillas.

Durante 2025 se abrieron 22 nuevas rutas internacionales, fortaleciendo la conectividad con Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica, destacando especialmente el mercado canadiense, que registró un aumento del 24,6 % en frecuencias y más de 250.000 sillas disponibles, un 21,1 % más que en 2024.

En conjunto, estos resultados evidencian un sector turístico en crecimiento, con una conectividad aérea cada vez más robusta, mercados internacionales dinámicos y un país que se consolida como uno de los principales destinos turísticos de la región, proyectando un 2026 con mayor integración, nuevas rutas y oportunidades de desarrollo económico y turístico.

